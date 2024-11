Súlyos dolog derült ki a kgfb-biztosításokról: ezt minden magyar autósnak tudnia kell

Ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) váltásáról van szó, változatlanul az ár a döntő szempont. Évente átlagosan mintegy 400 ezer forintot költenek autójukra a tulajdonosok – a költségkímélő assistance-ról azonban négyből egy autós nem is hallott - olvasható az Allianz Biztosító közleményében.

Éves szinten 375 ezer forintot emészt fel átlagosan egy autó fenntartása, de a költségek erősen szórnak – derül ki az Allianz Hungária reprezentatív felméréséből. A válaszadók 43 százaléka 300 ezer forint alá, harmaduk (32%) 400 ezer forint fölé becsülte az erre a célra fordítandó összeget. A felméréséből az is megállapítható, hogy az idősebb, 11-15 éves autókra átlag felett kénytelenek költeni a tulajdonosaik. A megkérdezettek többsége (62%) úgy véli, hogy a fenntartási költségek legnagyobb tételeit az üzemanyag, míg negyedük számára (26%) a szervizben elköltött összeg jelenti, amely a rendszeres felülvizsgálatok mellett a váratlan javítási kiadásokat is tartalmazza.

Mivel csökkenthetjük a költségeket?

„Már azzal is sokat tehetünk a költségeink csökkentéséért, ha olyan kötelező felelősségbiztosítást választunk, amelyhez alapszintű assistance szolgáltatást is nyújt a biztosító” – szögezi le Töreky Gábor, az Allianz Hungária Zrt. lakossági nem-élet biztosítások igazgatója. Érzik ezt az autósok is: a kutatásban megkérdezettek többége (56%) beismerte, hogy van olyan biztosítási szolgáltatás, amely jól jött volna bizonyos esetekben. Leggyakrabban a helyszíni műszaki segítségnyújtás (34%) és a cseregépjármű (25%) bizonyult volna hasznosnak, ugyanakkor a szakember úgy véli: „Autós költéseink tudatos elemzésével és például a költségkímélő assistance választásával optimalizálni tudjuk éves kiadásainkat.” Hozzátette: „Egy assistance-kár esetén átlagosan 45 000 forintot fizet a biztosítónk, ami akár a teljes éves kgfb-díjnak is megfelelhet. Érdemes élni vele, nézzünk utána az assistance-lehetőségeknek, erre az évfordulós váltási időszak minden évben lehetőséget ad.”

Azok a megkérdezettek, akik saját bevallásuk szerint ismerik az assistance szolgáltatást, tisztában vannak azzal, hogy ez kiterjed a helyszíni javításra (55%), vagy ha ez nem sikerül, akkor a szervizbe vontatásra és utaztatásra (57%). Minden tizedik válaszadó azt is tudja, hogy az elektromos autók helyszíni töltését is lefedi, közülük nagyobb arányban találjuk a fiatalabbakat.

Assistance: alig ismerjük ezt a hasznos szolgáltatást

„Szervizt keresni, autómentőt hívni, rosszabb esetben ideiglenes szállást vagy csereautót találni belföldön sem könnyű, azonban különösen embert próbáló feladat egy olyan országban, ahol talán még megértetni sem tudjuk magunkat” – állítja Töreky Gábor, aki úgy véli: egy olyan biztosítás, amely a kgfb mellett adott esetben tartalmaz akár egy alap gépjármű assistance szolgáltatást is, leveheti a vállunkról az anyagi és az intézkedés terheinek jó részét.

A tisztánlátást azonban megnehezíti, hogy az autósok fejében sokszor tévhitek élnek arról, hogy egyáltalán mit is fed le pontosan az assistance. A felmérésben megkérdezettek közül minden negyedik autós (24%) nem is hallott még az assistance szolgáltatásról, minden harmadik válaszadó (31%) pedig bevallja, hogy nem tudja pontosan, mit takar ez a szolgáltatás, de biztosan extra díjat kell fizetni érte. Elég magas azok aránya is (15%), akik szerint az assistance csak a CASCO mellé jár, és összességében tízből csupán négy autós (36%) érzi úgy, hogy pontosan tudja, mit jelent ez a kategória. Ebben a csoportban az átlagnál többen vannak a férfiak, a 60 év felettiek, a Budapesten élők, valamint azok, akiknek fiatal az autójuk.

Kik váltanak kgfb-t és kik nem?

Ha új biztosításról van szó, a biztosító kutatásából kiderül, a fiatalok aktívabbak, ugyanis az idén megkötött új kgfb-szerződéseket a legnagyobb arányban (26%) a 18-39 éves korosztály kötötte. Ugyanakkor a számokból az is látható, hogy minden ötödik autós (22%) tíz éve vagy akár még régebben ügyfele a kgfb-biztosítójának.

Ha váltásról van szó, az árérzékenységben évről évre nincs változás: a döntő többség (59%) elsősorban árvezérelt. Noha a biztosítók saját weboldalait minden ötödik válaszadó (21%) keresi fel az elérhető extra szolgáltatások felkutatása végett, a többség (59%) összehasonlító oldalakon keresné meg a számára legkedvezőbb biztosítást. Ezeket a platformokat a 30-59 éves autótulajdonosok használják elsősorban, míg a fiatalabbak (18-39 évesek) szívesebben fordulnak barátokhoz, ismerősökhöz véleményért, ajánlásokért. Különösen érvényes ez a 18 és 29 év közöttiekre, akik 28 százaléka arra is rászánja az időt, hogy utánanézzen, mennyire megbízható az adott biztosító.

Közeleg a felmondási határidő

Töreky Gábor azonban felhívja a figyelmet, hogy a díj mellett tekintsük át a tartalmat, a plusz szolgáltatásokat is. „Figyeljünk a határidőkre is: évente csak egyszer van lehetőségünk váltani – a felmondásnak az évforduló előtt 30 nappal kell megérkeznie a biztosítóhoz.”

A szakember hozzátette, hogy akit érint az év végi váltás, azaz a fordulója december 31-ére esik, figyeljen rá, hogy a felmondásának 30 nappal a fordulója előtt, azaz december 1-ig kell megérkeznie a biztosítójához. Mivel idén december 1. vasárnapra esik, ezért postai úton november 29-ig kell eljuttatni a felmondást, tehát érdemes azt 3-4 nappal korábban feladni. Személyes ügyintézésre még a pénteki nap is rendelkezésre áll, elektronikus csatornákon azonban a hétvégén is van mindenkinek lehetősége a kötelező biztosítás felmondására.

Arra is érdemes figyelni, hogy a kgfb nem csupán személyautókra, hanem például teherautókra, pótkocsikra, vontatókra is vonatkozik, sőt, idén júliustól súlytól és maximált sebességtől függően elektromos rollerekkel, elektromos kerékpárokkal is csak kgfb biztosítással lehet közlekedni.