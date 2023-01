A kegyetlen rendőrgyilkosság nagy kérdése: mit tehet valaki, ha agresszív, veszélyes a szomszédja?

Kevés lehetőség van az ember kezében akkor, ha valamilyen mentális betegséggel vagy önmagában csak nagyon problémás szomszédja van – írja a Telex, akik szakértőket kérdeztek a múlt heti rendőrgyilkosság kapcsán – mégis mit tehet az, akinek a környékén nem túlzottan beszámítható ember lakik.

A portál arra emlékeztet, a lépéslehetőségek szűkek, a helyzetet nem könnyű kezelni, de a szomszéd szempontjából az a fontos, hogy őt fenyegetik-e. Ha igen, akkor rendőrt kell hívni, ez a legjobb, amit tehetünk. Dr. Somogyi Andrea pszichiáter, igazságügyi elmeorvos szakértő szerint az agresszív viselkedésen kívül vagy akár ahelyett több jel is utalhat mentális betegségre. „Egy társasházban a szomszédok nagyjából ismerik egymás napirendjét, idősek esetében nagy általánosságban tudható, mikor mennek el a boltba vagy a patikába, esetleg sétálni, a környezetük nagyrészt tudja, mikor van mozgás a lakásukban. Ha feltűnik, hogy valami nagyon megváltozott – például szokatlanul szótlanabb a szomszéd, mint általában –, akkor érdemes felvenni a kapcsolatot a rokonokkal, ismerősökkel, és elsősorban nekik jelezni a változást” – mondta a pszichiáter.

A pszichiáter azt is elmondta, mentális betegségre utaló jel lehet a kiszámíthatatlanság is, ha valaki az egyik pillanatban kedves, a másikban gyanakvó, agresszív. A szakértő azt is tanácsolja, hogy furcsaságok esetén a rokonokon kívül fordulhatunk a közös képviselőhöz is, de sok eszköz a házi rend betartatásán kívül az ő kezében sincs. „A legjobb, amit tehetünk, ha elkerüljük a furcsán viselkedő szomszédot, és ha extrémen viselkedik, akkor hívjuk a mentőket vagy a rendőrséget” – mondta.