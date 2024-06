Nagyon nagy bajban lehet több mint egymillió magyar: ők már sosem másznak ki az adósságból?

12 éves csúcson van a magyarok hitelkártya-tartozása, az átlagos tartozás 140 ezer forint felett van, és összesen 1,1 millió hitelkártya van forgalomban - ezt tudtuk meg az MNB áprilisi adataiból. Több bankot is megkérdeztünk, milyen most náluk a hitelkártyák helyzete - és hogyan tudnak segíteni azoknak az ügyfeleknek, akik a nemfizetés miatt esetleg bajban vannak.

Több mint egy évtizede nem volt akkora a magyarok hitelkártya-tartozása, mint ez év áprilisában - ez derült ki az MNB fizetési jelentéséből, és a Pénzcentrum is beszámolt róla korábban. A fő baj azonban természetesen nem az, hogy a magyarok igénybe veszik ezt a hiteltípust, hanem az, hogy egyre többen képtelenek azt fizetni - amivel újabb adósságspirálba kerülnek.

A Pénzcentrum most több pénzintézetet is megkérdezett arról, mennyire népszerűek náluk a hitelkártyák, átlagosan mekkora hitelkerettel használják a magyarok, illetve hogy ha valaki tényleg nem képes fizetni, mit tud ebben a bank segíteni, hogy elkerülhető legyen a durva adósságcsapda.

Kapaszkodó a hitelkártya, de meddig?

Egyre többen igényelnek hitelkártyát azért, mert a hónap végére egész egyszerűen elfogy a pénzük, de egy családot kell eltartaniuk. Az RTL Klub múlt heti riportjában egy házaspár azt mondta: kapaszkodónak tekintik a hitelkártyákat, mert így a hónap végén, ha a fizetés már régen elfogyott, akkor ezt szokták segítségül hívni.

Úgy tűnik azonban, hogy bár sokaknak tényleg valamiféle kapaszkodó ez, sokan nem mérték fel azt előre, mivel jár a hitelkártya használata. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint idén áprilisban 12 éves csúcsra nőtt a hitelkártya-tartozás, most 158 és fél milliárd forint ez az összeg. Kiderült az is, hogy jelenleg 1,1 millió hitelkártya van forgalomban, így könnyen kiszámolható, hogy egy hitelkártyával rendelkező magyar

átlagosan 142 ezer forinttal tartozott áprilisban.

A hitelkártyákról legutóbb március végén írtunk egy hosszabb elemzést, amit most ide kattintva újra elolvashatsz:

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos tízezreket húzhatsz le a bankodról, ha így vásárolsz: kevesen élnek vele, pedig működik A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által negyedévente publikált adatok szerint évek óta csökken, illetve stagnál a hazai kibocsátású hitelkártyák száma.

UniCredit: a legtöbb ügyfélnek egymilliós hitelkerete van

Több bankot is megkérdeztünk, hogy állnak a hitelkártyákkal, illetve hogy melyikből mennyit igényeltek - tekintve a hitelkeretet. Az Unicredit azt írta: a legtöbben az egymilliós hitelkeretet vették igénybe.

A bank háromféle hitelkártyát kínál ügyfeleinek: a Kék, az Arany és a Platina hitelkártyát. A három kártya a hitelkeretek nagyságában, a kapcsolódó szolgáltatások körében és ennek megfelelően az árazásban különbözik egymástól. Hitelkártya-birtokos ügyfeleink közül a Kék hitelkártyát igényelték legnagyobb számban, legtöbben pedig egymillió forintos hitelkerettel rendelkeznek. Ügyfeleink összesen két millárd forintot meghaladó értékben vették igénybe hitelkeretüket

- írta a bank válaszában. Azt is hozzátették, hogy természetesen rendelkeznek olyan termékkel is, amely segít az ügyfeleknek, ha a hitelkártyákon felhalmozott tartozást nem képesek törleszteni.

A hiteleinket igénybevevő ügyfeleinktől és így a hitelkártyáinkkal rendelkezőktől is azt kérjük, hogy ha a tartozás visszafizetéséven nehézségeik merültek fel, arról a lehető leghamarabb értesítsék bankunkat. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy az úgynevezett Hitelkönnyítő csomagunk eszköztárából vagy a jogszabályok által létrehozott lehetőségek közül bankunk – az ügyfelünkel való kölcsönös és szoros együttműködésben – a mindkét fél számára leginkább megfelelő, személyre szabott fizetéskönnyítő megoldást dolgozza ki. Ezek igénybevételével ügyfelünk képessé válhat arra, hogy tartozását (újra) folyamatosan fizesse

- írta az UniCredit.

Különféle tartozások a bankoknál

Az OTP azt írta: most nem annyira erős a piac, mint korábban, de ez persze nem jelenti azt, hogy az ügyfelek tömegével hagynák ott a hitelkártyákat.

A hitelkártya állomány esetében stagnál a piac és ez érezhető az OTP Banknál is. A hitelintézetnél a portfólió minőségében hitelkártyákat tekintve nem történt változás. Amennyiben az ügyfeleknek fizetési nehézségei vannak a hitelintézet Egyenlegrendező szolgáltatásának segítségével gyors, egyszerű megoldást találhatnak kintlévőségük rendezésére. Tartozásukat a hitelkártya kamatánál kedvezőbb kondícióval, jól tervezhető és követhető módon, 72 havi fix részletekben fizethetik vissza

- írta az OTP kérdéseinkre.

