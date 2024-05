Ez az apróság védheti meg az időseket a rettegett népbetegségtől? Elég fél evőkanálnyi minden nap

Egy friss kutatás kimutatta, hogy a napi legalább 7 gramm olívaolaj fogyasztása jelentősen, 28%-kal csökkenti a demenciával összefüggő halálozás kockázatát - írta a Healthline. Ez pedig a kutatók szerint az olívaolaj egészséges zsírsavainak és antioxidáns polifenoljainak köszönhető. A demencia olyan neurológiai rendellenesség, amely emlékezetvesztéssel és a kognitív képességek romlásával jár. Az állapotot legtöbbször stroke, agykárosodás vagy Alzheimer-kór okozza.

Egy frissen közzétett kutatás kimutatta, hogy az olívaolaj rendszeres fogyasztása csökkentheti a demenciával összefüggő halálesetek kockázatát. A tanulmány 92 383 résztvevő - 60 582 nő és 31 801 férfi - adatait elemezte. A vizsgálatban résztvevők kognitív képességei magas szinten voltak és kezdetben nem szenvedtek rákban vagy szív- és érrendszeri betegségekben. A kutatás során négy csoportba sorolták a résztvevőket aszerint, hogy mennyi olívaolajat fogyasztottak: 1) soha vagy havonta kevesebb mint egyszer; 2) több mint 0, de legfeljebb 4,5 gramm naponta; 3) napi 4,5 grammnál több, de legfeljebb 7 gramm naponta; valamint 4) napi több mint 7 grammot fogyasztók csoportját alkották meg. A vizsgált időszak alatt összesen 4751 demenciával összefüggő haláleset történt.

A kutatási eredmények szerint azoknál, akik naponta legalább 7 gramm olívaolajat fogyasztottak - ami körülbelül fél evőkanálnak felel meg -, 28%-kal alacsonyabb volt a demenciával összefüggő halálozás kockázata. Az olívaolaj pozitív hatásait a tanulmány szerint az magyarázza, hogy gazdag telítetlen zsírsavakban, E-vitaminban és polifenolokban. Ezek a vegyületek hozzájárulhatnak a szervezet védelméhez bizonyos krónikus betegségekkel szemben.

Szakértők szerint az olívaolaj egyedülálló tápanyagösszetétele elősegítheti az agysejtek közötti kommunikációt és védelmet nyújthat az idegsejteknek a gyulladástól és oxidatív stressztől. Ezáltal támogathatja az agyi funkciókat és csökkentheti a neurodegeneratív betegségek kockázatát.

Az olívaolaj vásárlása során fontos figyelembe venni annak minőségét. Az extra szűz vagy rejtett sajtolt változatok jobb tápanyagprofilokkal rendelkeznek. A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy bár az olívaolaj ára emelkedett az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó ellátási problémák miatt, fontos továbbra is odafigyelni a vásárolt termék típusára. Arról, hogy milyen olajat érdemes vásárolni, megéri-e a legdrágább extraszűz olvívaolajat venni, ebben a cikkben írtunk:

Összegezve, ez a tanulmány kiemeli az olívaolaj potenciális előnyeit a demenciával összefüggő halálozás kockázatának csökkentése terén. Az egészséges zsírok és antioxidánsok gazdag forrása, az olívaolaj egy olyan étrend szerves része lehet - mint például a mediterrán étrend -, amely támogatja az agyi egészséget és hosszú távon javítja az életminőséget.

A demencia ellen nemcsak az olívaolaj, hanem más élelmiszerek is segíthetnek. Továbbá csökkentheti a kialakulás esélyét a családi kötelék, a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás, vagy akár a hangszeres játék is segíthet a mentális egészség megőrzésében. A világban folyamatosan zajlanak a kutatások, hogy mivel lehet csökkenteni a kialakulás kockázatát, illetve hogyan lehet kezelni a már kialakult betegséget.

A demencia egyre nagyobb teher az elöregedő társadalmak számára

A demencia, illetve az Alzheimer-kór az egyik legrettegettebb betegség a fejlett országokban, így Magyarországon is. A demens idősek ápolása, gondozása óriási terhet ró mind a családokra, mind a szociális és egészségügyi ellátó rendszerre. Ahogy a társadalom egyre elöregszik, egyre nő az időskori eltartottsági ráta, aminek nem csak gazdasági következményei vannak, hanem szociális próblémákat is a felszínre hoz. Például, hogy ki fogja gondozni idős korában a most középkorúakat, mikor egyre kevesebb a fiatal.

A WHO jelentése szerint az elöregedő népesség miatt egy évtizeden belül 78 millióra nőhet a demenciások száma, 2050-re pedig már a 139 milliót is elérheti. A demencia – amelynek az Alzheimer-kór az leggyakoribb fajtája – jelenleg a világ hetedik vezető haláloka, a szakértők pedig a helyzet további romlására számítanak.

Érdemes külön is megnézni, hogy az egyes országokban mekkora részét teszi ki a demencia okozta halálozások az összesnek. Az olyan társadalmakban, ahol kevésbé jellemző, hogy például daganatos megbetegedések következtében halnak meg a legtöbben, ott magasabb a demencia következtében elhunytak aránya. Ilyen például Norvégia, Svájc, vagy Svédország. Az EU-ban az utolsó friss, 2021-es adatok szerint 3,2%-át a halálozásoknak demencia okozta halálesetek tették ki. Magyarországon ez az arány 2,6%.

Az olyan országokban, ahol szinte elenyésző a demencia okozta halálozások aránya, ez nem azt jelenti, hogy ne jelentene problémát a demencia. Egyrészt a módszertan is némileg különbözhet országonként abban, mit tekintenek demencia okozta halálesetnek. Másrészt sokszor a kevésbé jó általános egészséggel bíró lakosságú országokban alig adatolnak demencia okozta halálesetet, mert az idősek halálát nagyrészt más megbetegedések okozzák idő előtt.

Fontos látni azt is, hogy hogyan nőtt az utóbbi évtizedben a demencia okozta halálozások aránya. A fenti diagramon látható, hogy 2013-tól 2019-ig folyamatosan emelkedett ez az arány az EU-ban és Magyarországon is. A törést 2020-ban nem az egészségi állapot javulása hozta el, hanem a pandémia: rengetegen haltak meg idő előtt covid-fertőzésben, akiket, ha magasabb kort érnek meg, a statisztikák szerint jó eséllyel demenciával diagnosztizálnak. Az adatok több évesek, az Európai Statisztikai Hivatalnak sok időre van szüksége, mire az ilyen szenzitív egészségügyi adatokat fel tudja dolgozni és közzétenni, így nem tudhatjuk, jelenleg hogy áll a helyzet.

Az viszont már most sejthető más adatsorok alapján, hogy 2022-ben még látható lesz a számokban a világjárvány hatása és a későbbiekben ez fokozatosan visszatér majd a korábbi években látott növekedési ütemhez. A pandémia húzott egy éles határvonalat, sok egészségügyi statisztikát "megzavart", az ilyen jellegű visszaeséseket viszont nem lehet pozitív változásként értékelni. A helyzet sokkal inkább az, hogy a demencia továbbra is egyre nagyobb gondot fog okozni, mint egyéni, családi, mind társadalmi szinten. A megoldás pedig még várat magára.