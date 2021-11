Kiderült az igazság az új COVID elleni tablettákról: tényleg olyan hatékonyak, mint állítják?

Heteken belül engedélyezhetik az USA-ban a Pfizer és a Merck koronavírus ellni tablettáit. Az új készítményeket a betegség korai szakaszában kell beszedni: a teszteredmények szerint jelentősen csökkentik a súlyos tünetek kialakulásának a kockázatát, ezzel pedig a kórházai is fellélegezhetnének. Mutatjuk, mi mindent kell tudni az új szerekről.

Egyre több gyógyszercég mutatja be új, koronavírus elleni tablettáit. Az Egyesült Államok például több millió adagot vásárolna már be két készítményből, amelyeket könnyen és ingyenesen hozzáférhetővé terveznek tenni. A készítmények hamarosan Európába, és így Magyarországra is megérkezhetnek. De pontosan mit is tudnak ezek az új gyógyszerek? Mutatjuk a részleteket!

Legutóbb két különböző tablettát mutattak be: az egyiket a Pfizer, a másikat a Merck nevű vállalat. Utóbbi, amely a Ridgeback Biotherapeutics nevű céggel együttműködve fejleszti a piruláját, a múlt hónapban kérte az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságtól (FDA) a molnupiravir nevű vírusellenes gyógyszerének sürgősségi engedélyezését. A Pfizer pedig a héten kérte paxlovid nevű tablettájának engedélyezését.

Mindkét tablettát olyan embereknek szánják, akiknél a COVID okozta súlyos megbetegedés kockázata magas, olyan tényezők miatt, mint az életkor, vagy az alapbetegségek.

A tervek szerint november 30-án az FDA megvitatja a Merck kérelmét, ha minden jól megy, a gyógyszer néhány héten belül elérhetővé válhat, feltehetően már decemberben. Az FDA még nem jelezte, hogy tervezi-e egy hasonló ülés összehívását a Pfizer tablettájának vizsgálatára.

Mire jók pontosan ezek a tabletták?

A két cég által kifejlesztett, koronavírus elleni tabletták nem tudják megakadályozni azt, hogy az emberek megfertőződjenek, de a gyógyszerek segíthetnek azoknak, akik már elkapták a vírust. Megelőzhetőek velük a súlyos tünetek, és a halálesetek is. A vállalatok által közzétett adatok szerint a Merck COVID-tablettája jelentősen csökkenti a kórházi kezelés vagy halálozás kockázatát, míg a Pfizer tablettája 89 százalékkal csökkenti ennek esélyét.

Mindkét gyógyszer, ha korai COVID-fertőzésben szenvedő embereknek adják, csökkenti a kórházbakerülés esélyét. A vizsgálatok során a tesztalanyok a tünetek kezdetétől számított öt napon belül kapták a tablettákat, a legjobb eredményeket azoknál tapasztalták, akik a tünetek megjelenését követően három napon belül már elkezdték szedni őket.

- mondta a HuffPostnak Erica Johnson, az Amerikai Belgyógyászati Tanács Fertőző Betegségek Bizottságának elnöke. Hozzátette, az ilyesfajta gyógyszerek nem újak, sokféle vírus ellen használják a technológiát, az influenzától a HIV-ig. A hatásuk a konkrét készítménytől függ, de általában blokkolják a receptorokat, így a vírusok nem tudják megtámadni az egészséges emberi sejteket, és csökkentik a beteg általános vírusterhelését.

Nem váltják ki a vakcinákat!

A COVID-tablettákat a betegség korai szakaszában kell beadni, így hatékonyságuk a gyors és pontos tesztelésen múlik. Tehát, ha valaki tüneteket tapasztal, ajánlatos mielőbb elvégezni egy koronavírus-tesztet, hogy ha szükséges, mielőbb elkezdhesse szedni a két új készítmény valamelyikét. Ugyanakkor a két új tabletta csak egy újabb védelmi vonalat jelenthet a vírus súlyos kimenetele ellen. A legfontosabb azonban még mindig az oltás.

A védőoltások nemcsak attól óvnak, hogy megbetegedjenek a vírustól, hanem segítenek csökkenteni az átvitel kockázatát is - annak ellenére, hogy a közvéleményben e tekintetben sok a félreértés. A tabletta csak egy újabb stratégia, amellyel segíthetjük a betegség kezelését a fertőzöttek esetében, de nem helyettesíti a védőoltás értékét, valamint a többi bevált járványkezelési stratégiát sem (maszkviselés, kézmosás, stb.)

- mondta Johnson. Ráadásul még egyáltalán nem egyértelmű, hogy a COVID-tabletták csökkentik-e annak valószínűségét, hogy egy személy másokra is átterjessze a vírust, ezt a jövőbeni kutatásoknak kell feltárniuk.

James Lawler, a Nebraska Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó orvosa a portálnak arról beszélt, van okunk reménykedni abban, hogy az újonnan kifejlesztett tabletták segíthetnek a világjárvány megfékezésében, de ezt csak az idő fogja megmondani. Először is át kell esniük az engedélyeztetési eljáráson. És ha engedélyezik őket, az orvosok és a kutatók figyelni fogják, hogyan teljesítenek a valóéletben.

A kutatási adatok közül egyiket sem publikálták a szakirodalomban, így egyelőre maguknak a gyógyszergyártóknak a sajtóközleményeire hagyatkozunk

- mondta a szakember, majd hozzátette, hogy szerinte egyesek "túlzottan optimista túlzásokba" estek azzal kapcsolatban, hogy ezek a tabletták hogyan változtathatják meg a világjárvány lefolyását. Mindazonáltal a gyógyszerek segíthetnek megakadályozni, hogy az emberek nagyon megbetegedjenek, és különösen hasznosak lehetnek abban a tekintetben, hogy az egészségügy ne terhelődjön le túlzottan.