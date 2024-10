Megdőlt a legnagyobb magnézium-tévhit: így hiába szeded a drága pirulákat, súlyos következménye is lehet

A magnéziumot rengetegen szedik és ismerik Magyarországon, jótékony hatásai széles körben ismertek. A magnézium továbbá az étrend-kiegészítőkben is az egyik leggyakrabban alkalmazott összetevő a vitaminok és a kalcium mellett. Azt azonban kevesen tudják, hogy nem mindegy, mikor, hogyan és mekkora adagban fogyasztják a magnéziumot ahhoz, hogy hatása is legyen, fel tudjon szívódni. Ugyanis sok más ásványi anyaggal szemben a magnézium szedésénél erre különösen figyelni kell. Sokan hiába szedik be a drága tablettákat, az nem hasznosul a szervezetükben.

A magnézium számos folyamatot támogat a szervezetünkben, ezek közül a legismertebb az idegrendszeri előnyei, illetve az izomgörcsök csökkentése. Fontos szerepe van továbbá például az izmok, valamint a szív- és érrendszer működésében, az anyagcserében és a csontok felépítésében. Számos jótékony élettani hatása is van, mint a stressz, a vérnyomás csökkentése, fejfájás csillapítása, vagy a fizikai teljesítőképesség növelése. Fontos, hogy az ajánlás, kinek mennyit érdemes fogyasztania magnéziumból, az életkor, életmód és az egészségi állapot függvényében változhat.

A magnézium, akárcsak a vitaminok és más ásványi anyagok kapcsán is számos tévhit él a köztudatban a mai napig. Az egyik leggyakoribb tévhit, amely a magnéziumot övezi, hogy minél nagyobb dózist érdemes szedni belőle - ez nincs így, bizonyos mennyiség felett a szedése felesleges. A túl nagy dózis pedig nem is szívódik el, ráadásul még hasmenést, emésztési panaszokat is okoz.

EZ IS ÉRDEKELHET Megdőlt az őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról A téli időszak végére szinte minden magyart érint a D-vitamin-hiány, mivel a szükséges napi mennyiség még kiegyensúlyozott táplálkozási szokásokkal sem biztosítható.

A magnézium abban is különbözik más étrend-kiegészítőktől, mint például a D-vitamintól - amiből jellemzően nem viszünk be és nem állít elő eleget a szervezet és ajánlott lenne étrend-kiegészítő formájában szedni -, hogy a szükséges mennyiségű magnéziumot kiegyensúlyozott táplálkozás esetén már az étkezés útján bevisszük a szervezetbe. Külön szedésére akkor lehet szükség, hogyha a szervezet igénye megnő a magnéziumra, vagy a felszívódás károsodott.

Nagyobb mennyiségre lehet szükség fizikai erőkifejtéseknél - mint például a sportolás vagy a nehéz fizikai munka esetén -, de magnéziumhiány betegségek következtében is kialakulhat (pl. tápanyag felszívódási zavarok, vesebetegség). Sőt, speciális diéták alkalmazása vagy étkezési zavarok is együtt járhatnak a csökkent bevitellel. "Továbbá azt sem szabad elfelejtenünk, hogy gyógyszerek mellékhatásaként is csökkenthet a magnézium mennyisége. Ilyenkor a kiváltó okoktól függően érdemes lehet a magnéziumot önmagában vagy más vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel együtt pótolni" - mondta el korábban lapunknak dr. Marjai Tamás. A szakértő kiemelte, hogy a szervezet fokozott igénye esetén felnőttek számára 375 mg magnézium bevitele ajánlott naponta hivatalosan.

Az adagolásnál azt is érdemes figyelembe venni, hogy "az egyes termékek a magnéziumot nem önmagában tartalmazzák, hanem különböző szerves és szervetlen sók formájában. Ezeknek a sóknak a magnéziumtartalma nagyon eltérő lehet, ezért sok készítményen nem csak az adott összetevő tömegét, hanem a pontos magnézium tartalmat is feltüntetik. Ez sokat segíthet a különböző termékek összehasonlításában" - magyarázta a szakértő. Tehát ne magának a terméknek a tömegét, vagy a tabletta tömegét vegyük alapul, hanem hogy hány mg a tényleges magnéziumtartalom!

A magnézium természetes forrásai A zöldleveles zöldségek, mint a spenót, sóska, jó magnéziumforrások, ahogy a káposztafélék is. A gyümölcsök közül pedig a banán, az alma, a körte és a citrusfélék a legjobbak. Az avokádó és a hüvelyesek is kiváló magnéziumforrások. Bevihetjük még a hasznos nyomelemet teljeskiörlésű gabonák, olajos magvak, illetve halfélék útján is. Bár ezek a legjobb természetes források, a magnézium még számos ételben, italban megtalálható, mint az étcsokoládé, a tejtermékek, vagy akár az ásványvíz, így naponta rengeteg táplálékkal hozzájuthatunk a szükséges mennyiséghez.

