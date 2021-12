Mától lehet időpontot foglalni a 12-17 évesek harmadik oltására online: itt a pontos menetrend

A 12-17 évesek megerősítő oltását a szülő kérésére eddig a háziorvosok és az oltási akció keretében a kórházi oltópontok végezték, a mai naptól pedig már az interneten is lehet időpontot foglalni.

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is, eddig 46 ezer gyermeket vittek a szülők oltásra. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt. A második oltás a gyermekeknél is 3 héttel esedékes az első oltás után. A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosok is oltanak.

A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon..Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon: