Kálváriájáról vallott a két éves koronavírusos gyermek apja: A poklok poklát jártuk meg

A sátoraljaújhelyi 2 éves, koronavírusos kisgyermek apja azt mondta a Blikknek, a poklok poklát járták meg az utóbbi napokban.

Az édesapa beszámolója szerint, 2 éves kisfia múlt vasárnap kezdett csúnyán köhögni, ezért szülei bevitték az ügyeletre.

Ott elmondtuk a panaszunkat, de közölték velünk, hogy nem tudják megvizsgálni, vegyünk neki köptetőt. Be is adtuk a gyógyszert, de a pici éjjel elkezdett nagyon köhögni, sőt már hörgött is, és a tüdeje is sípolt. Másnap felhívtuk a háziorvost, aki telefonon meghallgatta a gyerek köhögését. Felírt egy antibiotikumot

- mesélte az apa. A gyógyszer beadása után azonban a gyerek állapota még rosszabb lett, így szülei bevitték a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházba.

Az úton kétszer elájult a kisfiam. Soha nem lehetek elég hálás az ottani orvosnak, azonnal fogadta a gyereket, és mondta, hogy irány a nyíregyházi kórház. Ott megcsinálták a koronavírustesztet, kiderült, hogy fertőzött a 2 éves fiam

- mondta el az apa, aki szerint gyermeke ezek után jó kezekbe került, és már jobban van. Érdekes, hogy a gyermek kálváriája után az egész családot letesztelték, azok azonban negatívak lettek. Az apa a történtekről sommásan úgy nyilatkozott a lapnak, hogy

Nincs jobb kifejezés a történtekre, mint hogy a poklok poklát jártuk meg az utóbbi napokban.

Címlapkép: Getty Images