Ez az igazi német rémálom: kínaiak vennék meg a Volkswagen bezárni tervezett gyárait

Kínai autógyártók a német autóipar ikonikus helyszínein, például Volkswagen-gyárakon keresztül kívánnak betörni az európai piacra. Az elektromos autók helyi gyártásával elkerülhetik az uniós vámokat, miközben Kína gazdasági befolyása tovább növekedhet Németországban.

Kínai tisztviselők és autógyártók a bezárásra kijelölt német gyárakat nézték ki maguknak, különösen a Volkswagen létesítményeit – mondta egy, a kínai kormány terveit ismerő forrás a Reutersnek. Egy gyár megvásárlása lehetővé tenné Kínának, hogy befolyást szerezzen Németország híres autóiparában, amely a világ legrégebbi és legelismertebb autómárkáinak otthona.

A kínai vállalatok már eddig is számos iparágban, például a telekommunikációban és a robotikában fektettek be Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában, de hagyományos autógyártást még nem hoztak létre ott, annak ellenére, hogy a Mercedes-Benznek két jelentős kínai részvényese is van. Egy ilyen lépés Kína eddigi legérzékenyebb politikai beruházása lehetne. A Volkswagen hosszú ideje Németország ipari erejének szimbóluma, de most egy globális gazdasági lassulás és a zöld technológiákra való átállás nehézségei miatt került veszélybe.

Az Európában értékesített autók németországi gyártásával Kína elektromosautó-gyártói elkerülhetnék az Európai Unió által a Kínából importált elektromos autókra kivetett vámokat, és ez tovább növelné az európai gyártók versenyképességi kihívásait. Miközben az ajánlatok magánvállalatoktól, állami cégektől vagy külföldi cégekkel közös vegyesvállalatoktól érkezhetnek, a kínai hatóságoknak joguk van bizonyos külföldi beruházások jóváhagyására, és valószínűleg már a folyamat korai szakaszában részt vennének az egyeztetésekben.

A beruházási döntések nagyban függenek attól, hogy a februári választások után hogyan viszonyul az új német kormány Kínához – mondta a forrás. Angela Merkel 16 éves kormányzása alatt Németország és Kína gazdaságai szorosan összefonódtak, amit a német autógyártók Kínába irányuló exportja és beruházásai tápláltak. Azonban a kapcsolatok lehűltek, mivel a jelenlegi koalíció azon dolgozik, hogy csökkentse az országnak Kínától való függőségét. Annalena Baerbock külügyminiszter Hszi Csin-ping kínai elnököt „diktátornak” nevezte, Kínát pedig riválisnak tartja.

Egy német külügyminisztériumi forrás szerint Kína ma már szisztematikus riválissá vált. A Volkswagen jelenleg alternatív felhasználási lehetőségeket keres drezdai és osnabrücki gyárai számára, hogy költségcsökkentési stratégiája részeként visszafogja németországi tevékenységeit. Európa legnagyobb autógyártója, amely többek között a Porsche, Audi és Skoda márkák tulajdonosa, az értékesítések visszaesésével küzd, mivel nő a kínai cégekkel szembeni verseny.

A VW vezetői több gyár bezárását tervezték, de szembe kellett nézniük a szakszervezetek ellenállásával. A karácsony előtti megállapodás értelmében 2025-től leállítják a termelést a 340 dolgozót foglalkoztató drezdai gyárban, ahol az elektromos ID.3-at gyártják, valamint 2027-től az osnabrücki üzemben, ahol 2300 dolgozó a T-Roc Cabrio modellt készíti. A VW nyitott lenne az osnabrücki gyár kínai vevőnek történő eladására – mondta egy, a cég terveit ismerő forrás a Reutersnek.

„Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy folytatni tudjuk a telephely hasznosítását. A cél egy életképes megoldás, amely figyelembe veszi a vállalat és a dolgozók érdekeit” – mondta a VW szóvivője, hozzátéve, hogy nem kívánnak konkrétan kommentálni az eladásról szóló spekulációkat. Kínai cégek aggódnak amiatt, hogyan fogadnák őket a német szakszervezetek, amelyek a német cégek tanácsadó testületeiben a helyek felét elfoglalják, és széles körű garanciákat követelnek a munkahelyek és a helyszínek fenntartására – mondta egy, a kínai álláspontot ismerő forrás.

Stephan Soldanski, az osnabrücki gyár egyik szakszervezeti képviselője elmondta, hogy a gyár dolgozói nem lennének ellene, ha a Volkswagen Kínában működő vegyesvállalatainak gyártanának. „El tudom képzelni, hogy gyártanánk valamit egy kínai vegyesvállalat számára, de a VW logója alatt és a VW szabványai szerint. Ez a kulcsfeltétel” – mondta.

Egy kínai külügyminisztériumi szóvivő szerint azokat a cégeket, amelyek Németországban kívánnak befektetni, engedni kellene. „Kína számos nyitási intézkedést vezetett be, hogy új üzleti lehetőségeket teremtsen a külföldi cégek számára… Reméljük, hogy a német fél is nyitott marad, és igazságos, pártatlan, diszkriminációmentes üzleti környezetet biztosít a kínai vállalatoknak a befektetésekhez” – mondta a szóvivő a Reutersnek adott nyilatkozatában.

A kínai kormány gondolkodását ismerő forrás, aki az ügy érzékenysége miatt névtelenséget kért, nem nevezett meg konkrét potenciális befektetőket. Egy autóipari szakértő szerint az üzemek eladása olcsóbb lehet a VW számára, mint azok bezárása, és akár 100-300 millió eurót is érhetnek. A Volkswagen nem kívánt nyilatkozni az üzemek értékéről. Stephan Weil, Alsó-Szászország tartományi miniszterelnöke és a VW felügyelőbizottságának tagja szintén nem kommentálta az ügyet.

Számos kínai autógyártó keres gyártóhelyszíneket Európában, a világ második legnagyobb elektromosautó-piacán, hogy megkerüljék az Európai Bizottság által tavaly bevezetett vámokat, amelyeket a Kínában nyújtott tisztességtelen támogatások ellensúlyozására szabtak ki.

A többség eddig alacsonyabb költségű, gyengébb szakszervezetekkel rendelkező országokat választott új gyárak építésére, például a BYD Magyarországot és Törökországot, míg a Leapmotor Lengyelországban tervez gyártást a Stellantis-szal, és a Chery Auto idén kezdi meg az elektromos autók gyártását egy korábban a Nissan tulajdonában lévő spanyol gyárban.

Egy másik, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint kínai befektetők már vizsgálták a nyugat-európai gyárakat, beleértve Németországban a Ford saarlouisi üzemét és a Volkswagen brüsszeli Audi-gyárát. A Reuters novemberben arról számolt be, hogy a Leapmotor fontolóra veszi egy németországi üzem használatát elektromos autók gyártására. A Chery közölte, hogy különböző európai gyártási lehetőségeket vizsgál, és még idén döntést hozhat.

A Chery európai vezetője tavaly októberben elmondta, hogy bár gyorsabb lenne egy meglévő üzemet megvásárolni, egy új gyár lehetővé tenné számukra, hogy a legújabb szabványoknak megfelelő létesítményt építsenek. A BYD hosszú távú terveket dédelget Európában, amelyek nagyrészt függetlenek a rövid távú politikai változásoktól. A Volkswagen egyik vegyesvállalati partnere, az SAIC, nem reagált a megkeresésre.