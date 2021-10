A krónikus betegségek fajtái: Mennyi krónikus betegség adókedvezmény jár utánuk?

Magyarországon több mint 2,5 millió ember szenved valamilyen krónikus, nem fertőző betegségben, amelyek mind itthon, mind világszinten a vezető halálokok közé tartoznak. Az OECD kutatásai szerint az Európai Unióban évente körülbelül 550.000 dolgozóképes korú ember válik valamilyen krónikus betegség, vagy más nem fertőző betegség áldozatává, illetve ezek a betegségek teszik ki az egészségügyi költségek legnagyobb részét is.

Cikkünkben eláruljuk, hogy mi az a krónikus betegség, mi a krónikus betegség fogalma, jelentése. A krónikus betegségek felsorolása (krónikus betegségek listája) lehetővé teszi, hogy bekategorizáljuk tartósnak vélt egészségügyi problémáinkat, és hogy megtudjuk, a krónikus betegségek adókedvezménye szempontjából mire vagyunk jogosultak. Mi a krónikus betegség adókedvezmény lényege és milyen krónikus betegség után jár adókedvezmény? Az allergia krónikus betegség? Krónikus betegség pajzsmirigy problémák esetében is fennáll?

Mi a krónikus betegség fogalma?

A krónikus betegség olyan megbetegedésekre vonatkozik, amelyek lassan fejlődnek ki, és habár nem feltétlenül gyógyíthatatlanok, kezelésük hosszú időt vesz igénybe – innen ered a krónikus betegség, azaz hosszan tartó betegség kifejezés is. A fogalom elég tág, a krónikus betegségek listája pedig hosszú; olyan betegségek szerepelnek rajta, mint a krónikus légzőszervi megbetegedések, a daganatos elváltozások, vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések, amelyek időnként enyhébb, időnként pedig erősebb, fellángoló panaszokkal jelentkeznek.

Rengeteg krónikus betegség tartozik egyben a népbetegségek közé: tipikusan ilyen problémák például a cukorbetegség, a reflux, vagy a felnőtt lakosság nagy hányadát érintő cukorbetegség. Ezeknek a közös jellemzője, hogy a megbetegedés genetikai és életmódbeli okokra vezethető vissza, nem külső tényező, például vírusfertőzés okozza azokat. A krónikus betegségek vezető haláloknak számítanak, éppen ezért folyamatos odafigyelést, orvosi kontrollvizsgálatokat és számos esetben életmód terápiát is igényelnek.

Minél korábban derül fény egy krónikus betegségre, annál nagyobb az esélye annak, hogy a beteg hamar meggyógyul, a krónikus betegség pedig nem kíséri el őt élete végéig. A különböző egészségügyi felmérések szerint Magyarország felnőtt korú lakosságának a fele szenved valamilyen krónikus betegségben, ebből minden második eset hosszan elhúzódó vagy nehezen kezelhető problémára utal.

A krónikus betegségek fajtái

A krónikus betegségek listája hosszúra nyúlik és igen változatos, hosszan tartó betegségeket tartalmaz, mint például a váz- és izomrendszer megbetegedése, vagy a keringési rendellenességek. Krónikus betegség pajzsmirigy működési zavar esetén is felléphet, ám Magyarországon a legtöbb felnőtt a veszélyes magas vérnyomástól szenved (a betegség agyvérzést is okozhat), amelyet nagyon egyszerű beazonosítani a tünetek alapján. Évről évre gyakoribb az allergia krónikus betegség is, különösen a parlagfű szezon idején.

A krónikus betegségek zöme visszavezethető a mozgásszegény életmódra, különösen igaz ez az ülőmunkát végző emberekre, akik sokszor a munkahely és az otthonuk közötti utat leszámítva egyáltalán nem mozognak. Ekkor kerül előtérbe az egyre gyakrabban ismétlődő krónikus derékfájás, a hát, a vállak és a könyökök ízületi fájdalma, vagy a kezek zsibbadása. A szakértők nem győzik hangsúlyozni, milyen gyakoriak az ülőmunka szövődményei, éppen ezért az ilyen dolgozóknak különösen nagy figyelmet kellene fordítaniuk arra, hogy minden nap megejtsenek legalább egy sétát.

A mozgásszegény életmód mellett a krónikus betegségek kialakulásának oka számtalan esetben a káros szenvedélyek halmozása (alkoholfogyasztás, dohányzás) és a kiegyensúlyozatlan, rossz táplálkozás, különösen, ha kombinációban megjelenik az elhízás problémája is. Az utóbbi tényezők mind hozzájárulhatnak a másik leggyakoribb krónikus betegség, a cukorbetegség kialakulásához és súlyosbodásához, ami szintén lassan alakul ki, de egy életen át tartó károsodásokat okozhat.

