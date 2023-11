Kifakadt a szakszervezet: életveszélyes lépésre készül a kormány, sok dolgozó rokkanhat bele

A munkavállalói jogok durva megsértésének, történelmi visszalépésnek és nem utolsó sorban életveszélyesnek is tartja a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a legújabb törvénymódosító tervezetet, amellyel eltörölné a kormány a munkahelyi kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatot. A MASZSZ a változtatási terv elvetésére szólítja fel a döntéshozókat, mert álláspontja szerint a módosítás munkavállalók százezreit érintené hátrányosan.

Beláthatatlan következményekkel jár, ha a kormány nem sokkal a kötelező munkavédelmi oktatás eltörlése után most a munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatot is megszünteti – közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miután nyilvánosságra került az újabb munkavédelmi tartalmú törvénymódosító tervezet, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesen keresztül nyújtott be a Fidesz és az Igazságügyi Minisztérium.

A MASZSZ szakértői emlékeztetnek: a Covid-járvány idején a cégek úgy kötelezték a dolgozóikat az oltásra, a maszk használatára és a tesztek elvégzésére, hogy arra a törvényi paragrafusra hivatkoztak, amely szerint „az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményéhez hozzátartozik az is, hogy a munkáltató nem foglalkoztat betegséggel küszködő, egészségi állapotánál fogva alkalmatlan munkavállalót”.

A szervezet szerint továbbra is szükség van a munkahelyi orvosi vizsgálatokra, mert gyakran ezek során derülnek ki súlyos betegségek – szögezte le Zlati Róbert. A MASZSZ elnöke a szakszervezetek tapasztalataira hivatkozva határozottan állítja, az egészségügyi szűrést a munkavállalók ingyenes, a munkához tartozó szolgáltatásnak tekintették, s a munkáltatóknak sem került vagyonokba eleget tenni a törvényi előírásnak: garantálni kell a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Zlati Róbert hozzátette, mivel egyre több harmadik országbeli ember dolgozik Magyarországon – és mint tudjuk, még százezrekre lehet számítani –, a munkahelyi közösségek érdekében most a korábbinál is lényegesen fontosabb az egészségügyi szűrés. A MASZSZ a változtatási terv elvetésére szólítja fel a döntéshozókat, mert álláspontja szerint a módosítás munkavállalók százezreit érintené hátrányosan.