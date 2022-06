Péntektől megszűnik az ilyen patikai termékek tb-támogatása: rengeteg idős beteget érinthet

Arról értesítette a patikákat az Essity Hungary, hogy 2022. július 1-től a TENA Slip hagyományos nadrágpelenkák lekerülnek a NEAK támogatási listáról. Közlésük szerint a COVID világjárvány és a jelenlegi ukrajnai háború következményeként fő alapanyagaik, valamint az energia- és logisztikai költségek az elmúlt 18 hónap során jelentős áremelkedésen mentek keresztül, ezért kényszerültek erre a lépésre. Hozzátették: az inkontinencia termékekhez nyújtott állami támogatás 2006 óta változatlan, az árak módosítására pedig törekvéseik ellenére nem kaptak lehetőséget.

"Az Essity Health and Medical Solutions üzletágában a COVID világjárvány és a jelenlegi ukrajnai háború következményeként, sajnos példátlanul magas alapanyag költségeket tapasztalunk. A fő alapanyagainkat jelentő tényezők, nevezetesen a szuperabszorbens polimerek, a nem szőtt textíliák, a polietilén és a cellulóz, valamint az energia- és logisztikai költségek az elmúlt 18 hónap során jelentős áremelkedésen mentek keresztül. Az inkontinencia termékekhez nyújtott állami támogatás 2006 óta változatlan, az árak módosítására törekvéseink ellenére nem kaptunk lehetőséget" - közölte a magyar gyógyszertárakkal a TENA termékek gyártója, ugyanis a leírtak következményeképpen 2022. július 1-től a TENA Slip hagyományos nadrágpelenkák lekerülnek a NEAK támogatási listáról.

A vállalat azt is közölte, hogy továbbra is biztosítani fogja a prémium minőségű TENA termékeket valamennyi ISO csoportban és hogy a TENA Slip nadrágpelenkákat tartalmazó vények 2022. június 30-ig beválthatók, az e-vények eddig a napig kiszolgálhatók. A TENA Slip Plus XS, S, M, L, TENA Slip Super S, M, L, TENA Slip Maxi S, M, L termékek ezen időpont után csak teljes áron lesznek megvásárolhatók - írták. A lapunk által kérdezett gyógyszerész elmondása szerint mivel ezeknek a termékeknek létezik helyettesítő terméke, ezért aki nem váltja be a vényét június 30-ig, annak sem kell aggódnia.

Július 1-je után viszont aki kifejezetten azokat a termékekhez ragaszkodnak, amelyek lekerültek a NEAK támogatási listáról, azok ilyen árakra készülhetnek:

A Pénzcentrum által megkérdezett gyógyszerész arra is felhívta lapunk figyelmét, hogy a felnőtt pelenkák kategóriába eső 261 termék nagyjából 30 százalékban TB-támogatott ára - amelyet a beteg fizet a patikában - kevesebb, mint a nagykereskedelmi ára - amennyiért a patika megveszi. Az szintén probléma, hogy a nagykereskedelmi ár, ha alacsonyabb is, egy pelenkára vetítve csak néhány forint eltérés mutat. A legnagyobb árrés pelenkánként 12,6 forint.

Azt, hogy az ilyen TB-támogatott termékeket a magyar patikák biztosítani tudják a betegek számára, többnyire más, szabadáras termékek árából kell kigazdálkodniuk. Dr. Feller Antal, a Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetségének elnöke korábban a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) által szervezett konferencián beszélt arról, hogy nemcsak a patikák számára kritikus kérdés az árrés, hanem a gyógyszer-nagykereskedelem is az árréstömegből gazdálkodik, amely folyamatos csökkenő tendenciát mutat.

A konferencián Dr. Zlinszky János ismertette a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége javaslatát az árrés-probléma megoldására. Elmondása szerint a jelenlegi rendszeren 10 éve, 2012 júliusa óta nem történt változtatás, amely nagy finanszírozási terhet ró a gyógyszertárakra, hiszen ezek a támogatott készítmények adják a patikák forgalmának 60 százalékát. A vázolt változtatások szerint a betegeknek is többet kell majd fizetniük a támogatott készítményekért.