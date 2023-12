Elhunyt Orosz László, a műegyetem legendás fizikatanára

Életének 76. évében elhunyt Orosz László, a Budapest Műszaki Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézetének villamosmérnök tanára.

Rövid, súlyos betegséget követően életének 76. évében elhunyt Orosz László, a Budapest Műszaki Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézetének villamosmérnök tanára – közölte a BME TTK.

Orosz László a BME Gyerekegyetem programjának oszlopos tagja volt, a program moderátora és ezáltal a Gyerekegyetem védjegyét jelentő Bagoly figurájának megtestesítőjeként vett részt a rendezvényeken.

Orosz László 1947-ben született, egyetemi tanulmányait a BME Villamosmérnöki Karán végezte, ott szerzett mérnöktanári oklevelet is. Az egyetemi diploma megszerzése után (1971) hívták meg a Fizika Tanszékre. Tudományos témáit polikristályos fémek rugalmas tulajdonságainak mikrofizikai vizsgálatában, szekunder ion emissziós jelenségek elméleti leírásában, illetve egyszerű fémek felületi elektronsűrűségének a tanulmányozásában találta meg.

A pásztázó alagútmikroszkóp sűrűségfunkcionál elmélettel történő leírásában elért eredményeit PhD dolgozatban foglalta össze (1990). Orosz László 2012-ben vonult nyugdíjba a BME Fizika Tanszék egyetemi docenseként, azóta címzetes egyetemi docensként segítette a Tanszék oktatási és tudománynépszerűsítő tevékenységét.

Orosz László kezdetektől fogva alapvető hivatásának érezte a fizika tantárgyak (bármilyen szintű) oktatását. Elsősorban (éppen egyetemi személyes élményei alapján) a villamosmérnök hallgatókkal foglalkozott. Részt vett a hajdanvolt „B” oktatási forma kidolgozásában és aktív oktatója volt a Kvantummechanika és a Szilárdtestfizika tantárgyaknak.

Meggyőződése volt, hogy modern villamosmérnöki munka nem valósulhat meg a Kvantummechanikai ismeretek nélkül, ezért fontosnak tekintette ennek a magas szintű oktatását. Mérnökhallgatók generációi kerültek ki a „keze alól”. Hivatástudatát és a Fizika iránti elkötelezett szenvedélyét a hallgatóság többször is a VIK „legjobb oktatójának” járó díjjal honorálta. 1990-től oktatóként is és a Fizika Tanszék oktatási felelőseként is aktívan részt vett a BME-n induló fizikusképzésben.

Oktatói tevékenysége messze túlmutatott a tantermi kereteken: személyes felelősségének tartotta a hátrányos helyzetű és/vagy oktatási nehézségekkel küzdő diákok felkarolását és tanulmányi felzárkóztatását.

Szívügyének tartotta a tudományos ismeretterjesztést és az áltudományok elleni küzdelmet. Ennek köszönhetően vállalt meghatározó szerepet 2015-től a BME Gyerekegyetem mozgalom létrehozásában és megvalósításában. A BME Gyerekegyetem előadásainak moderátora és ezáltal a Gyerekegyetem védjegyét jelentő Bagoly figurájának megtestesítője volt a rendezvényeken.

Az elmúlt 5 évben több mint 2700 gyerek vett részt a nyári táborban, akiknek a figyelmét a fizika és a kísérletezés csodáira hívta fel, együttműködésben Hartlein Károly mesteroktatóval.

Nem tanulás, amit itt csináltok és mégis tanulni fogtok, nem játszótér és mégis szórakozni fogtok. A célunk, hogy megmutassuk, a minket körülvevő, időnként bonyolult működésű tárgyakat – a telefontól a ruhán keresztül az űrrakétáig – mind-mind mérnökök tervezik és alkotják. Az első lépés az ilyen munka felé az érdeklődésetek felkeltése

–idézte Orosz Lászlót a BME nekrológja.