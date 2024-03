Több ezer magyar csecsemő kerülhet veszélybe? Itt az új tervezet, átalakulhat a szülészet rendszere

Meglehetősen hirtelen állt elő a kormányzat azzal a reformtervvel, ami bizonyos feltételek megvalósulása esetén egy kimondottan alacsonyabb szintű ellátást biztosítana a hazai kórházakban. Rékassy Balázs szerint csak az orvoshiányt igyekeznek leplezni, Kunetz Zsombor pedig kimondottan veszélyesnek nevezte a tervezetben szereplő 30 perces riasztási szabályt - sokszor ugyanis másodpercek döntenek életről vagy halálról, ha a szülőszobában baj van.

Minden előzmény nélkül jelent meg nemrégiben a kormány honlapján, hogy a Belügyminisztérium jelentős átalakítást tervez a szülészeti ellátás terén. Már zajlik az országban azoknak az intézményeknek a kiválasztása, ahol "bensőséges hangulatú szülészeteken”, kevesebb orvossal, szülésznők jelenléte mellett adhatnának életet gyermeküknek a nő - erről lapunk is beszámolt nemrég.

A szakmában meglehetősen vegyes fogadtatásra talált az egyelőre csak társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet. A Pénzcentrumnak most nyilatkozó szakértők szerint kimondottan életveszélyes lépésre készül a kormány, ha a tervezet a jelenlegi feltételekkel lesz bevezetve. Miért épp most jöttek elő a tervezettel és milyen kockázatai vannak, ha tényleg így vezetik ezt be?

Alacsonyabb szintű ellátás jöhet

A kormány honlapján március 8-áig lehetett véleményezni azt a tervezetet, amelynek értelmében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 2003-as miniszteri rendeletet módosítanák azzal, hogy az eddigi II. és III. szint mellé

létrehozná az alacsonyabb, I. progresszivitású szintű szülészeti ellátást is az országban.

Ezek lényegében olyan szülészetek lennének, ahova csak komplikációmentes várandósság esetén kerülhetnének a nők. Az ilyen az osztályon nem lenne koraszülött intenzív osztály sem, valamint neonatológus, azaz újszülöttgyógyász, újszülött-szakápoló, aneszteziológus, vagyis altatóorvos és intenzív terápiás orvos sem. Viszont ha mégis szükség lenne rájuk, akkor 30 percen belül elérhetőek lennének.

Az orvoshiány leplezése?

Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász lapunk kérdésére azt mondta, hogy szerinte a súlyos orvoshiányt igyekeznének leplezni azzal, ha a tervezetet ebben a formában bevezetik - hiszen a szöveg szerint sokkal kevesebb szakorvosnak kellene egy szülésnél rendelkezésre állnia.

Politikai intézkedés, amire készülnek, ráadásul súlyos orvosszakmai kifogások is felmerülhetnek, ha valóban a jelenlegi feltételrendszerrel és szabályokkal vezetik be ezt az átalakítást. Magyarországon most ugye évente több, mint nyolcvanezer gyermekszületés történik, egy szülészet pedig akkor nevezhető gazdaságos működésűnek, ha évente legalább ezer gyermekszületést "bonyolít". Világos, hogy az ország minden szülészete ezt a számot nem hozza, az intézkedésnek tehát az lehet az egyik célja, hogy leginkább a centrumkórházaknál összpontosítsák a születéseket. Emellett az orvoshiányt lepleznék a tervvel, hiszen szerepel is benne, hogy nem minden esetben lenne a szülésnél csecsemőgyógyász, aneszteziológus és így tovább. Ez azonban, mint említettem, kimondottan veszélyes rendszert teremtene

- mondta Rékassy Balázs.

Azt is hozzátette, hogy a szülészorvosok jelenleg tapasztalható hiányának éppen egy olyan intézkedés volt az elindítója, amit a kormány a paraszolvencia megszüntetésére hozott.

Az orvosok már nem érdekeltek abban, hogy minél több szülést vezessenek le egy adott évben, ugyanis a hálapénzes rendszerben ebből kimondottan jól éltek. Amikor a hálapénzt néhány éve betiltották, megemelték ugyan az orvosok fizetését, csakhogy a szülészek most már megelégszenek a fix fizetésükkel, de sokan elmentek a magánszektorba is, kilépve az állami ellátásból, mert a hálapénz elveszítését valahol be akarják hozni

- fogalmazott a szakértő.

Súlyos veszélyben lesznek a kismamák és a csecsemők is

Kunetz Zsombor is azzal kezdte a Pénzcentrumnak adott nyilatkozatát, hogy rendkívül veszélyes, és orvosszakmailag erősen megkérdőjelezhető tervezetet látunk. Mint fogalmazott, másodpercekről van szó, ha a születésnél baj történik, azonnal dönteni kell, ebbe pedig egy kicsit sem fér bele semmilyen várakozás, nemhogy 30 perces riasztás.

Nagyon súlyos orvosszakmai kockázatokat hordoz magában az, ha az átalakítás tervét a jelenlegi feltételekkel vezetik majd be. Először is a terv szerint nem lenne kötelező, hogy legyen a születésnél neonatológus, vagyis újszülöttgyógyász. Ha a szülésnél baj van, akkor nem lesz B-terv, legfeljebb az, hogy várunk a mentőre, aki majd olyan kórházba viheti át az újszülöttet és az anyát, ahol ez a szakorvos adott - megengedhetetlenül hosszú időbe telne, amikor minden másodperc számít, például ha a csecsemő nem sír fel, nem vesz levegőt, ilyenkor másodperceken múlik az élete. A másik súlyos hiányosság lenne az anesztiziológus orvos mellőzése, hiszen bár a tervezet szerint 30 perc alatt értesíteni kellene a szakorvost, egyáltalán nem biztos, hogy oda is ér - talán akkor sem, ha a gond Nagykanizsán van, ő pedig éppen Zalaegerszegen tartózkodik, ami bár nincs egymástól messze, de nem félórás út, ráadásul a szakorvosnak persze mentőautója sincs. Eleve: szerintem a mentőszolgálatra nem szabadna még ezt a gondot is ráterhelni, mert így is komoly kapacitásbeli gondjaik vannak

- fogalmazott az egészségügyi szakértő. Azt is elmondta: az ő tippje szerint erős lobbitevékenység is szerepet játszhatott abban, hogy ez a tervezet került a polgárok elé: sok magánintézmény teheti most be a lábát a nem is résnyire nyitott kapun. Egyetértett Rékassy Balázs azon felvetésével is, hogy az orvoshiányt igyekeznek majd leplezni, ha valóban átmegy a tervezet.

"A súlyos orvoshiány leplezését látom egyrészt az egészben, hiszen viszonylag rendszeresen olvashatunk olyat, hogy itt vagy ott időlegesen, de akár örökre bezárt egy-egy szülézeti osztály, mert nem volt elég orvos ahhoz, hogy a jelenleg érvényes minimális követelményeknek létszámban megfeleljenek. Emellett az is a véleményem, hogy akár lobbi is állhat a tervezet mögött: azok a magánszolgáltatók, akik az eddigi követelményrendszer miatt nem vezethettek szüléseket, beléphetnek a kiskapukon" - tette még hozzá Kunetz Zsombor.