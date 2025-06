Rendkívüli! Védelmi tanácsot hívott össze Orbán Viktor: fontos fordulat jöhet a háborúban?

Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli Védelmi Tanács ülést hívott össze a háborús helyzet eszkalációja és a Magyarországot érő nemzetközi nyomás fokozódása miatt. A kormányfő szerint az ország a béke oldalán marad, annak ellenére is, hogy emiatt fokozódhatnak a Brüsszellel való viták- írja a Telex.

"Az elmúlt napokban történt katonai akciók azt vetítik előre, hogy a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottunk. Szembe kell nézni a ténnyel, hogy a transzatlanti egység élesen megbomlott. Soha nem volt ekkora szakadék a Trump vezette békepárti erők és a háború folytatását akaró brüsszeli és kijevi vezetők között" – fogalmazott hétfői közösségi média bejegyzésében a miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarországnak továbbra is a béke mellett kell kiállnia, még akkor is, ha ez a brüsszeli vezetéssel való hangosabb vitákhoz vezet. Orbán Viktor figyelmeztetett: fel kell készülni a konfliktus elhúzódására, valamint arra, hogy hazánkat fokozott támadások érhetik Trump-párti álláspontja miatt. A miniszterelnök előrevetítette, hogy "a Magyarország ellen bevetett titkosszolgálati műveletek, a lejárató kampányok és a háborús propagandaakciók az eddiginél is nagyobb lendülettel folytatódnak" a jövőben.

A kialakult helyzetre való tekintettel Orbán Viktor hétfő délutánra összehívta a Védelmi Tanács ülését. A testület legutóbb májusban ülésezett, amikor a kormány álláspontja szerint összehangolt titkosszolgálati akció zajlott Magyarország ellen, amelynek célja az uniós tagságról szóló szavazási kezdeményezés ellehetetlenítése volt.

A mostani tanácskozás összehívása vélhetően összefüggésben áll azzal, hogy nemrégiben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) bejelentette: felszámolt egy állítólagos magyar kémhálózatot Nyugat-Ukrajnában, és két ügynököt őrizetbe vett. Erre válaszul Szijjártó Péter külügyminiszter két ukrán diplomata kiutasítását rendelte el kémkedés vádjával. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig az SZBU és a Tisza Párt közötti együttműködést feltételezett.