A másik gyakori tévhit, hogy a magnéziumot kalciummal, vagy más gyógyszerrel együtt érdemes bevenni, miközben a magnézium, ha nem önmagában szedjük, akkor akadályozhatja a többi szer felszívódását, vagy más szerek miatt éppen a magnézium nem fog felszívódni. Valószínűleg a kombinált pezsgőtabletták megjelenése miatt terjedt el a tévhit, hogy a kalciumot és magnéziumot együtt érdemes szedni, pedig

a kalcium blokkolja a magnézium felszívódását.

Érdemes néhány óra elteltével a magnéziumot inkább külön bevenni. Ráadásul ez nem csak a kalciumra igaz: a foszfát- és a vastartalmú készítmények szintén gátolják a magnézium felszívódását. A tetraciklin antibiotikumok, digitálisz glikozidok és a nátrium-florid felszívódását pedig a magnézium csökkenti.

Azt viszont érdemes tudni, hogy a B6 vitamin épphogy segítheti a felszívódást. Érdemes elolvasni a betegtájékoztatót az étrend-kiegészítők szedésével kapcsolatban, illetve a kezelőorvossal, gyógyszerésszel egyeztetni bevehető-e együtt más szerekkel. Az is fontos, hogy nem kedveznek a magnézium felszívódásának a magas zsírtartalmú ételek, a szénsavas üdítőitalok és az alkohol sem.

Mivel a magnéziumnak számos szerepe van az emberi testben, ezért igen gyakran kombinálják más hatóanyagokkal azért, hogy jobb hatást érjenek el vele. Így megtalálhatjuk csontritkulás elleni készítményekben kalciummal kombinálva, vagy B6 vitaminnal együtt a stressz csökkentésének érdekében. Emellett alapvetően része a széles körű vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmazó termékeknek

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta el lapunknak korábban dr. Marjai Tamás. A szakértő szerint azt, hogy melyik készítményt érdemes választani, mindig az alkalmazás célja dönti el. "Célzott pótlás esetében jól alkalmazhatóak a nagy mennyiségben csak magnéziumtartalmú készítmények. Általános kiegészítésre a multivitaminnal kiegészített változatok lehetnek hasznosak. Az egyes betegségek megelőzésére vagy kezelésére pedig jól kombinálhatók más hatóanyagokkal, hogy fokozottabb hatást érjünk el" - javasolta.

A magnéziumhiány tünetei, kezelése

A magnéziumhiányt nehéz felismerni, mivel tünetei nagyon általánosak. A tünetek együttes előfordulása árulkodhat csak arról, hogy fennáll a hiányállapot. Ezek lehetnek

az idegesség,

ingerlékenység,

enyhe szorongás,

átmeneti fáradtság,

enyhébb alvászavarok,

izomgörcs,

zsibbadás,

esetleg a szorongás miatt jelentkezhet emésztőrendszeri görcs vagy szívdobogásérzés.

A magnéziumhiány súlyosabb panaszokat is okozhat: memóriaproblémákat, izomgörcsöt, koncentrációcsökkenést, vércukorszint- ingadozást, sőt még depressziót is. Ha magnéziumhiányra gyanakszunk - amit kiválthat pl. a túlzott fizikai terhelés, vagy pl. egyoldalú diéta, várandósság is -, akkor érdemes lehet étrend-kiegészítőként magnéziumot is szedni. Továbbá, ha valamiért kiürült volna a szervezetből a magnézium (hányás, hasmenés, vizelethajtók szedése miatt pl.), vagy felszívódási zavar lépett fel.

A dohányosoknál, illetve alkoholfogyasztás esetén is gyorsabban kiürül a szervezetből a magnézium.

Fontos, hogy a hiány kezelése mindig az egyéni szükségletek függvénye, ezért érdemes konzultálni gyógyszerésszel, háziorvossal, aki figyelembe véve az életkorunkat, egészségi állapotunkat és szükségletünket, meg tudja határozni a kellő napi dózist.

Azt is érdemes tudni, hogy a magnéziumot kúraszerűen szokták előírni, ritka az olyan egészségi állapot, amikor folyamatos magnézium szedésre van szükség. Az előírtnál több magnéziumot semmi esetre sem érdemes többet szedni. Nemcsak azért, mert akkor feleslegesen pocsékoljuk a gyakran drága tablettákat, hanem mert túl is adagolhatjuk a magnéziumot. Ez pedig kellemetlen tünetekkel járhat.

A magnézium túladagolás tünetei

Az is gyakori tévhit, hogy a magnéziumot nem lehet túladagolni, mert a felesleg egyszerűen a vizelettel távozik, mint a C-vitamin esetében. A túlzott bevitel ugyanis tünetekkel jár, melyek lehetnek a gyengeség, a hányinger, a hányás, felléphetnek légzési nehézségek, alacsony vérnyomás és szívritmuszavarok is. Súlyos esetben szívmegállás is bekövetkezhet.