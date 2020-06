Ekkor lehet koronavírus-vakcina Magyarországon: már folynak az előkészületek

400 millió adag, az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett COVID-19 elleni vakcina előállítását vállalja önköltségi áron a hazánkban is aktív AstraZeneca az Európai Vakcina Szövetségben (IVA) résztvevő országok lakosai számára, melynek kiszállítása 2020. év vége előtt megkezdődik - az erről szóló megállapodást szombaton írták alá.

A 2020. június 13-án megkötött megállapodással az Európai Vakcina Szövetség (IVA) célja, hogy felgyorsítsa a koronavírus elleni vakcina elérhetőségét minden olyan európai ország számára, mely részt kíván venni a kezdeményezésben. Az IVA elkötelezett abban, hogy Európában mindenki méltányosan hozzáférhessen a leendő vakcinához.

Ennek érdekében az AstraZeneca számos párhuzamos lépést tesz világszerte: folyamatosan bővíti gyártási kapacitását, és nyitott más vállalatokkal is az együttműködésre annak érdekében, hogy - nyereség nélkül - még a pandémia ideje alatt biztosítsa a vakcinát az emberiség számára.

A vállalat az Európai Vakcina Szövetséggel most aláírt megállapodáshoz hasonló szerződést kötött korábban - 700 millió adag vakcináról - az Egyesült Királysággal, az Amerikai Egyesült Államokkal, a Járványkészültségi és Innovációs Koalícióval és a GAVI Vakcinák és Immunizálás Nemzetközi Szövetségével. Emellett az indiai Serum Institute-tal további 1 milliárd adag utánpótlásáról egyezett meg, elsősorban az alacsony- és közép- jövedelmű országok számára. A teljes gyártási kapacitás ezzel jelenleg 2 milliárd adag vakcinát tesz ki.

Az Oxford Egyetem a múlt hónapban jelentette be az Egyesült Királyságban mintegy 10.000 önkéntes felnőtt bevonásával zajló, AZD1222 II/III-as fázisú klinikai vizsgálat elindítását. További késői fázisú vizsgálatok indulnak el számos más országban is.

Az AstraZeneca elkötelezett a klinikai program gyors végrehajtásában, és gyártási kapacitásának bővítésében, önként vállalva a kockázatot arra az esetre is, ha az Oxfordi Egyemmel közösen fejlesztett vakcina mégsem működne.

A következő 3-5 hónapban a vállalat az új koronavírust semlegesítő antitestek felfedezésére irányuló globális kutatási erőfeszítéseit is felerősíti a betegség előre haladtának megelőzésére és kezelésére szolgáló klinikai vizsgálatokkal. Továbbá, a vállalat gyorsan elkezdte új és meglévő gyógyszereinek a fertőzés kezelését célzó, COVID-19 betegségben szenvedő betegekben történő tesztelését.

