Villámgyorsan rámehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2023-ban: nem éri meg kockáztatni

Amikor az ember nyaralni indul, ritkán felejti otthon a fürdőruháját, a napszemüvegét, vagy a naptejet, annál gyakoribb azonban, hogy fontos gyógyszerek maradnak otthon. Az utazási szokások nagyban változtak az elmúlt években, illetve változó éghajlati viszonyok miatt is újra kell gondolni az úti patika tartalmát. Mutatjuk, milyen gyógyszerek és egyéb termékek legyenek mindenképpen a bőröndödben, hogy ne tehessék tönkre a nyaralást egészségügyi vészhelyzetek.

Akár belföldre, akár külföldre utazik valaki idén nyáron, érdemes bizonyos alapvető gyógyszereket, vagy egyéb hasznos egészségügyi termékeket magával vinnie, hogy ne a nyaralás alatt érje meglepetés. Akár belföldön is kihívást jelenthet az üdülőövezethez legközelebbi ügyeletes gyógyszertárat felkutatni, külföldön pedig még nehezebb lehet a megfelelő készítmény beszerzése, ha nem vittük magunkkal. Arról nem is szólva, hogyha sebesüléseket, napégést kell hirtelen ellátni, az a jó ha rögtön van kéznél ragtapasz, gyógykenőcs. Még a legtapasztaltabb utazók is gyakran elfelejtenek olyan egészségügyi termékeket elpakolni a bőröndbe, ami segíthet a szorult helyzeteken. A Pénzcentrum összeállította az úti patikák legfontosabb kellékeinek listáját, hogy ne menjen tönkre a nyaralás egy egyébként könnyen orvosolható egészségügyi probléma miatt.

Milyen gyógyszert vigyünk a nyaralásra?

Természtesen a szükséges gyógyszerek, egyéb cikkek listáját nagyban meghatározza, milyen típusú utazásra készülünk, mit tervezünk a nyaralásunk alatt, utaznak-e velünk gyerekek is. Vannak azonban olyan alapvető termékek, amit mindenféle útra érdemes magunkkal vinnünk. Kezdjük az általános listával:

Láz-, és fájdalomcsillapítók

Lázmérő

Görcsoldó

Hányinger csökkentő

Savlekötő

Hasmenés elleni szer

Hashajtó szer

Emésztést elősegítő szer

Fertőtlenítőszer sebre, kötszer, sebtapasz

Fertőtlenítőszer kézre

Allergiás tünetek elleni szerek allergiásoknak

Napvédő krémek, leégés kezelésére szolgáló szerek

Szúnyog-, és kullancsriasztók

Akár tengerpartra, akár a hegyi túrára készülünk, mindenképpen készüljünk a bőr védelmére. Egyrészt védekezzünk fizikailag a napégés ellen, amivel számunkra kényelmes: kalappal, lenge, de nagy felületen takaró ruházattal, napszemüveggel. Ezen túlmenően használjunk naptejet, vagy más napvédő terméket. Ügyeljüünk rá, hogy vízparton a bőrre fúj szerek hamar leáznak és szükség lehet ismételt használatra a teljes védelemre. Tájékozódjunk a helyi UV-sugárzás erősségéről, és tartsuk be a napi ajánlást, ne tartózkodjunk tűző napon, amikor legnagyobb az UV-veszély!

A bőr védelméhez hozzátartozik, hogy ha sebesülések, csípések érik, azt is megfelelően el tudjuk látni. Ezért fontos, hogy legyen nálunk fertőtlenítőszert, kötszer, ragtapasz, és gyógyító krémek. Érdemes arra gondolni, hogyha autóval megyünk nyaralni, mit tartalmaz az elsősegély doboz, mert azt már nem kell külön elpakolni.

Magyarországon még mindig tartja magát a tévhit, hogy rovarcsípés, allergiás reakció esetén a kalcium pezsgőtabletta segít - ez sajnos nincs így. Ilyen esetekben allergiára való gyógyszer és csípések kezelésére szolgáló célzott szereket kell alkalmazni!

Könnyen tönkre tud tenni egy nyaralást egy nem várt fertőzés, betegség, ami járhat akár lázzal és más kellemetlen tünetekkel. Napégés, napszúrás esetén szintén felléphet láz is, emésztőrendszeri gondok is. Ugyanakkor akár egy fejfájás vagy fogfájás is be tudja árnyékolni a kikapcsolódást. Ezért érdemes mindenek előtt láz- és fájdalomcsillapító csomagolása az útra. Jobb, ha van nálunk egy bevált szer, mintha patikában, akár külföldön, azzal kell beírnünk, amit helyben megkapunk.

Az utazások másik nagy kerékkötői a különféle gyomorbántalmak. A nyaralás alatt nem a megszokott "hazai" kosztot fogyasztjuk, amihez a gyomrunk hozzáedződött, sok új hatás érheti az emésztőrendszert. Ezért is jó, ha hasmenésre, gyomrégésre, vagy székrekedésre egyaránt fel vagyunk készülve, ne ezek a könnyen orvosolható gondok húzzák keresztül a terveinket.

Aki allergiás, az jobb, ha felkészül azokra a viszonyokra, amelyek úti célján fogadják majd. Például lehetséges, hogy már enyhültek a tünetei itthon, azonban külföldön még allergizálhatnak olyan pollenek, amelyekkel egyébként nem találkoznánk. Aki pedig folyamatosan szedi az allergiagyógyszert, az nyaralásra se felejtse el magával vinni!

