Hogy néz ki a bolhacsípés emberen? Tudd meg, a bolhacsípés mennyi idő alatt múlik el!

Ahol házi állatok vannak, ott gyakran megjelenik a bolha is, ami alapvetően nem az ember élősködője, ám könnyen előfordulhat, hogy jobb híján mi is e gyakori rovar áldozatává válunk. Na de hogyan néz ki a bolhacsípés emberen? Mutatjuk, hogyan ismerhető fel a bolhacsípés képek alapján, mi a teendő bolhacsípés csípések ellen!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a bolhacsípésről: milyen állat a bolha, hol szedhetjük össze ezt a vérszívó élősködőt és mit tegyünk, ha meg akarunk szabadulni tőle? Hogy néz ki a bolhacsípés kép alapján, milyen a bolhacsípés érzésre, kinézetre, vannak-e a bolhacsípésnek veszélyei? A bolhacsípés mikor múlik el, érdemes a bolhacsípés helyét kezelni?

Amit a közönséges bolháról tudni kell

A bolhák az emlősökön és a madarakon élősködő rovarok igen népes családját alkotják, világszerte mintegy kétezer fajtájukat tartjuk számon, ebből közel száz Magyarországon is megél. A bolhák jellegzetes tulajdonsága, hogy repülni képtelen, ám kiváló ugrórovarokról van szó, ha szemfülesek vagyunk, akár szabad szemmel is láthatjuk őket „pattogni”. A bolhák aprócska, vérszívó élősködők, testhosszuk 1-4 mm között mozog, színük barna, formájuk oldalról lapított, szívószájszervük alkalmazkodott életmódjukhoz.

A nőstény bolhák többnyire az állat fészkében élnek (pl. rókalyukban szinte hemzsegnek), ide rakják le petéiket is (azok, ha a gazdaállat szőrében kerülnek lerakásra, szintén kihullanak). A „fészek” nem feltétlenül a vadonban vagy a háziállatok óljában van, szobakutyák és macskák esetén a bolhák elbújhatnak pl. a padló repedéseiben, sőt, a mi ágyunkban is.

Hogy lehet a bolhát összeszedni?

A bolhák gazdatestről gazdatestre ugranak, valójában nagyon könnyű őket „elkapni”, mindez nem feltétlenül függ össze az állat ápoltsági szintjével. A háziállatok a bolhát többnyire más, idegen állatoktól kapják el – behozhatják az udvarba rágcsálók, rókák, repülő madarak, elkaphatják idegen macskától, kóborkutyától is.

A bolhacsípés emberen rendszerint akkor jelenik meg, ha egy kiskedvenc lesz bolhás, akinek otthonunkba, akár hálószobánkba is bejárása van (pl. kinti-benti macska). A bolháknak rengeteg fajtája van – számontartunk például külön kutyabolhát, macskabolhát, sőt, emberbolhát is (Plurex irritans), ám az állati bolhák gyakrabban előfordulnak embereken.

Miért nehéz a bolhától megszabadulni?

A kifejlett bolhák vérrel táplálkoznak, lárváik a gazdatest fészkében élnek és szerves törmeléket vesznek magukhoz. Szaporodási időszakban a bolhák rendkívüli mértékben táplálkoznak, annyi vért vesznek magukhoz, amennyit meg sem tudnak emészteni, így azt emésztetlen alvadék formájában ürítik a bőrfelszínre. A bolhák gyorsan szaporodnak: az aprócska petékből 2-12 nap alatt kikelnek a lárvák, akik további 9-15 nap alatt, vedlések kíséretében bebábozódnak, majd 4-14 nap alatt felnőtt állatokká fejlődnek.

A bolhák szívós állatok, a bábállapot bizonyos körülmények között hónapokon át is eltarthat, az egyedek pedig 3-4 éven keresztül is életben maradhatnak, mialatt folyamatosan sokasodnak. A bolháktól nem egyszerű megszabadulni: egyrész mentesíteni kell tőlük a fertőzött állatok bundáját, másrészt azok lakhelyét is teljesen ki kell takarítani (ez nagy feladat például egy tyúkól esetében). Amennyiben együtt alszunk az állattal, aki elkapta a bolhát, a saját használati tárgyainkat is alaposan ki kell mosni, a hermetikus elzárás nem elegendő.

Miért viszket a bolhacsípés?

Ugyanúgy, ahogy az ágyipoloska esetében, a bolhacsípés során a bolha nyála váltja ki a kellemetlen, égő, viszkető érzést a támadott bőrfelületen – mindenkinél más a bolhacsípés intenzitása, van, aki például alig veszi észre. Bizonyos esetekben a bolhacsípés allergiás reakciót is kiválthat, ami a bolhacsípés tüneteinek felfokozottságával járhat, akár csalángöb is kialakulhat a bőrön.

Veszélyes a bolhacsípés?

Többnyire nem, viszont bizonyos esetekben a bolhacsípés köztes gazdája lehet galandférgeknek, szalagférgeknek, vagy terjeszthetik a macskakarmolásos betegség kórokozóját. A bolhacsípéssel kapcsolatos leggyakoribb probléma az allergiás reakció, amit a bolha nyála vált ki. A bolhák egyik fajtája, a keleti patkánybolha (Xenopsylla cheopis) felelős a történelem során az emberiséget megtizedelő pestisjárványokért, ami, habár nálunk nem jellemző, Közép-Ázsia országaiban ma is jelentős veszély.

Hogy néz ki a bolhacsípés?

A bolhacsípés apró, kipirosodott foltok formájában jelentkezik, ritkábban csalánkiütésszerű göb is kialakulhat a bolhacsípés helyén. A bolhák a gazdatest közelében igyekeznek minél rövidebb idő alatt, minél többet táplálkozni, ezért jellemzően több szúrással is találkozhatunk egy adott területen. A bolhacsípés kifejezetten a bokák környékén, illetve combmagasságig jellemző, ha viszont máshol, például a törzsünkön találunk kis csípéseket, könnyen lehet, hogy bolhacsípés helyett ágyipoloska csípésről van szó.

Bolhacsípés

Érdemes elemeznünk a csípéseket bolhacsípés képek segítségével, hiszen megannyi, különféle vérszívó rovarral találkozhatunk nap mint nap, melyek teljesen más formájú és súlyosságú csípéseket eredményezhetnek.

A bolhacsípés mennyi idő alatt múlik el?

Gyakori kérdés, hogy a bolhacsípés mikor múlik el, hiszen első ránézésre ijesztő lehet a pöttyökkel borított bőrfelszín látványa. A bolhacsípés magától elmúlik, a csípést követő 3-4 napon belül. Habár a bolhacsípés kellemetlen érzéssel jár, nem szabad őket elvakarni, mert a bőrfelszínen ejtett mikrosérülésektől felülfertőződhet a terület. Alapvetően a bolhacsípés kezelés nélkül is gyógyul, ám, ha allergiás reakciót váltott ki vagy elvakartuk, érdemes bekennünk valamilyen egyszerű, vény nélkül is kapható bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő, bőrfertőtlenítő krémmel.