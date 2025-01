Sokkoló bejelentést tett a leköszönő Joe Biden: konkrétan betiltotta a kínai autókat az USA-ban

Joe Biden leköszönő kormányzata szigorú szabályozást vezet be, amely gyakorlatilag kizárja a kínai autók és teherautók amerikai forgalmazását, nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva. A 2027-től és 2029-től életbe lépő korlátozások megtiltják a kínai szoftverek és hardverek használatát az amerikai járművekben, valamint az önvezető autók tesztelését. Az új szabályozás a Biden-kormányzat korábbi vámemeléseire épít, míg Donald Trump megválasztott elnök tervei részben az amerikai gyártás előmozdítására irányulnak.

Joe Biden leköszönő kormányzata kedden véglegesíti azokat a szabályokat, amelyek gyakorlatilag megtiltják szinte minden kínai autó és teherautó amerikai piacra jutását, részeként a Kínából származó járműszoftverek és -hardverek elleni fellépésnek.

Washington legújabb intézkedése a kínai járművek ellen azután történt, hogy a Kereskedelmi Minisztérium a hónap elején bejelentette, hasonló lépést fontolgat a Kínában gyártott drónokkal szemben, miután tavaly jelentősen megemelte az elektromos járművek importjára vonatkozó vámokat.

„Ez nagyon fontos, mert nem akarjuk, hogy kétmillió kínai autó legyen az utakon, majd rájöjjünk, hogy fenyegetést jelent” – mondta Gina Raimondo kereskedelmi miniszter a Reutersnek adott interjúban, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.

Szeptemberben a minisztérium átfogó tilalmat javasolt a kínai szoftverekre és hardverekre az amerikai utakon közlekedő, összekapcsolt járművek esetében, amelynek értelmében a szoftverekre vonatkozó tilalom a 2027-es modellévtől, a hardverekre vonatkozó pedig 2029-től lép életbe. A szabályok azt is megtiltják, hogy kínai autógyártók önvezető autókat teszteljenek az Egyesült Államok útjain.

A szabályozás az orosz járművekre és alkatrészekre is kiterjed. A Kereskedelmi Minisztérium végleges szabályaiban néhány változtatást is bejelentett, például mentesíti a 10 000 fontnál nehezebb járműveket, ami lehetővé teszi, hogy a kínai BYD továbbra is elektromos buszokat szereljen össze Kaliforniában.

A minisztérium hétfőn közölte, hogy hamarosan javaslatot tesz a kínai szoftverek és hardverek nagyobb kereskedelmi járművekben, köztük teherautókban és buszokban való alkalmazásának tilalmára. A végső döntést az újonnan hivatalba lépő Trump-kormány hozza meg.

Egy változtatás értelmében a tilalom nem vonatkozik azokra a kínai szoftverekre, amelyeket a szabályok hatálybalépése előtt fejlesztettek, amennyiben azt nem kínai vállalat tartja fenn. Ez azt jelenti, hogy a General Motors és a Ford potenciálisan továbbra is importálhat néhány Kínában gyártott járművet az amerikai vásárlóknak. Az autógyártók szövetsége, amely többek között a GM-et, a Toyotát, a Volkswagent és a Hyundait képviseli, sikertelenül próbált egy további évet kérni a hardverkövetelmények teljesítésére.

A kínai Geely márkájaként működő svéd Polestar októberben arra figyelmeztetett, hogy változtatások nélkül a szabályozás „gyakorlatilag lehetetlenné teszi” számára, hogy járműveket értékesítsen az Egyesült Államokban. Egy kormányzati tisztviselő szerint a Polestarnak külön engedélyt kell kérnie a végleges szabály alapján. Szeptemberben a Biden-kormányzat jelentős vámemeléseket véglegesített a kínai elektromos járművek importjára vonatkozóan, és ebben a hónapban felvette a CATL nevű kínai akkumulátorgyártó céget a katonai támogatással vádolt vállalatok listájára.

Donald Trump megválasztott elnök, aki január 20-án lép hivatalba, meg akarja akadályozni a kínai autók importját, de nyitott arra, hogy a kínai autógyártók az Egyesült Államokban építsenek járműveket.