Érik a légkondi-krach Magyarországon: bukja a hűsölést 2024 nyarán, aki nem lép időben

Most még nem kell sokat várakozni a klímaszerelésre, tisztításra, de érdemes lépni, mert hamar berobbanhat a szezon. Mint a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők elmondták, a szerelési árak valamelyest emelkedtek, viszont fokozódik a piaci verseny a szakemberek között. Arra is felhívták a figyelmet: a házi módszerekkel nem érdemes kitisztítani a klímát, mert az nem hoz tökéletes eredményt, és adott esetben jelentősen megemelkedhet a készülék energiafogyasztása.

Az infláció nem befolyásolta a klímaberendezések árait: a legnagyobb hazai forgalmazók egyhangúlag arról számoltak be korábban a Pénzcentrumnak, hogy ugyanazon az áron kínálják a készülékeket, mint tavaly, sőt, egyesek már másfél éve nem változtattak az árakon. A nyilatkozó piaci szereplők szerint most különösen érdemes klímát beszereltetni, mivel a vásárlók számára ma már nem csak az számít, hogy a készülék hűtsön és olcsó legyen.

Ám a klímavásárlásban gondolkodóknak az is sarkalatos pont lehet, hogy az általános szakemberhiányban mennyit kell várni, mire valaki szakszerűen telepíti a megvásárolt készüléket. Kérdésünkre most Bánhalmi Zoltán, a Panasonic Heating and Cooling Solutions magyarországi kereskedelmi képviselője kifejtette, jelenleg átlagosan 1 hetes várakozással megoldható a szerelés.

A szezon elindult, de kevésbé lendületes, mint a korábbi évben, amikor a támogatási rendszerek és a gazdasági helyzet is segítette, ezért mint az építőipar valamennyi szegmense, ez az iparág is kihívásokkal küzd

- fogalmazott. A munkadíjak kapcsán pedig arról beszélt: itt is elmondható, hogy az árak a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, attól függően, hogy az adott szerelőnek milyen mennyiségű munkája van. "Az árak jelenleg meglepően attraktívak lehetnek a végfelhasználók számára" - jegyezte meg.

Reider Péter, a Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatóhelyettese pedig arról számolt be, ők úgy látják: átlagosan két héten belül megtörténik a telepítés.

Még! Az igazi szezon várhatóan most fog indulni, ez az idő pár nap alatt, könnyen 3-5 hét is lehet. Érdemes most rögtön belefogni

- húzta alá. Ők a piaci visszajelzések alapján azt látják, hogy egy klímatelepítés manapság 75 ezer és 100 ezer forint közötti összegbe kerül plusz áfa - ebbe jellemzően az alapszerelés tartozik bele, ahol rezet is használnak, ott az utóbbi időszakban emelkedtek az árak.

A várakozási időt firtató kérdésünkre a Daikin elmondtsa, a márkaboltban a helyszíni felmérést követően átlagosan 1-1,5 héten belül megtörténik a klíma telepítése.

A lakossági szegmensben a szezon indulására utaló komoly jelek még nem tapasztalhatók, ugyanakkor ez akár egy nap alatt is gyökeresen megváltozhat, ahogy azt az elmúlt években is tapasztaltuk

- tették hozzá. Az árak kapcsán arról beszéltek, az elmúlt években, bár a klíma készülékek árai nem változtak, a telepítéshez szükséges anyagok költségei emelkedtek, ahogy az inflációval párhuzamosan a munkadíjak is.

Továbbra is nagy különbségek lehetnek Budapest és vidék között, illetve egy régión belül is. Érdemes szem előtt tartani, hogy a klímánk akkor fog hosszú távon, jól működni, ha azt megfelelően képzett szakember telepítette. A szakember telepítési jogosultságát egyes márkáknál akár egy külön igazolvánnyal is igazolni tudja

- magyarázta a cég. A vállalat azt is kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektet a forgalmazó és kivitelező partnerek oktatására. Rendszeresen megújíttatja velük a szerviz vizsgáikat, hiszen egy jó minőségű készülék hosszú távú és gondtalan működése azon is múlik, hogy megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező, márkaspecifikus oktatásokon részt vett szerelő telepítette-e.

