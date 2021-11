195 koronavírusos beteg hunyt el: majdnem 7600-an vannak kórházban

Meghalt 195 beteg, és újabb 6390 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte kedden a koronavirus.gov.hu.

A kormányzati portálon azt írták: 1 103 108-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 34 521 ember, a gyógyultak száma 882 659-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 185 928. Kórházban 7596 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 513-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 49 607-en vannak, a mintavételek száma 8 443 744.

Kiemelték: a sikerre tekintettel a kormány meghosszabbította az oltási akciót, így vasárnapig akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra 7 óra és 19 óra között. Az oltási akcióban eddig összesen 831 ezren vettek fel oltást, közülük 681 ezren már a megerősítő harmadik oltást kapták, és 102 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy kéri a vakcinát.

Hozzátették, a kórházak ezen a héten is emelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő, harmadik oltásra. Azokat, akik időpontfoglalás nélkül mennek, érkezési sorrendben oltják be, aki pedig előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást. Hangsúlyozták, hogy a megerősítő, harmadik oltás is mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A megerősítő oltás ismét 80-90 százalékra emelheti a védettséget.