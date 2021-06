117 új koronavírus-fertőzöttet találtak egy nap alatt, 17 magyar hunyt el

117 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 206 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

Elhunyt 17 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 883 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 718 577 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 57 746 főre csökkent. 591 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen.

A magyar lakosság 54 százaléka már megkapta az oltást. A regisztráltak száma 5 millió 294 ezer fő és 92 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.