Meglepő helyen nyit új üzletet a Lidl Budapesten: rengeteg vásárlót várnak, durva akciók lesznek

A mai naptól egy hónapon át focifieszta hangulatot ígér a Lidl Fan Zone! A boltlánc a labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt közösségi meccsnézésekre vár mindenkit a Kopaszi Kertben lévő rendezvényterületére. Az ingyenes belépést biztosító szurkolói zónába kilátogatók óriási LED-falakon követhetik figyelemmel a magyar válogatott és kedvenc csapataik mérkőzéseit, miközben bolti áron vásárolhatják meg a különböző ropogtatnivalókat, gyümölcsöket és üdítőket az ideiglenesen kitelepült üzletben.

Az UEFA EURO 2024 hivatalos partereként a Lidl Magyarország egy EB szurkolói zónát hoz létre, a Lidl Fan Zone-t, ahol június 14-től július 14-ig drukkolhatunk a magyar csapatnak és további kedvenceiknek. A 2000 férőhelyes ingyenes szurkolói rendezvénytéren két LED-falon keresztül, kényelmes ülőhelyeken izgulhatják végig a meccseket nézők

Extra szoltáltatás, hogy a helyszínre kitelepül egy üzlet is, ahol a termékeket bolti áron lehet majd megvásárolni. Így mindenki kedvező áron juthat gyümölcsökhöz, frissítőkhöz, jégkrémekhez, fánkokhoz, valamint sós-édes rágcsálnivalókhoz. De a saját márkás magyar szurkolói kollekcióját is megtalálhatjuk a kínálatban. A kilátogatókat külön kuponakciókkal is várják, de az applikációt használókat is exkluzív kedvezmények csábítják.

Az meccsek előtt és a szünetekben focis aktivitás is segít a hangulat fokozásában. A jelenlévőknek lehetőségük nyílik teqballozni, footgolfozni, vagy éppen a fociketrecben is összemérhetik tudásukat napi minibajnokságok keretében.

Helyszín: Kopaszi Kert – Lidl Fan Zone (XI. kerület, Kopaszi-gát 6-8. szám)

Nyitvatartás: Hétköznap 14:00 és 24:00 óra között, hétvégén: 10:00 és 24:00 óra között.