Ezt edd minden nap, ha 100 évig akarsz élni: itt a világ legöregebb családjának menüje

Megosztotta a hosszú élet titkát a Melis család, akik az összesített életkor világrekordjának birtokosai. Elmondásuk szerint a hosszú életük a minden nap fogyasztott minestrone levesben, kovászos kenyérben és vörösborban keresendő - írj a DailyMail.

A hosszú élet titkának kutatása során a világ leghosszabb életű embereinek étkezési szokásai különleges figyelmet érdemelnek. A DailyMail cikke szerint e téren pedig kiemelkedik az olaszországi Szardínián élő Melis család, akiknek étkezési rituáléjuk jelentős szerepet játszik abban, hogy a világ legmagasabb összesített életkorával rendelkeznek. A família - amelynek élő tagjai 2012-ben összesen 861 évvel rendelkeztek - magas életéviek számát a háromféle babot tartalmazó minestrone levesüknek, a kovászos kenyérnek, valamint a vörösbornak tulajdonítják.

A család lakhelye amúgy "kék zóna", amivel olyan területeket jelölnek, ahol az emberek csak alacsony arányban rendelkeznek krónikus betegségekkel, a várható élettartamuk pedig magasabb. A Netflix "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" című dokumentumfilm-sorozata pontosan ezekre a régiókra fókuszál, bemutatva az ott élő emberek életmódját. Ami a sorozatban szereplő Dan Buettner, kutató szerint a növényi alapú étrendben keresendő.

A Melis család által kedvelt minestrone leves garbanzo-, pinto- és fehér babot tartalmaz különböző zöldségekkel egyetemben. Mindhárom babfajta sajátos tápértékkel bír: a garbanzo rostokban és fehérjében gazdag, a pinto bab magas folsav tartalmú és koleszterinmentes, míg a fehér bab magas tápanyagértékű, ám alacsony kalóriatartalmú hüvelyes. Ezek az összetevők nem csak jóllakottságot biztosítanak, de támogatják a bélrendszer egészségét is, ami elengedhetetlen az általános jó közérzet szempontjából.

Samantha Cassetty dietetikus a cikkben kiemelte a napi babfogyasztás fontosságát a hosszú élet elérése érdekében. Hangsúlyozta, hogy a többféle bab és zöldség bevonása az étrendbe javíthatja a bélflóra sokszínűségét, elősegítve ezzel az egészségesebb testi funkciókat.

A Melis család által említett étrend alacsony kalóriatartalmú, mégis fehérjében gazdag, ami létfontosságú az izomfenntartás és jóllakottság szempontjából. A kovászos kenyér beillesztése további előnyökkel járhat a bélrendszer egészségére nézve az erjesztési folyamatnak köszönhetően. A mértékletes vörösbor fogyasztása pedig kapcsolódik a szív egészségének és a bél mikrobiótájának javulásához.

A Dailymail kiemelte, a hosszú összéletkor elérésében a táplálkozás összetevői mellett fontos szerepet játszanak az étkezések társadalmi aspektusai is. A Melis családban például a közös étkezések erősítik a családi kötelékeket és hatékony segítséget nyújt az elmagányosodás problémája ellen, ami az egészséges életvitel fontos összetevőjét jelenti.

Összességében a Melis család napi étkezési rutinja tükrözi azt a komplex megközelítést, amely nem csak a növényi alapú táplálkozáson alapul, hanem magába foglalja mértékletes italfogyasztást és komoly hangsúlyt fektet a társas kapcsolatokra is. Azaz nem csak az a lényeg, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy az étkezések a szeretteink körében történjenek.