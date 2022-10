Inkább félnek, mint megijednek a magyarok: ennyien kötnek biztosítást, most kiderült az igazság

Jobb félni, mint megijedni, tartja a közmondás, egy új kutatásból pedig kiderült, hogy a lakosság kétharmada egyetért. Ennyien kötöttek ugyanis lakásbiztosítást, a motivációk közt pedig kiemelt helyet foglal el a hitelfelvétel, a környezeti károk és betörések is.

Egy online kutatás során a megkérdezett 18-59 évesek 67%-a jelezte, hogy rendelkezik lakásbiztosítással. A biztosítási hajlandóságban a legjelentősebb tényező a képzettség, ugyanis az iskolai végzettség emelkedésével növekszik az élő biztosítással rendelkezők aránya is.

Saját tulajdon kontra albérlet

A most megjelent eredmények megmutatják, hogy az ingatlantulajdonosok között szignifikánsan magasabb a biztosításkötések száma. Bár valószínű, hogy a bérlemények esetében is van biztosítás az ingatlanon, de a bérlők általában nincsenek tisztában a paraméterekkel. Továbbá fény derült arra is, hogy a háztartás mérete nem befolyásolja a biztosítás meglétét.

Az adatok szerint a saját lakásban élőknél a hitelfelvétel a fő motiváció, míg a házban élők a környezeti károktól való félelem miatt kötnek biztosítást. Ez a két ok adja ki a válaszok közel 80%-át. A betörések miatti aggodalmat a megkérdezettek mindössze 12%-a jelölte meg, akik leginkább társasházak lakói.

A fiatalok még nem igazán ismerik az ingóságbiztosítást

A megkérdezettek több mint negyede kötött ingóságbiztosítást és további 33% azok aránya, akik ismerik ezt a biztosítási formát, de nem vették még igénybe, ugyanakkor a megkérdezettek 40%-a nem is hallott róla. Az ingóságbiztosítás igénybevétele erősebb az ingatlantulajdonosok, az idősebb korosztály és a diplomával rendelkezők között.

A kutatás jól mutatja, hogy a magyarok többsége felkészül a nem várt helyzetekre, ugyanakkor figyelmet kell fordítanunk az alulbiztosítottságra is. A gazdasági előrejelzések szerint 2-3 évig tartó recesszív időszak következik, így a lakosságnál egzisztenciális problémák merülhetnek fel. Félő, hogy sokan takarékossági megfontolásból lemondják biztosításaikat pedig éppen most lenne célszerű elkerülni a váratlan kiadásokat

- fogalmazott Dinsdale Julianna, az UNIQA Biztosító Zrt. vezérigazgatója.