Hasonlóról számolt be az MBH Bank is válaszában:

Az MBH Banknál az ügyfelek hitelkártya-tartozása az elmúlt években nem változott, és a lejárt tartozással rendelkező ügyfelek száma sem változott az elmúlt években. A teljes portfólióhoz képest az ügyfelek 3%-ánál tapasztalunk fizetési nehézséget. A GO! hitelkártya átlag hitelkerete 1,2 millió forint, jelenleg több mint 240 ezer élő hitelkártyával rendelkeznek az ügyfeleink

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- írták. Bővebben kitértek arra, hogyan segíthetnek azoknak, akik fizetési nehézségeket tapasztalnak.

Célunk, hogy az ügyfeleink minden élethelyzetére megfelelő pénzügyi megoldást kínáljunk, így fizetési nehézség esetén is többféle lehetőséget tudunk ajánlani. Prevenciós jelleggel, amikor a hitelkártya birtokos előre jelzi, hogy fizetési nehézségei lesznek, akkor a hitelkiváltó személyi kölcsön lehet a megfelelő megoldás, hiszen ilyenkor alacsonyabb, a futamidő végéig kiszámítható, fix havi törlesztőrészlettel rendezheti a tartozását. Amennyiben már fizetési nehézséggel küzd, akkor több lehetőséget is fel tudunk ajánlani a hitelkártya birtokos számára. Egyedi megállapodás keretében tudunk számára részletfizetési megoldást kínálni, vagy a hitelszámlán látható tartozást és az aktuális havi törlesztőrészletet elvezetjük, így az ügyfélnek az adott hónapban nem kell fizetnie, a következő hónapban indul újra a törlesztés. A harmadi megoldás, hogy a fennálló teljes kintlévőséget zárvégűsítjük, azaz az ügyfél a fennálló tartozását nem kintlévősége arányában, hanem fix futamidő alatt, fix törlesztőrészletekben fizetheti vissza, a kártyás kamatnál kedvezőbb kamaton. Ilyenkor az ügyfél a kártyáját nem tudja tovább használni és a részletfizetés lejárata után a számla is megszüntetésre kerül

- tették még hozzá.

Van olyan hitelkártya, amivel még eladósodni is nehezebb

Az Erste azt írta, hogy kimondott bevásárlásra kifejlesztett hitelkártyát is kínálnak az ügyfeleknek. Itt az volt a fő szempont, hogy eleve megakadályozzák a komolyabb eladósodást.

Az Erste jelenleg négy hitelkártyát kínál ügyfeleinek, ezek: Erste Max Hitelkártya, Erste Platinum Hitelkártya, Wizz Air Hitelkártya, és a Tescoval nemrég elindult együttműködés eredményeként az Erste Bevásárló Hitelkártya. A bank évek óta dolgozik azon, hogy a hitelkártyák hitelkerete az egyedi költési szokásokhoz igazodjon, így az ügyfelek hitelkitettsége optimális legyen. Ennek köszönhetően az elmúlt években átlagosan csökkent az új igénylésű hitelkártyák hitelkerete, valamint kevesebb lett a lejárt tartozások száma is. Az Erste monitoring rendszere és folyamatai segítségével képes korán felismerni, és így nagyobb eséllyel segítséget nyújtani a bajba került ügyfeleknek. A bank a sztenderd mentőcsomagok mellett egyedi ajánlatokkal is kész segíteni a pénzügyi nehézséggel küzdő ügyfeleit

- írta a pénzintézet.

A K&H válaszából az derült ki, hogy átlagosan félmilliós hitelösszeggel igénylik a hitelkártyákat. Elmondták azt is, hogy 60 ezer körüli a kibocsátott hitelkártyák száma, és egy átlagfizetésből még nagyjából kényelmesen törleszthető adósságállomány van ennél a pénzintézetnél.

A K&H-nél 2 féle hitelkártyát kínálunk ügyfeleinknek a standard és World Elite márkanevűeket: a legtöbben félmillió forint körüli összeggel igénylik a hitelkártyát. Megközelítőleg 60 000 darab hitelkártya van most kint az ügyfeleknél, az átlagos tartozás 120 ezer forint. Természetesen minden lehetőséggel élünk, ami az ügyfél és a bank kölcsönös megelégedésére szolgál, és a problémás fizetés feloldásához vezet

- írta a bank válaszában.

A Raiffeisen is hasonló számokról számolt be, mint a többiek. Igaz, arra nem tértek ki részletesen, hogy pontosan hogyan segítenek azokon, akik már nem tudnak törleszteni.

Jelenleg 2 típusú hitelkártya érhető el, melyek a OneCard Standard és a OneCard Gold hitelkártya. A OneCard Standard kártyát igénylik a legtöbben, a OneCard Gold hitelkártyánk egy magasabb presztizsű kártya, mely utasbiztosítást is tartalmaz. Kb. 1 millió forint a jellemző hitelösszeg, és természetesen fizetésképtelenség esetén az ügyfélnek megoldást átütemezés formájában, meghatározott feltételek mentén

- írta a Raiffeisen a Pénzcentrumnak.

Összességében tehát az látható, hogy a magyarok tényleg komoly számban és hitelösszeggel veszik igénybe a hitelkártyákat. A tartozás ugyanakkor évtizedes csúcson van, de a bankok segítenek az ügyfeleknek, hogy az adósságspirál ne legyen elviselhetetlen mértékű, ha valaki bajba kerülne.