Résen voltak az emberek: rengetegen váltottak a kedvezőbb KGFB-díjak miatt

Növekedéssel zárult az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány - közölte a Netrisk a saját adatai alapján. A biztosítást váltók átlagban több mint 18 ezer forintot spórolnak jövőre az új szerződésükkel. A legnépszerűbb márkákat nézve a Toyoták majdnem 20 ezer forintot, az Opelek pedig 16 ezer forintot spórolnak az új kötelezőjükkel. A váltásban „részt vevő” autók átlagosan 21 évesek, míg a legidősebb autó 69 éves volt.

Véget ért az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében november során a jellemzően 2010 előtt megvásárolt autókra lehetett megkötni a 2025-re szóló biztosításokat. A Netrisknél közel 29 ezer tulajdonos vagy üzembentartó kötött új kötelezőt, ami bő 6 százalékos növekedést jelent a tavalyi kampányhoz képest.

„Az éves átlagdíj a személyautók esetében 33 500 forint lett, míg az átlagdíj a segédmotor-kerékpároknál közel 6 ezer, a nagyobb motoroknál pedig majdnem 11 ezer forintra rúgott, míg a teherautók esetében nem érte el az 53 ezer forintot. Összességében nagyjából 5 százalékkal nőttek az átlagos díjak éves szinten ebben a négy kategóriában, ami visszafogott drágulásnak mondható” – ismertette az adatokat Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Besnyő Márton szerint az idei kampány azt mutatja, hogy nőtt a tudatos autósok száma, ami érthető, hiszen jelentős összeget lehetett megtakarítani a váltással. A személyautók esetében átlagosan több mint 18 ezer forinttal olcsóbban köthették meg az új biztosítást az érintettek.

A legnépszerűbb márkák közül a Toyota-tulajdonsok takaríthatták meg a legtöbbet, ők ugyanis közel 57 ezer forintért vihették volna tovább a kötelezőjüket, míg, akik váltottak, átlagosan kevesebb mint 37 ezer forintért köthették meg az új szerződést. Ez pedig közel 20 ezres spórolásnak felel meg. A tíz slágermárka közé tartozó Opelek esetében volt a legalacsonyabb a megtakarítható összeg, de ez is meghaladta 16 ezer forintot. A régi, úgynevezett indexdíj az Opeleknél több mint 48 ezer forintot tett ki, ezzel szemben átlagban 33 ezer forint alatti ajánlatot kaptak a kampány során

- emelte ki a szakember.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

21 évesek társasága

A Netrisk összeállításából kiderül az is, hogy a legidősebb kötelezőt váltó autó gyártási éve 1955 volt, vagyis „nyugdíjas” korú, 69 éves autó kapott új kötelezőt. Egyébként az autók átlagéletkora 21 évre jött ki. Besnyő Márton ahogy a kampány korábbi heteiben, most is kiemelte, hogy a balesetmentes múlt mennyire fontos a kötelezők esetében.

A bonus-malus rendszeren belül a B1-es kategóriába tartozó autósok átlagban közel 59 ezerért köthették meg az új kötelezőjüket. A B5-ösök 50 ezer forintért, miközben a topkategóriát jelentő B10-be sorolt autósok kevesebb mint 32 ezerért. Míg a malusos autósok közül a legdrágább, M4-es osztályba tartozók esetében már 175 ezer forint feletti átlagdíj jött ki.