Ügyeletes gyógyszertár 2023: itt lesz nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között

Ahogy azt megszokhattuk a korábbi években, az ünnepek táján a patikák is zárva tartanak, hasonlóan a boltokhoz. Idén egészen változó lehet a magyar gyógyszertárak nyitvatartása: egyes helyeken csak a december 25-i és 26-i, hétfői és keddi nyitvatartás lesz randhagyó az egyébként megszokotthoz képest, míg máshol két ünnep között végig zárva lehetnek. Az is változó, hogy 24-én és 31-én vasárnap hol lesz nyitva a patika. Mutatjuk, hol érhető el az ünnepek alatt ügyeletes patikák listája szükség esetén.

Az ünnepek előtti héten bizonyára sokan térnek be a patikába, hogy beszerezzék a legalapvetőbb szereket, amelyek nem hiányozhatnak a gyógyszeres szekrényükből. Azonban előfordulhat még a leggondosabbakkal is, hogy valamiről megfeledkeznek, vagy olyan egészségügyi szükséghelyzet áll elő, amelyre nem is lehet felkészülni. Ilyenkor kénytelen az ember olyan patikát keresni, mely nyitvatart az ünnep alatt is. Ezt a legegyszerűbben az NNGYK honlapján, az ügyeletes gyógyszertár-kereső felületen tehetjük meg.

Amennyiben az ünnepek alatt van szükségünk gyógyszerre, más készítményekre a patikából, többféleképpen is kideríthetjük, hol van a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár. Ennek egyik, internetkorszak előtti módja, hogy a zárva lévő gyógyszertárak általában kiírják a bejárathoz, hol található a legközelebbi ügyeletes patika, ezzel segítve a betegeket. Így ha nem tudjuk, hol lehet a legközelebbi nyitva lévő patika, érdemes lehet megnézni egy ilyen kiírást.

Van természetesen online módja is, ha szeretnénk megtalálni a hozzánk legközelebbi ügyeletes patikát. A korábban OGYÉI, jelenleg NNGYK aktuálisa tájékoztatása elérhető a honlapon, ahol a Gyógyszertár-keresőben ügyeletes és készenléti patikákat is lehet találni. Először is állítsuk be a vármegyét a jobb felső menüben, majd az ügyeletes gyógyszertár alpontnál kiválaszthatjuk akár a települést is. Ne felejtsük el a dátumot is beállítani!

Érdemes nem csak közforgalmú gyógyszertárak között keresni: a patika típusánál válaszhatunk fiók- vagy kézigyógyszertárat is, illetve intézményi fenntartásút - lehet hogy az lesz hozzánk közelebb. Illetve keresgélhetünk a készenléti gyógyszertárak között is. A készenléti gyógyszertár azonban másként működik, mint az ügyeletes patika: készenlét esetén a készenlétre kijelölt közforgalmú gyógyszertár, illetve fiókgyógyszertárnak a nyitvatartási időn túl - ideértve a heti pihenőnapot, illetve munkaszüneti napot is - legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére kell állnia. Tehát jellemzően nincs nyitva, hanem "csöngetni kell".

Ne fogadjunk el gyógyszert másoktól, csak ha nagyon muszáj

Amikor valakinek sürgősen szüksége lenne valamilyen gyógyszerre, de a közeli patika zárva van az ünnepek miatt, előfordul, hogy szomszédokhoz, rokonokhoz, barátokhoz fordul az ember. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember szerint azonban ez nem feltétlenül jó ötlet. Dr. Muskáth Zsolt a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai igazgatója szerint az a legjobb, ha megelőzzük, elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor vendégségben kellene gyógyszert elfogadnunk.

Ha előre nem látható egészségügyi probléma miatt mégis szükségünk lenne vendégségben gyógyszerre, fontos alapszabály, hogy csak olyan szert fogadjunk el, amit már ismerünk, és amit biztonsággal be tudunk azonosítani a hatáserősségére kiterjedően is. Minden esetben ellenőrizzük le, és vegyük komolyan a gyógyszer felhasználhatósági idejét. Ha a készítmény eredeti doboza nem lenne meg, a gyógyszer azonosító adatai a buborékcsomagoláson is megtalálhatóak. A felhasználhatósági idő rendszerint a buborékfólia egyik szélébe beütve olvasható

- részletezte a HGYSZ szakmai igazgatója, és külön kiemelte: "Semmiképpen ne fogadjunk el olyan gyógyszert, ami bármikor is - akár sok évvel korábban - bármiféle allergiás reakciót okozott. Feltétlenül kerüljük el a lejárt felhasználhatósági idejű, illetve az ismeretlen gyógyszerek bevételét. Különösen igaz ez a csomagolás nélkül kezünkbe nyomott „Ezt vedd be, ettől jobban leszel!” tablettákra."

Orvosi vényhez kötött gyógyszereket (pl. antibiotikumot) semmiképpen se fogadjunk el, mert ezek nem megfelelő, vagy indokolatlan alkalmazása súlyos veszélyekkel járhat

- mondta el a szakember a Pénzcentrumnak.