Váradi György, a Columbus Klíma vezetője, lakossági klímaszakértő szerint a klímaszerelők jelenleg rövidebb várakozási idővel dolgoznak, mint az előző években. Míg korábban az átlagos várakozási idő 8-10 hét volt, most nagyjából 2-3 hét alatt sorra kerülhetnek az ügyfelek - sőt, az sem ritka, hogy a szerelők még a héten tudják vállalni a telepítést. Hozzátette: a klímaberendezések felszerelésének szezonja még nem indult be teljesen, mivel az időjárás eddig viszonylag hűvös maradt. Idén még nem voltak tartósan +30°C-os napok, amikor a panelházak felmelegednének, és az éjszakák is hűvösebbek a szokásosnál.

A szezonális csúcs általában akkor kezdődik, amikor a nappali hőmérséklet tartósan magas, és a lakásokban is érezhetővé válik a hőség. Aki klímavásárlásban gondolkodik, annak érdemes lehet még most lépni, mert ahogy elérkezik a melegebb időszak, jelentősen megnövekedhet a várakozási idő, és akár több kánikulát is klímaberendezés nélkül kell átvészelnie a kiugró kereslet miatt

- jelentette ki Váradi György. Ők úgy látják, jelenleg egy légkondicionáló telepítésének költsége egy számlás vállalkozásnál nettó 90 ezer forint körül mozog, azonban egyre többször találkozhatunk alacsonyabb vállalási árakkal is, ami a piaci verseny erősödéséhez vezet.

A szereléshez szükséges eszközök árai szintén emelkedtek az elmúlt évben. Az anyagköltségek növekedése miatt a telepítéshez használt eszközök és anyagok beszerzési árai is magasabbak lettek. Ez a növekedés közvetlenül befolyásolja a teljes telepítési költséget, mivel a vállalkozásoknak magasabb áron kell beszerezniük a szükséges anyagokat

- tette hozzá.

Felejtsd el a házi módszereket!

Azoknak is fontos egyeztetni a szakemberekkel, akiknek már van készüléke, ugyanis a klímák karbantartása nagyon fontos. Ennek kapcsán Reider Péter arról beszélt, az ő piaci tapasztalataik szerint ma egy normál klímatisztítás 8 ezer és 12 eze forint plusz áfa közötti összegbe kerül, a komolyabb, mosózsákos megoldás pedig csak párezer forinttal drágább.

Manapság a klímák üzemideje sokkal nagyobb, mint régebben, melegebb nyarak vannak és jellemzően használjuk a berendezést átmeneti fűtésre, fűtésrásegítésre vagy akár teljesértékű fűtésként is. A korokozók a helységben levő por miatt ilyen használat mellett elengedhetetlen a klímák évi kétszeri karbantartása

- hívta fel a figyelmet. Kérdésünkre a szakember elmonta,

a házi módszereket és a boltban kapható klímatisztító szerek használatát nem javasolják, mivel a berendezésekben veszélyes baktériumok (mint a legionella baktérium) is megtelepedhetnek, így mindenképpen szakszerű, szakember által elvégzett karbantartás a célszerű - főleg, mert a szakember által elvégzett karbantartás szükséges a garanciához is.

Váradi György is arra hívta fel a figyelmet, hogy egy elhanyagolt klímaberendezésben felhalmozódhat a por, a pollen, a penészgombák és más allergének, amelyek károsíthatják az egészségünket, különösen az allergiás és asztmás betegek esetében. Ezen felül, egy tisztított klíma jobb hatásfokkal működik, így nemcsak hűtés, hanem fűtés során is hatékonyabb lehet, ami hosszú távon energiatakarékosságot eredményez.

Sokan próbálják házilag megoldani a klímatisztítást boltban kapható tisztítószerekkel, azonban ez a megoldás általában nem olyan hatékony, mint a szakszerű tisztítás. A házilag végzett tisztítások gyakran csak felületesen tisztítják meg a beltéri egységet, nem érik el a készülék belső részeit. A szakszerű klímatisztítás során a szakemberek szétszerelik a klímaberendezést, alaposan megtisztítják és fertőtlenítik az egyes részegységeket, és ellenőrzik, hogy nincs-e rendellenesség a rendszerben

- húzta alá a szakember, aki azt is kiemelte, a házilagos tisztítások során sokan elhanyagolják a kültéri egységet, amely szintén fontos része a klímaberendezésnek. Ha a kültéri hőcserélő eltömődik, az hatásfok-csökkenéshez vezethet, sőt, hosszú távon a készülék meghibásodását is okozhatja. Ezért fontos, hogy a karbantartást mind a nyári hűtési, mind a téli fűtési szezon előtt elvégeztessük, hogy a klíma mindig optimálisan működhessen.

