Ezt kevesen tudják az egészséges életmódról: őrült pénzeket bukhatsz, ha nem figyelsz

Alighanem idén is tettünk fogadalmat az újév alkalmából. Nagy népszerűségnek örvendenek ilyenkor a sportos életmódra vonatkozó elhatározásaink, amelyek között olyanok szerepelnek, mint a „legalább néha”, az „eddigieknél gyakrabban”, az „odafigyelek majd, hogy”, vagy a „tudatosan”, „megtervezve” és persze a „kitartóan”. De mi lesz végül az eredmény? Valljuk be, sokszor bizony csupán annyi, hogy a következő szilveszterkor ismét egy sportosabb új évre emeljük a poharunkat.

A legfontosabb az elsődleges célunk meghatározása, enélkül nem valószínű, hogy hosszú életű lesz az új projektünk. Különböző okok húzódhatnak meg az életmódváltás mögött: van, aki egészségesebb szeretne lenni, van, aki fogyni vagy éppen izmosodni szeretne, míg mások állóképességükön terveznek javítani, vagy szellemi frissességre és stresszmentes mindennapokra vágynak. Jelöljük meg, mi a legfontosabb célunk az életmódváltással, hogy mindig legyen egy konkrétum, amivel motiválhatjuk magunkat.

A fő irány letisztázása után jelöljünk ki rövidebb távra szóló részcélokat, amelyeket pontosan meghatározunk. Sokat segít a folyamat során – és a kitartásban – ha vannak részeredmények, amelyeket elérve elégedettek lehetünk. A kisebb lépéseket követve a főbb célunk is elérhetőbbnek tűnik majd.

Év elején – amikor még gyakoriak a mínuszok éjszaka és napközben sem számíthatunk 10 fok feletti hőmérsékletre – érdemes a beltéri edzést választani, főleg, ha most kezdünk neki a sportolásnak. Ízületeink is hálásabbak lesznek, ha nem egyből a hidegben állunk neki a megerőltetésüknek. Az otthoni mozgást már nagyobb befektetés nélkül is elkezdhetjük – nem kell számottevő beruházásban gondolkodnunk ahhoz, hogy az alapfelszereléseket beszerezzük.

Az alapfelszerelés sportáganként eltérhet, de kezdetnek az otthoni mozgáshoz viszonylag könnyedén meghatározható a lista. Egy fitnesz matracra mindenképpen szükség van, hiszen a kényelmünk biztosítása mellett egészségünk megőrzése is múlhat a megfelelő alapzaton. A matrac csúszásgátló felülete a padló és a talpunk irányában is biztosítja a stabilitást, miközben puhaságával megvédi a térdünket, hátunkat, könyökünket a különböző gyakorlatok végzése és pózok kitartása során.

Akár magunktól, akár egy jó videót vagy online órát követve edzünk, hasznunkra lesznek a különböző erősségű gumikötelek. Ezek az univerzális kiegészítők a láb, a kar és a test központi izmainak erősítésére is kiválóan alkalmasak, számtalan gyakorlatot találhatunk a használatukra. Nem utolsó sorban pedig már viszonylag kevés anyagi ráfordítással is beszerezhetőek. Kezdőként indítsunk egy gyengébbel, majd izmaink erősödésével párhuzamosan váltsunk a következő nehézségi fokozatú gumiszalagra.

Hasonló a helyzet a kis kézisúlyok terén: kezdjünk egy 1,5 kilós példánnyal, amit komfortosan elbírunk. Úgy kalkuláljunk, hogy a kézisúlyokkal végzendő gyakorlatok huzamosabb ideig végezzük: 2-3 emelésnél magasabb szériaszámmal dolgozunk majd, így a vásárlás előtti teszteléskor se pár emelés alapján válasszuk ki a megfelelő súlyzó méretet. A legtesthezállóbb kialakítás megtalálásához próbáljunk ki több példányt, hogy megtaláljuk a számunkra legpraktikusabbat.

Érdemes neoprén borítású eszközökben gondolkozni, amelyek nem csak jó tapintásúak, de a megfelelő tapadást is biztosítják izzadás és intenzív mozgás közben. Hosszabb távra tervezve praktikus megoldás, ha olyan kézisúlyzót választunk, amelyen a tárcsák cserélhetőek, így tulajdonképpen egy eszköz beszerzésével több különböző nehézségi fokozathoz jutunk hozzá, a fejlődésünkkel párhuzamosan emelhetjük a nehézségi szintet időről időre.

Az edzőhevederekkel alaposan átmozgathatjuk a teljes izomzatunkat egy saját testsúlyos edzés keretében. Egyéb extra kiegészítőkre nincs is szükségünk egy szuper edzéshez, csak a heveder rögzítéséről kell gondoskodnunk és már indulhat is a minden porcikánkra kiterjedő erősítés.

Ha szilárd elhatározásunk a sport rendszeresítése mindennapjainkban, gondolkodhatunk komolyabb beruházáson is. Egy jó futópad, szobabicikli vagy ellipszistréner hasznos segítségünk lehet hosszú távú célunk mielőbbi elérésében – akár karcsúsodni, akár izmosodni akarunk, de állóképességünk javításában és általános egészségmegőrzésünkben is remek társnak bizonyulnak ezek az eszközök.

Egészségesen a konyhában is – alap kiegészítő sportolóknak

Az egészséges életmód elérése érdekében a sport mellett fontos a megfelelő táplálkozásra és tápanyagbevitelre is odafigyelni. A vitaminok pótlása a téli időszakban és a tavaszi fáradtság idején kiemelten fontos, azonban a sűrű hétköznapokban nem mindig jut elegendő idő és figyelem erre. Praktikus eszköz e célra egy smoothie készítő, amellyel könnyedén, pár perc alatt összedobhatjuk reggelente kedvenc gyümölcsturmixunkat, amit zabpehellyel és egyéb extrákkal tehetünk teljesebbé, a beépített kulaccsal pedig rögtön magunkhoz is vehetjük az energiával teli, egészséges italunkat.

Ha magasabb fokozatra kapcsolunk, elérkezhet az idő, amikor szükséges a megfelelő táplálkozás mellett kiegészítőkkel is támogatnunk a szervezetünket. Intenzív sport végzésekor életmódunktól, testalkatunktól, tevékenységünktől és célunktól függően válogathatunk a különböző súlycsökkentést, testtömegnövelést, izomépítést elősegítő táplálékkiegészítők közül, de emellett jól jöhetnek a különböző energiaszeletek, valamint vitaminok és ásványianyag-kapszulák is.