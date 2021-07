Kásler: a jövőnk az átoltottságon és egy esetleges új vírustörzsön múlik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Három fontos lépés vezetett oda, hogy második napja nincs a koronavírusnak halálos áldozata Magyarországon és a kórházi ápolásra szorulók száma is 100 alatt van – mondta el a HírTV műsorában Kásler Miklós. A politikus arról is beszélt, hogy még korai egyes vakcinák antitest-szintjéről beszélni, illetve hogy elszórtan megjelent egy-egy delta variánssal fertőzött Magyarországon is.

Címlapkép: Getty Images

