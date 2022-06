Beüt a gyenge forint-horror: emiatt drágulhat tovább kenyér, a paradicsom és paprika

Idén ugyan bőséges gabonatermés lesz, július mégis 1-től 30%-kal emelik a liszt átadási árát. Nem csak a búza drágul drágul: a paprika és a paradicsom árát a megnőtt költségek miatt emelnék a termelők – számolt be róla az RTL.

Több mint 20 éve nem volt ilyen magas itthon az infláció, a legjobban pedig az alapvető élelmiszerek drágulnak: a kenyér most közel 50%-kal kerül többe, mint egy éve. Úgy tűnik, hogy ez a tendencia folytatódik, ugyanis július 1-től 30%-kal nő a liszt átadási ára – erről Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnöke számolt be. Ez az áremelkedés biztosan meg fog látszani a sütőipari termékek árában is. Az áremelés oka egyébként a gyenge forint: a malmoknak ugyanannyit kell fizetni a gabonáért, mint a külföldieknek, máskülönben nem tudnak búzát vásárolni.

Az alapvető élelmiszerek közül tovább hamarosan tovább drágulhat a paradicsom és paprika ára is, ugyanis a termelői költségek annyira megnőttek, hogy így már nem biztosítható a zöldségek termesztésének jövedelmezősége – nyilatkozta Nagypéter Sándor, Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélKerTÉSZ) elnöke a csatornának.