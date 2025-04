Nagy pofont kapott Európától a BYD: így vágnak vissza a piacért folytatott küzdelemben

A BYD európai terjeszkedésének kezdeti szakaszában elkövetett hibákat több stratégiai változtatással igyekszik orvosolni a kínai járműgyártó. A módosítások érintik a szegedi gyárberuházást és a vállalat teljes magyarországi jelenlétét is - írja a G7.

A kínai autógyártó 2020-ban Norvégiában kezdte meg európai terjeszkedését, majd 2022-ben több európai országban is megjelent. Magyarországon 2023-ban indult el a BYD járművek értékesítése, és ugyanebben az évben jelentették be a szegedi gyárberuházást is. A vállalat ambiciózus célokkal érkezett az európai piacra. Michael Shu, a BYD korábbi európai vezetője 2024 tavaszán kijelentette, hogy a szegedi üzem termelésének beindulásáig 5 százalékos részesedést kívánnak elérni az európai elektromosautó-piacon.

Az elvárásoktól elmaradó eredmények miatt a cég több jelentős változtatást hajtott végre. A Reuters forrásai szerint a vállalat alelnöke, Stella Li vette át az európai piacok irányítását Michael Shutól. Stella Li április elején több magyar médiumnak is nyilatkozott a vállalat terveiről és a stratégiai változásokról: