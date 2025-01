Súlyos áremelés a magánklinikákon: ennyibe kerül egy VIP-szülés 2025-ben

Legalább egy millió forintos kiadást jelenthet 2025-ben Magyarországon, ha valaki magánegészsügyi szolgáltató szülési csomagját veszi igénybe a Pénzcentrum friss gyűjtése szerint. Ez pedig csak maga a szülés, a várandósgondozás magánúton csak tetézi a költségeket. Másfél millió forint körüli, prémium szolgáltatást nyújtó csomagokat is könnyen találhatunk, de a legdrágább csomag több mint 3 millió forintba kerül. Összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek a szülési csomagok a magyarországi magánklinikákon, mutatjuk az árlistát.

A Pénzcentrum friss gyűjtésében azt vizsgáltuk, hogy mennyibe kerülnek 2025 januárjában a szülési csomagok a magyarországi magánkórházakban. Ezt a gyűjtést már évek óta minden év elején elvégezzük, így arról is képet kaphatunk, hogy milyen ütemben emeltek árat a magánklinikák az elmúlt években. A legtöbb komplex szülészeti szolgáltatás ára már tavaly is meghaladta az egymillió forintot, de a 2023-hoz képest nem volt jelentős áremelés. 2025-ben vannak klinikák, ahol emelkedtek 10-30 százalékkal az árak, vannak azonban olyan szolgáltatók, ahol a 2023-as drágulás óta változatlanok az árak.

Lapunk megvizsgálta a hazai magánklinikák árlistáit, 2025-ben is és kiderült, hogy bár már 2019-ben is akadt olyan magyarországi magánkórház, ahol elkértek akár 1 millió forintot is a szülési csomagért, 2025-re szinte már nincs olyan klinika, ahol megúszhatnánk millió alatt a magánszülést. Jelentős áremelés korábban 2023-ban volt, főként az alacsonyabb árfekvésű csomagok ára emelkedett nagyobb mértékben - akár közel 40 százalékkal. 2025-ben a legnagyobb drágulás 34 százalékos volt.

Újra beindult a drágulás, de nem minden klinikán

Fontos előre kiemelni, hogy a szülési csomagok árát úgy lehetne teljesen korrekten összehasonlítani, ha 1-1 csomag tartalmát le tudnánk bontani a tartalmazott szolgáltatásokra. Nincs ugyanis két teljesen egyforma szolgáltatást nyújtó szülési csomag. Így ha valaki ki szeretné választani a számára legjobb ár-érték arányú csomagot, érdemes nemcsak az ár alapján dönteni, hanem átnézni részletesen, mit is takar pontosan 1-1 szülési csomag. Az alábbi gyűjtésünk mindössze útmutató lehet abban, hogy hol milyen csomagárakkal lehet találkozni.

A Tritonlife Róbert Magánkórházban 2021-től négy csomag közül választhattak a családok, 2023-ban úgy tűnik azonban, hogy visszatértek a három csomagos felosztáshoz. Az Arany csomag, mely magában foglalja a magánklinikai szülést az ügyeletes orvossal és szülésznővel, a szülészeti, gyermekágyi és neonatológiai ellátást, pszichológiai konzultációt, szülésfelkészítő tanfolyamot és sok egyéb szolgáltatást, 949 ezer forint, tavaly még 890 ezer forint volt (+6,6%). A Platina csomagok egységesen 1,349 millió forintba kerülnek - a tavalyi ár 1,210 millió forint volt (+11,5%) -, melyek tartalmazzák az Arany csomag szolgáltatásait, de már választott orvossal és szülésznővel, szoptatási tanácsadással, plusz 1 (összesen 3) éjszakával, kétágyas szobában történő elhelyezéssel.

A Gyémánt csomag egyágyas szobát biztosít, illetve elhelyezést családi szobában, prémium étkezést, emelt szintű újszülött ellátási csomagot, ajándék fülbelövést és számos egyéb szolgáltatást. Arról, hogy miben térnek el pontosan a különböző csomagok, a honlapon érdemes tájékozódni. 2025-ben ez a csomag 1,599 millió forint, miközben tavaly és tavalyelőtt még 1,610 millió forintba került. Érdekes, hogy korábbi években is azt figyeltük meg, hogy az Arany és Platina csomag árak nőttek, a Gyémánt csomag ára viszont csökkent, ahogy 2025-ben is. 2022-ben például még 1,695 millió forint volt a Gyémánt csomag, bár azóta a nyújtott szolgáltatások összetétele is változhatott.

