Koronavírus: csökkent a halottak száma, de az igazolt fertőzöttek még mindig sokan vannak

2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 405 646 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 347 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 308 650 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 649 fő. 4489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen.

Tegnap 2912 új fertőzöttet, szombaton 2995 új esetet regisztráltak. Ekkor még 107 volt az elhunytak száma, vasárnapra 47, mára 48 ez a szám. Az aktív fertőzöttek száma viszont továbbra is növekvő, nőtt a kórházi ápoltak és lélegeztető gépen lévők száma.

Eddig 453 457 fő kapott oltást, közülük 201 005 fő már a második oltását is megkapta. A következő napokban is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál, valamint a 60 év alatti krónikus betegek oltása a háziorvosoknál. Hamarosan megkezdődhet az oltás kínai Sinopharm-vakcinával is. Továbbra is várjuk véleményüket az újraindításról szóló online nemzeti konzultáción.

