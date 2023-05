Így napozz májusban, hogy egészségesen és barnán kezdhesd a nyarat

Májusban egyre többször élvezhetjük a napozó időt, a szakértő szerint ezért már most érdemes átnézni, mit tehetünk az egészséges barnulásért. Az első lépés, hogy készítsük fel bőrünket megfelelő táplálkozással, folyadékbevitellel és bőrradírozással a napozásra. A hatékony napfényvédelemhez pedig legyünk tisztában azzal, hogy kortól és bőrtípustól függően hányas faktorú napkrémmel vagy naptejjel tompíthatjuk a napsugarak káros hatásait, mennyi időt tölthetünk leégés nélkül a napon, és milyen más praktikákkal védhetjük bőrünket. Most a témával kapcsolatban következnek hasznos tudnivalók és tippek.

A napfény alapvetően befolyásolja testi és lelki egészségünket, jótékony és káros hatásai évszaktól függően kerülnek fókuszba. Elősegíti a D-vitamin képződését, ami erősíti a csontokat és az immunrendszert, pozitívan hat a pajzsmirigyműködésre, csökkenti a magas vérnyomást, fertőtlenít, és javítja a hangulatot. A nyár közeledtével azonban arról is egyre többet kell beszélnünk, hogyan tartózkodjunk a napon úgy, hogy áldásos hatásaiban is részünk lehessen, ugyanakkor védjük is bőrünk egészségét – hívja fel a figyelmet Krizonitsné Kaphegyi Zita, a soproni Fagus Hotel spa menedzsere. A szakértő röviden összefoglalja a témában a legfontosabb tudnivalókat.

Így készítsük fel bőrünk a napozásra

Talán kevésbé köztudott, hogy bőrünket már napozás előtt érdemes felkészíteni a védelemre. A megfelelő táplálkozással is támogathatjuk a napfényvédelmet – mutat rá a szakértő. A karotinoidok családjába tartozó béta-karotin és likopin erősítik testünk elsődleges védelmi vonalát, és segítik a barnulást.

Fogyasszunk ezért minél több sárgarépát, paradicsomot, céklát, brokkolit, spenótot, epret, narancsot vagy sárgabarackot, például nyers saláta formájában, jó minőségű olajjal meglocsolva, ami megkönnyíti a karotinoidok felszívódását.

Arra is ügyeljünk, hogy már napozás előtt emeljük a folyadékbevitelt, így hidratálva indíthatjuk a napfényfürdőt. De mielőtt kifeküdnénk a nyugágyra, érdemes leradírozni a bőrt, hogy az elhalt hámsejtektől megszabaduljunk, amelyek miatt foltosan barnulhatunk.

Ne vigyük túlzásba: ennyi időt töltsünk a napon

Egészségünk megőrzéséhez bizonyos időt napon kell tartózkodnunk, mivel a szükséges D-vitamin-mennyiséghez csak így juthatunk hozzá. Kutatások szerint a nyári hónapokban átlagosan 10-20 perc alatt feltölthetők a raktárak a napi mennyiséggel – emlékeztet rá a spa menedzser. Ugyanakkor jó, ha tisztában vagyunk saját bőrünk típusával, hiszen a sötétebb bőrűeknek több időre van szükségük, akár 40-50 percbe is telik a D-vitamin-gyűjtés. Világosabb bőrűek előbb töltődnek, de előbb is égnek le. A III-as, tehát közép-európai bőrtípus esetén 30 perc a maximum, amíg leégés nélkül lehet a napon tartózkodni a nyári időszakban. Miután az ultraviola-sugárzás roncsolja a bőrt, a legtöbb ajánlás szerint 11 és 16 óra között inkább ne napozzunk, ugyanis az UV-sugárzás ekkor a legerősebb. A legegészségesebb, ha hetente gyakrabban, több alkalommal, rövidebb ideig süttetjük magunkat.

Erre figyeljünk, amikor kifekszünk a napra

Az egyik legfontosabb teendőnk, ha strandra készülünk, hogy már otthon kenjük be magunkat jó minőségű napkrémmel, naptejjel, ami hatékony UV-A és UV-B sugárzás ellen, víz- és izzadásálló. A felszívódáshoz és így a védőréteg képződéséhez ugyanis legalább 20 perc kell. Ezt követően nagyjából 2 óránként vigyünk fel magunkra fényvédőt, hiszen fürdéssel, izzadással, törülközéssel kopik testünkről. Krizonitsné Kaphegyi Zita szerint

még felhős időben is fontos védekezni a napsugarak ellen, mivel a felhők átengedik az UV-sugarakat, így leégést okozhatnak.

A bőrgyógyászok és kozmetikusok általában minimum 30 faktoros napkrémet ajánlanak, mert az már 97 százalékos hatékonysággal szűri ki a káros UV-sugarakat. Az érzékenyebb bőrűeknek és a gyerekeknek az 50 faktoros ajánlott. A krém mennyiségére is érdemes odafigyelni, átlagosan nagyjából 6 evőkanálnyi fedi le a testet. Különösen ügyeljünk a legérzékenyebb testrészek, így a váll, a nyak, a vádli, lábfej védelmére, amelyeket egész évben ruha takar, strandszezonban azonban bombázzák a káros UV-sugarak. Illetve ne feledkezzünk meg fülünk és orrunk védelméről sem. Használjunk UV-szűrős napszemüveget, fejünket fedjük kalappal, és gyakran hidratáljunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos tévhit dőlt meg a napozás kapcsán: ezt 10-ből 7 magyar biztosan rosszul csinálja Bár a legtöbben tudják, hogy milyen veszélyei lehetnek az UV-sugárzásnak és milyen fontos a fényvédelem, mégsem alkalmazzák azt.

Napozás után kényeztessük a bőrt

A bőr irharétege kollagént és elasztint tartalmaz, amelyek felelősek a rugalmasságáért, puhaságáért. Napozáskor nemcsak rengeteg vizet veszítünk, hanem ezek is sérülnek, aminek eredményeként a bőr kevésbé lesz feszes és rugalmas, érzékenyebbé válik, nehezen regenerálódik, ráncosodik. Fontos ezért napozás után kényeztetni bőrünket. A szakértő szerint a legjobb, ha egy langyos zuhany után olyan hidratáló testápolót használunk, ami A- és E-vitamint, panthenolt, allatoint és aloe verát is tartalmaz, mert ezek gyulladásgátló. nyugtató hatásúak. Emellett pedig igyunk sok vizet, gyümölcslevet, natúr teát, hogy egyensúlyba hozzuk bőrünk vízháztartását.