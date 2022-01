Csúnya bírságot kaphat, aki ilyen maszkot hord: tényleg haszontalanok az omikronnal szemben?

Akár 180 ezres bírságot is kaphat Romániában az, aki textilmaszkot visel. A szigorú szabályozás nem véletlen, a tudósok régóta mondják, hogy a nem orvosi használatra készült védőeszközök nem nyújtanak kellő védelmet a koronavírus ellen. Az eddigieknél gyorsabban terjedő omikron variáns ellen pedig még kevésbé védhetnek. Keleti szomszédunknál drámai sebességgel robbant be az ötödik hullám, ezért hoztak szigorításokat.

A hétvégétől lakáson kívül mindenhol kötelező maszkot viselni Romániában. Sőt, az sem mindegy, milyen maszkot viselnek az emberek, ugyanis a texilből készülteket nem fogadják el. Aki ilyet visel, az ugyanúgy megbüntetik, mint aki nem hordja a maszkot. A büntetési tétel maximum 2500 lej, azaz kb. 180 ezer forint.

A hatóságok csak az FFP2-es szűrővel ellátott, orrot és szájat eltakaró, légzésvédő maszkot fogadják el a nyílt és zárt közterületeken. A textilmaszkosok mellett azokra is büntetés vár, akik szabálytalanul hordják a maszkjukat.

Már az az amerikai tudósok és orvosok is jó ideje hívják fel a figyelmet arra, hogy a textilmaszkok és a sebészeti maszkok az omikron variáns ellen nem olyan jók, mint a komolyabb védőeszközök. A The Wall Street Journalnak például Ranu Dhillon, a Brigham and Women’s Hospital orvosa arról beszélt, hogy az egyrétegű textilmaszkokat sokan a kényelem és a stílus miatt hordják,

ám ezek csak a nagyobb vírushordozó cseppektől védenek meg minket, de nem olyan hatékonyak a kisebb aeroszolok vagy vírust hordozó részecskék kiszűrésére.

Monica Gandhi, a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem tudósa az N95, KN95, KF94 és FFP2 tanúsítványú maszkokat ajánlja, mert ezek a levegőben lebegő részecskék legtöbbjét (kb. 95 százalékát) képesek kiszűrni.

A lap felidézte az Amerikai Járványügyi Hatóság (CDC) tanulmányát, amely szerint 25 órába telik, mire a koronavírus fertőző dózisa átterjed az N95-ös szabványű maszkot viselők között. Ugyanez kb. 27 percbe telik azok között, akik csak textilmaszkot viselnek.

Ennek kapcsán Kovács Gábor belgyógyász az Inforádiónak a szövetmaszkok kapcsán elmondta, azok ugyan valamennyi védelmet jelentenek, a ki- és a belélegzett vírusok száma alacsonyabb, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek hatékonysága nagyon alacsony.

Mint hozzátette, két funkciójuk van a maszkoknak: egyrészt mi ne fertőzzünk másokat, másrészt mi ne fertőződjünk meg, ha a környezetünkben légúti vírussal fertőzött személy van, de a maszkok nem védenek egyformán.

Az egyszerű sebészi maszk attól védi a környezetet, hogy ne adjuk át olyan könnyen a fertőzést. Ha azonban sebészi maszk van rajtunk, és a környezetünkben egy fertőzött ember nem visel maszkot, akkor nem garantált, hogy nem kapjuk el a fertőzést

- hívta fel a figyelmet.

Kemenesi Gábor pécsi virológus szeptemberi Facebook-posztjában is azt írta, hogy az FFP vagy KN95 maszkok jól védenek az aeroszolok ellen. Hozzátette, fontos, hogy a kilégzőszelepes maszkok bár kényelmesebbek, mégis a saját fertőzésünk esetén nem fogják fel a belőlünk kijutó vírusokat. A textilmaszkok kapcsán felidézett egy tanulmányt, amely szerint

a hagyományos textilmaszk és sebészi maszk közül az utóbbinak van látványosabb hatása a fertőzés terjedésének fékezésében.

Ebben a videóban pedig egy egészségügyi dolgozó mutatja be, mennyire hatékonyan fogják fel a különböző maszkok a kilélegzett levegőt. Mint látható, a sál és a sima textilmaszk gyakorlatilag semmit nem jelent, simán el tudja bennük fújni az öngyújtóját.

Az első érdemi eredményt a "műtősmaszk" hozta, a komolyabb védőeszközök esetében pedig meg sem mozdult a láng.

Romániában az omikron berobbanásával ismét egyre rosszabbodik a járványhelyzet: a vasárnapi jelentés szerint csaknem négyszer annyi új koronavírusos megfertőződést jegyeztek múlt héten, mint az azt megelőző héten. 33 237 új fertőzést diagnosztizáltak, míg egy héttel korábban csak 8 555-öt. Így nem csoda, ha a hatóságok igen komolyan veszik a maszkviselést, ezzel is elkerülve, hogy az egészségügy vészesen leterhelődjön.