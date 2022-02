Megdőlt a vitamin-tévhit: hiába szedtük marékszámra a tablettákat a covid ellen?

Megerősítették, hogy a vitaminok, és ásványi anyagok nem csökkentik a koronavírus miatti halálozás esélyét, és nem gyógyítanak ki bennünket a koronavírus fertőzésből. Vitatott kérdés volt, hogy ha C- és D- vitamint, valamint cinket szedünk, az segíthet-e a fertőzés enyhítését, azonban egy friss kutatás kiderítette, hogy ezek a vitaminok nem csökkentik a COVID-19 miatti halálozás esélyét.

A Toledoi Egyetem orvosai által folytatott kutatás megerősítette, hogy a vitaminok, és a különböző ásványi anyagok nem csökkentik a COVID-19 miatti halálozás esélyét. A járvány kezdetekor több kutató is vizsgálni kezdte a mikrotápanyagokat, sőt, sokan éltek abban a tévhitben is, hogy a különböző vitaminok szedése kiválthatják a vakcinát is. Azonban most minden bizonyíték ezeket a kijelentéseket cáfolja.

Ugyanis hiába szedünk cinket, C és D- vitamint, ez nem segít a koronavírus klinikai kimenetelén - mondta Dr. Azizullah Beran, az egyetem belgyógyász rezidense. Metaanalízisükben a tudósok 26 korábbi, független szakértők által átnézett tanulmányt foglaltak össze, amelyek összesen több mint 5600 covidos beteg adatait tartalmazták. Kiderült, hogy sem a C-vitaminnak, sem a D-vitaminnak, sem a cinknek nem volt semmiféle hatása a halálozásra.

A kutatók a D-vitaminnal kapcsolatban találtak egyedül némi pozitívumot: az eredmények alapján csökkentheti a lélegeztetőgépen és a kórházban eltöltött időt, de az összefüggés biztos megállapításához további kutatásokra lesz szükség.

Míg a tanulmány túlnyomórészt olyan betegeket vizsgált, akik már kórházba kerültek a koronavírus-fertőzés miatt, a kutatók elemeztek egy kisebb olyan csoportot is, amelynek tagjai a vírusfertőzés előtt rendszeresen D-vitamint szedtek. Itt sem találtak lényeges különbséget a halálozást illetően.

Fontos, hogy az emberek megértsék: az étrendkiegészítők szedése nem jár jobb eredménnyel koronavírus-fertőzésnél

– mondta Dr. Ragheb Assaly, a Toledói Egyetem orvosprofesszora és a tanulmány vezető szerzője, aki kiemelte, hogy a kutatás másik fontos üzenete az, hogy erre a betegségre a válasz az oltás, ugyanis a mikrotápanyag-kiegészítők nem ellensúlyozzák az oltás hiányát, és nem teszik szükségtelenné az oltást.

A kutatók figyelmeztetnek arra, hogy ezt a tanulmányt nem szabad úgy értelmezni, hogy a vitamin- és ásványianyag-kiegészítők rosszak vagy kerülendők lennének, hanem egyértelművé teszik, hogy nem hatékonyak a koronavírus-halálozás megelőzésében.

Lehetséges, hogy néhány alultáplált vagy egyéb mikrotápanyag-hiányos COVID-19-beteg számára előnyös lehet a táplálékkiegészítők szedése, de ennek az az oka, hogy szervezetükben már eleve hiányoznak ezek az alapvető tápanyagok – nem azért, mert a D- vagy C-vitamin hatékony lenne a vírus ellen.

Amit mondunk, az a következő: ha orvosilag nincs szüksége ezekre az étrendkiegészítőkre, ne szedje őket úgy, hogy azt gondolja, védelmet nyújtanak a COVID-19 ellen. Nem fogják megakadályozni, hogy elkapja a vírust, sem azt, hogy belehaljon a betegségbe

– mondta Dr. Azizullah Beran, az egyetem belgyógyász rezidense.

Mikor szedjünk vitaminokat?

Mi is foglalkoztunk azzal, hogy milyen esetben érdemes multivitaminokat, és vitamin készítményeket szedni. Kérdésünkre Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai elnöke a kifejtette, hogy a különböző készítmények szedése ugyan nem váltják ki az egészséges táplálkozást, azonban a téli időszakban, vagy amikor szervezetünket jobban igénybe vesszük, érdemes multivitaminnal, vitaminokkal kiegészíteni az étrendünket.

Ráadásul télen nincs elegendő szezonális zöldség és gyümölcs, és D vitaminból is kevesebb kerül a szervezetünkben, érdemes pótolni ezt vitaminokkal is. Bármilyen vitamin készítmény szedése mellett döntünk is, annak csak kiegészítő, hiánypótló szerepet szánjunk. Dr. Marjai Tamás elmondta a multivitamin készítményekről, hogy a vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek széles választéka megtalálhatóak bennük, de csak kisebb mennyiségben. A csak egyetlen, vagy néhány vitamint tartalmazó készítményekben viszont általában nagyobb mennyiségben találhatóak meg ezek az anyagok.

Vitaminkészítmény szedésére alapvetően két okból lehet szükség. Egyrészt a szervezet fokozottabb terhelése miatt megnőhet az igény ezekre az anyagokra. Ilyen helyzet fordulhat elő nehéz fizikai munka, megerőltető sportolás, súlyos betegség miatt, illetve a várandósság idején. A másik lehetőség, ha nem elégséges a bevitel, például táplálkozási zavarokban, emésztési nehézségeknél, vegetáriánus étrendnél

- mondta a HGYSZ szakmai elnöke, aki szerint hazánkban a vitaminok közül kiemelkedik a D-vitamin speciális esete.