A krónikus betegségek adókedvezménye

2020-ban nagy érdeklődés tárgyává vált a krónikus betegség adókedvezmény, ami havonta 8.050 Ft, azaz éves szinten csaknem egy 100.000 Ft értékű támogatás – a betegek a minimálbér 5%-nak megfelelő összeget vehettek igénybe, feltéve, ha orvosuk igazolni tudta a krónikus betegségük meglétét, az adott krónikus betegség pedig szerepelt a kormányrendelethez csatolt, összesen 700 betegséget tartalmazó listán.

A krónikus betegségek adókedvezménye 2021 évében a személyi kedvezmény hatálya alá tartozik, a kedvezmény a minimálbér egyharmada szerinti összeg, 100 Ft-ra kerekítve, átszámolva havonta 8.370 Ft értékben. Egészségügyi állapot tekintetében ez a krónikus betegség kedvezmény azoknak jár, akik súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenvednek, illetve az, aki rokkantsági vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A kedvezményhez szükséges krónikus betegségek listája a 335/2009. Kormányrendelet mellékletében található.

Milyen krónikus betegség után jár adókedvezmény?

A fent említett kormányrendelet 18 krónikus betegség kategóriát állapít meg, amikre jár a krónikus betegségek adókedvezménye – azaz a személyi adókedvezmény. A kategóriák körülbelül 700 különböző krónikus betegséget konkretizálnak BNO kóddal együtt, így ha valamilyen súlyos, vagy hosszan tartó egészségügyi problémában szenvedünk, mindenképpen érdemes utánajárnunk, hogy az szerepel-e krónikus betegségek fajtái között. A krónikus betegségek listája a következő 18 kategóriát határozza meg:

Hallási fogyatékosságok Mentális és viselkedészavarok Látási fogyatékosságok Mozgásszervi fogyatékosságok Pervazív fejlődési zavarok Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok Daganatos betegségek bizonyos fajtái Mesterséges testnyílással rendelkező személy betegségei Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek Emésztőrendszeri betegségek Ritka betegségek Az endokrin anyagcsere betegségei Veleszületett enzimopátiák Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő betegek Krónikus légzési elégtelenség Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedők a III-IV. NYHA funkcionális stádiumban Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek A női nemi szervek nem gyulladásos betegségei

Krónikus betegségek és utazás

Az EUB krónikus betegségek listája rögzíti, hogy milyen betegségek számítanak olyan krónikus betegségeknek, amelyek kapcsán egy utazáson résztvevő krónikus beteg az állapotában bekövetkező váratlan romlás esetén jogosult sürgősségi egészségügyi ellátásra, amennyiben kiváltotta az EEK kártyáját. A krónikus betegségek felsorolása a következő kategóriákat határozza meg egyértelműen:

Cukorbetegség

Magas vérnyomás-betegség

Szívelégtelenség nélküli krónikus szívbetegség

Hormonálisan egyensúlyban lévő endokrin betegség

Dialízist nem igénylő krónikus vesebetegség

Vizeletelakadással nem járó prosztatabetegség

Reflux megbetegedés

A krónikus betegségek feltételei szerint utazás során nem jogosult ingyenes utazási ellátásra a krónikus beteg, ha: a megbetegedés daganatos eredetű, szövődménye még nem alakult ki, illetve a kedvezmény feltétele, hogy a biztosított személynek a betegsége tudatában folyamatosan járnia kell kontrollvizsgálatokra. További feltétel a krónikus betegség kapcsán, hogy a krónikus betegséggel összefüggésben lévő kockázatviselés kezdetét megelőző 1 év során a kontrollvizsgálatokon kívül más orvosi ellátás nem történt.

Ugyanígy fontos utazási feltétel, hogy a betegnek az elmúlt 1 évben nem lehetett olyan panasza vagy tünete, ami az általános orvosi gyakorlat tekintetében egyéb vizsgálatot vagy ellátást tett volna szükségessé. Utazási szándék esetén a kezelőorvos egy héttel korábban írásbeli nyilatkozatot tehet arról, hogy a beteg utazáson történő részvétele orvosilag nem javallott.

Krónikus betegség gyanúja esetén ne habozzunk orvoshoz fordulni!

A krónikus betegségek jellegzetes tulajdonsága, hogy lassan kialakuló, hosszan tartó és gyakran súlyos, nehezen gyógyítható problémákról van szó, amelyek a kezdeti stádiumokban nem, vagy csak kevés tüneteket okoznak. Minden krónikus betegség más-más tünetekkel rendelkezik, azok eltérő mértékben, súlyossággal mutatkoznak meg a betegek életében.

A krónikus betegségek kiszűrése a rendszeres rutinvizsgálatok során történhet meg (pl. EKG, laborvizsgálat), azonban ezektől függetlenül is érdemes elmennünk orvoshoz, ha olyan problémát tapasztalunk, ami akár kismértékben is eltér a megszokott egészségügyi állapotunktól, ezzel indokolatlannak tűnő rossz közérzetet, rosszullétet és más problémákat okoz.