Igazi vitaminbomba a tél filléres slágergyümölcse: így készíthetsz belőle szörpöt, lekvárt

Decemberben indul a narancsdömping, mellette a mandarin, a grépfrút és számos más egzotikus citrusfélék között válogathatunk a boltok polcairól. Amellett, hogy a friss citrusok fogyasztásával feleslegessé tehetjük a bolti C-vitamint, rengeteg szempontból felturbózhatjuk velük immunrendszerünk, javíthatjuk az emésztésünket, sőt, a citrusokból készült édes és sós finomságok szezonális gasztroajándékok formájában is megállják a helyüket.

A szezonális élelmiszerek esetében már megszokhattuk, hogy az idei árak akár a tavalyi dupláját is elérhetik. Elképesztő, mennyit drágult idén ősszel a dió, de az őszi gombafélék és a sütőtök is drágább, mint eddig valaha. A KSH kutatásai szerint tavaly decemberben a narancs kilós ára még 593 Ft volt, idén viszont már októberben megközelítettük az 1.000 Ft-os lélektani határt. Kérdéses, hogy meddig emelkedik a narancs ára ezen a télen – vajon ebből a gyümölcsből is luxusélelmiszer lesz, vagy megmarad hétköznapi konyhai alapanyagnak?

A boltok polcain első ránézésre is megkülönböztethetjük a citromot, a mandarint, a narancsot és a grépfrútot méretükből, színükből adódóan – azonban a helyzet ennél árnyaltabb, hiszen a gyakorlatban jóval többféle gyümölcsöt árulnak, mint azt gondolnánk. A különböző héjvastagságú narancsok közt érdemes kiemelni a vérnarancsot, ami nem csak magas vitamintartalmával, hanem vörös pigmentjeivel is jótékony hatást fejt ki az egészségünkre.

Nem titok, hogy a citrusok rendszeres fogyasztásával rengeteg vitamint és ásványi anyagot vihetünk be a szervezetünkbe, azonban minden citrusfélének megvannak a maguk „különleges képességei”, amelyekkel különféle betegségek tüneteit enyhíthetjük. A citrusokra általánosságban igaz, hogy igen gazdagok E- és C-vitaminban, emellett remek forrásaik a folsavnak, a káliumnak, nátriumnak vagy a foszfornak.

Ha tetszett a cikk, olvasd tovább a HelloVidék oldalán!