Milliós kártérítést is fizethetnek az e-rollert használók: erre sokan nem gondolnak

Balesetveszélyesen ellepték az utakat a biciklisek, s újabban egyre több a forgalomban a kocsik között cikázó elektromos rolleres is. Nem árt tudni: felelősségbiztosítás nélkül sokba kerülhet nekik egy általuk okozott baleset, mert a biztosítók a kétkerekűeket is a többi járművel azonosan bírálják el. Ha ők a hibásak, fizetniük kell, bármekkora is a kár.

Kockázatosan megnőtt a közúti forgalomban, a járművek között cikázó elektromos rolleresek és a biciklisek száma. Érthető, hiszen a járvány miatt, aki csak teheti, nem utazik közösségi járműveken, ám ezeknek az eszközöknek a közúti közlekedésre való használatát egyelőre semmi nem szabályozza - vagy korlátozza - mondta Németh Péter. A CLB biztosítási alkuszcég online értékesítési és kommunikációs igazgatója tapasztalatai szerint

különösen a motorhajtású rolleresek hajlamosak időnként hajmeresztő manőverekre, életveszélyes mutatványokra a zsúfolt utakon.

Az autósoknak mostanában igencsak szükségük van a lélekjelenlétükre, hogy ne keveredjenek bajba a kis járművek miatt. A kétkerekűeken próbálkozóknak - legyen az kerékpár vagy roller - viszont nem árt tudniuk: annak ellenére, hogy nem kell KRESZ-vizsgát tenniük, ismerniük kell a járművezetőkre vonatkozó közlekedési szabályokat, mert egyébként könnyen balesetet szenvedhetnek vagy okozhatnak. Egyik sem jó, de az utóbbinak még súlyos anyagi következményei is lehetnek, hiszen aki kárt okoz, annak azért felelősséget is kell vállalnia. Vagyis, meg kell térítenie a kárt még akkor is, ha milliós a tétel - figyelmeztet Németh.

Nem kell aggódnia viszont annak, akinek van felelősségbiztosítása, hiszen akkor a biztosítója fizet helyette. De vajon, van-e ilyen biztosítása annak a sok fiatalnak, aki az utóbbi hetekben rákapott ezekre a járgányokra, s azzal járja a várost? Nem valószínű - véli a kommunikációs igazgató. Németh figyelmeztet: az említett járművek vezetői azonban akkor is felelősséggel tartoznak, ha nem a közúton, hanem például a járdán, a gyalogosok körében okoznak balesetet.

A közúti forgalom újdonsült résztvevői azonban nem tudják azt, amit egyébként is csak kevesen, hogy egy jobb lakásbiztosítás felelősségbiztosítást is tartalmazhat, ami kiterjed a kerékpárral és egyéb módon okozott károkra is. Érdemes tehát átböngészni a szerződéseket, különösen azoknak, akik kerékpárral, motor-hajtányú rollerrel vetik bele magukat a városi forgalomba.

A biztosítók ugyanis nem viccelnek, s főleg nem tesznek különbséget a járműtípusok között a balesetek elbírálásakor. Vagyis, ha egy rolleres vagy kerékpáros a vétkes, akkor neki anyagi felelőssége is van. Ha nincs megfelelő biztosítása, akkor a saját pénzéből kell helytállnia, bármekkora is a kár - összegzi Németh.