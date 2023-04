Súlyos betegségéről vallott Gáspár Zsolt: már Merkely Béla is vizsgálja a szívét

Gáspár Zsolt óriási fájdalmak között került kórházba, ahol Merkely Béla vette kezelésbe – derült ki a Mokkából.

Gáspár Győző öccse, Gáspár Zsolt az utóbbi napokban többször is kórházba került. A tévés személyiség legutóbb Győrben lett rosszul, ami után azonnal kórházba is szállították, ahol kiderült, hogy mindkét veséje kövekkel van tele. Gáspár Zsolt most a Mokka vendége volt, ahol elmondta, hogy az injekciót és gyógyszereket is kapott, ráadásul orvosi utasításra diétáznia is kell.

A mai napon is vérvételen voltam, hála a jóistennek, most már megtalálták legalább a problémát, mert azt hitték, hogy sztrókot vagy infarktust kaptam. A vesémben a kövek nem akarnak megmozdulni, nem tudják még szétrobbantani, úgyhogy most ilyen kihajtó infúziót kaptam, gyógyszereket szedek, és ha vérvételen vagyok, 3 óránként vesznek tőlem vért, mert lesz egy nagyobb vizsgálatom. El tudtam jutni a Merkely Béla professzor úrhoz, ő fog engem vizsgálni. Csinálnak nekem egy szív CT-t, mert a szívemnél is találtak problémát – kezdett bele a mesélésbe a beteg, aki szerint évente egyszer legalább mindenkinek el kéne menni szűrésre, hogy megelőzzék a bajt.