A Dr. Rose magánszülészetén már két éve nem változtak az árak: a szülészeti csomag 1,9 millió forinttól kérhető. 2022-ről 2023-ra sem volt nagy áremelés, mindössze 100 ezer forinttal kértek többet. Ikerterhesség esetén 2,5 millió forintot kérnek.

A pécsi Da Vinci Magánklinika árai szintén két éve változatlanok: a spontán hüvelyi szülés (2 éjszaka) 1,5 millió forint, míg a császármetszés (2 éjszaka) 1,75 millió forint. (Bár korábban több szolgáltató is különbséget tett a spontán hüvelyi szülés és a császármetszés díjszabásában, ez a gyakorlat mára megritkult, de Pécsen még mindig különbséget tesznek.)

A Duna Medical Centernél az elmúlt években nagy áremelkedés történt: az alap csomag 2023-ban 795 ezer forint volt, 2024-ben 845 ezer forint (+6,3%), most pedig már 1,13 millió forint (+33,7%). A prémium csomag 1,135 millió forint volt2023-ban, 1,185 millió forint (+4,4%) 2024-ben, most pedig már 1,55 millió forintba (+30,8%) kerül - az összeg tartalmazza az orvos és a szülésznő díját. Az exkluzív csomag 1,3 millió forint volt tavaly és tavaly előtt, most 1,69 millió forintba kerül (+30%). Mindhárom szülészeti csomag tartalmazza a biztonságos és harmonikus szülés támogatásához szükséges szolgáltatásokat a honlap szerint.

A Maternity klinikán az alap szülési csomag ára 1,49 millió forint, tavaly még 1,33 millió forint volt (+12%). Az exkluzív szülési csomag ára pedig már 7700 euró, tavaly még 7000 euró volt. Viszont azóta a forint árfolyama is romlott: 7000 euró tavaly 2 millió 680 ezer forintnak felelt meg, most 2 millió 874 ezer forint lenne, ha nem emelkedett volna az ár. Jelenleg 7700 euró 3 millió 161 ezer forintnak felel meg, az emelkedés mértéke euróban csak 10%, forintban viszont 17,9%.

A Medicover szülészetén 2023-ban az Excellence csomag 800 ezer forint volt, tavaly óta 880 ezer forint, a Grand excellence 950 ezer forint volt két éve, tavaly óta 1 millió 50 ezer, és a Deluxe csomag 1,2 millió forint volt 2023-ban, 2024 óta pedig 1 millió 320 ezer forint. Tavaly óta nem történt drágulás. A csomagok tartalmának különbségeiről érdemes a szolgáltatók honlapjain tájékozódni.

Összességében azt láthattuk, hogy a 2023-as évi nagy áremelkedés után 2024 januárjában befékezett a drágulás a magánklinikákon, ami a szülési csomagokat illeti. Több helyen még 2025 januárjában is változatlanok az árak, máshol azonban 10-30 százalékos drágulás érhető tetten.

Így faraghatsz le a költségekből

Az olyan tervezhető, és nagyobb egészségügyi kiadások, mint a várandósság és maga a szülés magánúton jó lehetőséget jelentenek az egészségpénztári megtakarítások után visszajáró szja kimaxolására. Egy évben ugyanis maximum évi 150 ezer forint adóvisszatérítés kapható, a befizetések 20%-át lehet ilyen formában visszaigényelni. Ez azt jelenti, hogy évi 750 ezer forint befizetéssel lehet a legtöbb szja-t az egészségpénztáron keresztül visszakapni. Nagyon megérheti akár új egészségpénztári megtakarítást is nyitni, hogy abból fedezzünk egy ilyen nagy költséget. A nyitás előtt, vagy meglévő megtakarítás esetén a szülési csomag igénylése előtt rákérdezni: melyik pénztárral van szerződése a magánklinikának.

Az egészségpénztári megtakarítás közeli hozzátartozó egészségügyi költségeire is fordítható, így nem is kell, hogy a várandós nyissa meg a számlát. Vagy ha a családból többen is rendelkeznek megtakarítással, akkor még több szja-t is visszaigényelhetnek ilyen módon, ami később szintén egészségügyi költségekre fordítható az egészségpénztári számláról.

Sőt, ez a megtakarítás később is hasznos lehet, hiszen - mivel a legtöbb egészségpénztár egyben önsegélyező pénztár is - számos gyermekvállalással összefüggő kiadást fizethetünk ilyen megtakarításból. A pelenkától elkezdve a beiskolázási költségekig. Egy kisgyermek érkezése esetén biztosan meglesz a helyük ezeknek az összegeknek.