Összességében, bár a házilagos tisztítás némi lelki megnyugvást adhat, a szakszerű klímatisztítás javasolt a berendezés hosszú távú, hatékony és egészségbarát működése érdekében

- emelte ki.

Bánhalmi Zoltán szerint a karbantartás ára attól függ milyen szolgáltatást választunk, a normál karbantartási ár 15-20 ezer forint.

A berendezés használattól függően célszerű nagy karbantartást is kérni a klímaszerelőktől, aminek az ára egy nagyságrenddel nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a beltéri egység mosózsákos tisztítása és/vagy darabokra szedését követően a teljes belső rész csírátlanítása, fertőtlenítése megtörténik. Ez egy nagyon fontos művelet, használattól függően időközönként ajánlatos elvégeztetni mindenkinek

- magyarázta a szakember hozzátéve, hogy abban az esetben, ha egy berendezés olyan környezetben van, ahol a használat nagyon intenzív, a karbantartást akár sűrűbben is meg kell tenni az egészségünk érdekében. Nagyon fontos, hogy mi magunk is rendszeresen tisztítsuk a készülékekben lévő porszűrőket, a használati utasításban leírtak szerint. Ha nem így teszünk a berendezés több energiát fog felhasználni, mivel a levegőkeringtetése az elpiszkolódott szűrők és eltömődött hőcserélők miatt nehezebben fog megvalósulni – ez nagyobb áramfelvétellel fog járni, húzta alá.

Ebben az esetben az A+++ kategóriás berendezésünk hirtelen G energiaosztályos értékeket és fogyasztást fog produkálni, amit a pénztárcánk fog bánni. A jobb minőségű készülékek rendelkeznek olyan üzemmódokkal, amelyek egy gombnyomásra és/vagy automatikusan a használatót követően a készülék belsejét tisztán, baktérium- és vírusmentesen tartják. Az ilyen berendezéseket érdemes előnyben részesíteni a vásárláskor

- hívta fel a figyelmet.

A Daikin szerint a klíma karbantartása a márkaboltjukban egy monos split esetében, bruttó 22.000 Ft-ba kerül, multi rendszerek esetében ez minden további beltéri egységre bruttó 15.000 Ft.

A klíma tisztítása, nemcsak önmagában a szűrő és a tálca kitakarítását jelenti, amit átmeneti megoldásként akár magunk is megcsinálhatunk videók és kereskedelmi forgalomban kapható spray-k, habok segítségével. Egy rendes klíma karbantartás, ami a megfelelő és energiahatékony működéshez szükséges, ennél jóval többet jelent: a beltériben lévő mókuskerék kitisztítása és a kültéri ventilator tisztítása is hozzátartozik

- közölték, amikor a házi módszerekről érdeklődtünk. Hozzátették, hogy a klíma karbantartása azon túl, hogy energiahatékonyabb működést eredményez, meghosszabbítja a berendezés élettartamát és befolyásolja a beltéri levegő minőségét is.

A nem megfelelően karbantartott klímában elszaporodhatnak a gombák és baktériumok, ami súlyos megbetegedéshez is vezethet, így érdemes minimum évente egyszer (fűtési célú használat előtt kétszer, a szezonok kezdetekor) szakembert hívni ehhez a művelethez

- húzták alá. Azt is hangsúlyozták, hogy a tudatos vásárlónak klímatelepítéskor érdemes arra is figyelni, hogy megvan-e a szerelőnek márkaspecifikus oktatása és vizsgája (és a legfrisseb információi a gépekről), és akár elkérni a szakembertől a jogosultságát. Az ő partnerkereső honlapjukon például csak azok a kivitelezők szerepelhetnek, akik sikeresen elvégezték az oktatásokat és rendre megújítják a jogosultságaikat.