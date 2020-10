Visszatér az idősek vásárlási sávja: komoly szigorítás a szomszédban

Komoly szigorítások léptek életbe Szlovákiában: visszatér a nyugdíjasok idősávja, mindenhol kötelező maszkot hordani.

A szlovák Közegészségügyi Hivatal szerdán este pontosította a járványügyi intézkedéseket, amelyek csütörtökön reggel 6 órától érvényesek Szlovákiában, írja a Paraméter. Mától többek között ezek a szabályok léptek életbe a szomszédban:

Bezártak a fürdők, aquaparkok, wellnessközpontok, uszodák, szaunák, edzőtermek, mozik és színházak.

Visszatért a nyugdíjas idősáv, az idősek délelőtt 9 és 11 óra között vásárolhatnak be az üzletekben és drogériákban. (A Közegészségügyi Hivatal szerint a nyugdíjasok az idősávon kívül is vásárolhatnak, de saját biztonságuk érdekében ezt inkább 9-től 11-ig tegyék meg.)

Étkezés csak az éttermek teraszán lehet, különben marad a kiszállítás vagy az elvitel. (Az éttermek, bárok, kávézók 22 óráig működhetnek, az ételkiadást nem korlátozzák időben.)

Az üzletek 15 négyzetméterenként engedhetnek be egy embert, 15 négyzetméternél kisebb helyiségekben egyszerre csak egy vevő lehet.

Mindenütt 2 méteres távolságot kell egymás közt tartaniuk az embereknek, az üzleteknek is ezt kell biztosítaniuk.

Kötelező a lázmérés a bevásárlóközpontok előtt. Csak azt engedhetik be, akinél 37 Celsius-fok alattit mérnek.

Ételt tilos fogyasztani a bevásárlóközpontokban, csak elvitelre lehet kérni.

Az éttermek teraszán az asztalok között is biztosítani kell a kétméteres távolságot.

Csütörtöktől tilos minden olyan tömegrendezvény, amelyen hatnál több ember vesz részt. Ez alól csak néhány kivétel van: a tiltás nem vonatkozik az esküvői szertartásra, a keresztelőre és a temetésre. Csak a szertartás tartható meg, az ünnepség nem és a szertartáson is be kell tartani a 15 négyzetméteres szabályt, illetve a kétméteres távolságtartást is. Kivételt jelentenek a törvény értelmében összehívott ülések, mint az önkormányzati ülések, plénumok, parlamenti ülések, bírósági tárgyalások. Nem vonatkozik a tiltás az első ligás sportmérkőzésekre a futballban, a jégkorongban, a kézilabdában, a röplabdában és a kosárlabdában. Azonban sporteseményeken nem vehetnek részt nézők.

Tömegrendezvényen minden résztvevőnek rendelkeznie kell 12 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel. Pontosították, hogy ez csak antigén vagy PCR-teszt lehet. A rendezvényt legkésőbb 48 órával a kezdete előtt jelenteni kell a regionális közegészségügyi hivatalnál, feltüntetve a pontos kezdést, helyszínt.

A hat fő feletti tiltás vonatkozik a családi és baráti ünnepségekre is, de fontos szempont, hogy előre tervezett vagy véletlenszerű találkozásról van szó. Csak a szervezett találkozó tilos. Ez azonban nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy több mint 6 fős csoport véletlenszerűen összefut - mondjuk a természetben, sportolás közben, kutyasétáltatáskor, építkezési munkálat esetén stb.

Csütörtöktől bel- és kültéren is kötelező maszkviselés, de kivételt jelent a kirándulás, az erdőben csak akkor kell feltenni a védőeszközt, ha nem betartható az ötméteres távolság másoktól - és kivételt képeznek az egy háztartásban élők. Szintén kivételt képeznek a hat éven aluli gyerekek, a sporttevékenységet végzők és azok a diákok, akiknek kültéren tartják meg a tornaórát. Nem kell maszkot viselnie a vőlegénynek és a menyasszonynak a házasságkötéskor.

Munkahelyen csak akkor nem kell viselni a maszkot, ha egyedül van valaki és felmentést kaptak a tolmácsok, művészek munka közben.

A Közegészségügyi Hivatal pontosítása nem érintette az iskolákat, így továbbra is érvényben van az, amit hétfőn bejelentettek: a középiskolák bezárnak, az általános iskolák, óvodák működnek, de az iskolásoknak kötelező a maszkviselés, az óvodákban (3 és 6 év között) javasolják ezt. Hétfő óta tilos minden iskolán kívüli tevékenység, zárva vannak az iskolák tornatermei is.



Bezártak a középiskolai kollégiumok,ez alól mentességet adnak a nyolcéves gimnázium első négy évfolyamának diákjainak, a Szlovákiában állandó lakhellyel nem rendelkező tanulóknak. Betiltották a nyelviskolák és a művészeti alapiskolák csoportos oktatásait.

A taxisoknak szájmaszkot kell viselniük és minden utas után ki kell fertőtleníteniük az autót. Azt tanácsolják, hogy az utasok a hátsó ülésen utazzanak, a taxisok pedig szigeteljék el maguk az utastértől. Az autók fertőtlenítése az autósiskolákra is érvényes, amit minden tanonc után el kell végezni - főként a kormány és a sebváltó környékét. Motorosoknál a diáknak saját sisakkal kell rendelkeznie. A fodrászatokban és kozmetikai szalonokban is kötelező maszk és a helyiségek rendszeres fertőtlenítése. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor specifikus tevékenységet végeznek, például arckozmetikázás, hajvágás, illetve hajmosás.