Ugyanez igaz a krónikus betegek rendszeresen szedett gyógyszereire és a fogamzásgátló tablettákra! Szakértők szerint ezek könnyen otthon maradhatnak, beszerzésük azonban jóval nehezebb, mint más szereké, és már az is komoly gondot okozhat, ha 1-1 nap kimarad. A nyaralás előtt hetekkel érdemes ellenőrizni az ilyen gyógyszerekből a készleteket, és hogy szükség van-e rá, hogy felírassuk az újabb adagot, illetve ki is váltsuk. Erre mindenképpen hagyjunk időt!

Mi legyenek még nálunk?

A legalapvetőbb termékeken túl érdemes azokra az esetekre is gondolni, amelyek az adott utazáson megkönnyíthetik a dolgunkat. Gondoljuk át, mire vagyunk mi hajlamosak - pl. gyomorégésre, rossz alvásra, derékfájásra - és milyen helyzetek állhatnak elő kifejezetten az utazás típusa miatt.

Nyilván az összes esetet képtelenség lenne felsorolni, de mindenki maga ismeri saját magát, illetve a családját a legjobban. Hogyha valaki utazás során hajlamos rosszul aludni, mert nem otthon van, akkor érdemes alvást segítő, nyugtató étrendkiegészítőt vagy gyógyszert is eltenni. Ha valakinek érzékeny a gyomra, vagy éppen székrekedéssel szokott küzdeni az utazásokon, akkor erre tegyük el célzottan a már bevált szert. Ha gyerekkel utazunk, külön gondoljunk az ő igényeikre, nekik való gyógyszerekre.

Az utazás típusától, programoktól függően is érdemes betenni egy-két plusz dolgot. Hosszú repülő-, vonat-, vagy buszút során jól jöhet a nyákfájás ellen egy nyakpárna, alváshoz szemmaszk. Hogyha a fő program túrázás lesz, akkor jó, ha felkészülünk rovarok ellen védelmet nyújtó ruházattal, rovarriasztó szerekkel, sebesülések ellátására alkalmas szerekkel, esetleg sportkrémmel, ha igénybevevő útvonalat tervezünk teljesíteni. A tengerpartra inkább készüljünk vízicipővel, bőrápoló szerekkel. Érdemes a hajunk és fejbőrünk védelmére is gondolni, főként ha hajlamosak vagyunk fejtetőn leégni, mert annak könnyen napszúrás lehet a vége - védekezhetünk kalappal, vagy kifejezetten hara való napvédőkkel is.

Aki egzotikus helyre utazik, annak leginkább a különféle gyomorpanaszok okozhatnak gondot. Nagyon figyeljünk oda, milyen ételt, italt fogyasztunk, hiszen könnyen kaphatunk olyan fertőzést, aminek Európában nem vagyunk kitéve. Akár Egyiptomban is, ahová rengeteg turista utazik minden nyáron, kaphatunk fertőzéseket. Érdemes lehet ilyen helyet gyomorvédőt magunkkal vinni, illetve a fertőzéseket semlegesítő szereket.

Bár már lényegesen kevesebb korlátozással találkozhatunk világszerte, azért a koronavírus nem tűnt el nyomtalanul. Ha külföldre utazunk, tájékozódjunk, van-e bármilyen szabály még érvényben, aminek meg kell felelnünk, illetve vigyünk magunkkal maszkot. Még világszerte vannak olyan helyek, amelyek saját hatáskörben maszkviselést írnak elő, így jó, ha van nálunk tartalékban. A kézfertőtlenítő ugyancsak hasznos bárhová is utazzunk, kis praktikus kiszerelésben is kapható, covid ide vagy oda.

Figyeljük az akciókat!

Minden évben szezonálisan is vannak akciók a patikákban, amelyeket érdemes kihasználni! A nyaralás előtt legalább 1-2 héttel állítsuk össze az úti patika csomagunkat, és ami hiányzik, azt szerezzük be - minél előbb megtesszük ezt, annál több időnk lesz kihasználni a patikák akcióit. Hogyha éppen gyógyszertár közelében járunk, figyeljük a kiírásokat, egyéni kedvezményeket.

A gyógyszerek, gyógyáruk inflációja a KSH legfrissebb adatai szerint 8,7 százalékkal drágultak egy év alatt, egy hónap alatt pedig 0,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az élelmiszerek 33,5 százalékos drágulásához képest ez nem tűnik soknak, viszont bele kell számolni, hogy a fixáras gyógyszereket a patikáknak ugyanannyiért kell adniuk, hiába követik egymást a válságok, amely jelentősen drágítja a gyógyszertárak működtetését. Ennek következménye, hogy kénytelenek más termékek árát nagyobb mértékben emelni, amíg egyes gyógyszerek változatlan áron kaphatók. A következmény, hogy valakinek aránytalanul nőnek a gyógyszerkiadásai, más pedig alig érzi a drágulást.

Ha valóban spórolni szeretnénk, érdemes elgondolkodni az egészségpénztári megtakarításon. A befizetett szja-ból az állam 20%-ot térít vissza minden befizetésünk után, amelyet aztán a patikákban költhetünk el gyógyszerekre, egészségügyi szolgáltatásokat vehetünk igénybe belőle, illetve még akár drogériában is vásárolhatunk. (Az egészségpénztári megtakarítást rengetegféle célra lehet felhasználni a gyógyszervásárláson túl is, ezekről a kártyát kibocsátó szolgáltatók holnapján érdemes informálódni!)