Váratlan akciót robbantott a Tesco és az Auchan: évente kevés ilyen van, garantált a kígyózó sor

Az Auchan és a Tesco is kedvez az autósoknak: előbbiben 25 százalék engedmény van a téli kerekekre, utóbbi pedig négyévszakos gumival robbantja be a szezont. Megnéztük, millyen ajánlatok vannak még az autósoknak, több ezer forintot spórolhat, aki lecsap az akciókra.

Az egyre hűvösebb idő nem csak az öltözködésben jelent változást így októberben, hanem a kocsitulajdonosoknak egy másik, minden évben jelentkező fejfájást is újra elhoz. Ilyenkor ugyanis előkerül a kérdés, hol tudunk a lehető legjobb áron téligumit szerezni az autóra, valamint egy megbízható, lehetőleg nem túlzottan drágán dolgozó szervizt is keresni kell, amely szakszerűen fel is szereli a téli gumit a kocsira.

A négyévszakos abroncsok elterjedésével a problémának az egyik fele legalább megoldódhat, viszont az ár természetesen még így is kardinális kérdés - valamint sokan vitatkoznak arról, érdemes-e ilyen kerekeket választani a hagyományos téliek és nyáriak helyett.

Erre a sok autóst érintő kérdésre csapott most le a Tesco, akik az e heti akciós újságjukban Riken 4 évszakos gumiabroncsot hirdetnek, darabját a 175/65 R14-es méretben 21 990 forintért, vagy kéubkártyával 18 990 forintért. Cikkünkben ezt most meg is mutatjuk, illetve körbejárjuk, miért lehet érdemes elgondolkodni a négyévszakos gumira váltáson.

Az akciós négyévszakos abroncs. Forrás: Tesco akciós újság

Ideális választás a négyévszakos gumi?

Néhány hete írtunk már arról, hogy a gumiabroncsok is folyamatosan alkalmazkodnak az autóipar változásaihoz, nevezetesen az elektromos autók egyre nagyobb betöréséhez. Nemes Attila, a Michelin Hungária ügyvezető igazgatója egy podcastadásban elmondta: nagyon nem mindegy, milyen abroncsot teszünk egy autóra.

Miközben sokan figyelik az üzemanyagárak folyamatos változásait, kevesen tudják, de az autó üzemanyag-fogyasztásának akár 20%-át is a gumiabroncs gördülési ellenállása teszi ki. Öt tankolásból egyet a gumik 'esznek meg', a gördülési ellenállás csökkentésével viszont hatékonyabbá tehetjük a járműveket

– magyarázta Dr. Nemes Attila. A szakértő azt is hozzátette, hogy nem véletlen, hogy a négyévszakos gumik egyre népszerűbbek, hiszen praktikus megoldást nyújtanak az egész éves autózásra, de sokáig a szakértők a gumicsere és a téli abroncsok fontosságát hangsúlyozták. Nemes Attila kifejtette, hogy Magyarországon olyan körülmények vannak, hogy a négyévszakos abroncsok nagyon jó választásnak bizonyulhatnak.

Nyáron ezek az abroncsok jól futnak, télen pedig nincsenek olyan extrém körülmények, hogy szükség lenne ennél komolyabb teljesítményű téli abroncsokra

– mondta erről Dr. Nemes Attila.

Itt a nagy teszt eredménye

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy a négy évszakos gumik a teszteken is kiválóan teljesítettek: mint mi is megírtuk, nemrég 16 féle gyártó négy évszakos gumijait tesztelték le. A Német Autóklub szakértői is emlékeztettek, az, hogy egy gumi mindkét területen tökéletesen teljesítsen, gyakorlatilag lehetetlen. De újabban komoly változások történnek a négyévszakos gumik piacán. Az növekvő kereslet növeli a kínálatot és a gumiabroncsok minőségét is.

Bár a négyévszakos gumik terén vannak nagyon pozitív fejlemények, például hét ajánlott modell és az első "jó" minősítéssel rendelkező gumiabroncs, az is tény, hogy a tesztelt 16 termék közül kilenc nem ajánlott. Fontos megérteni, hogy a gumiabroncs kiválasztásakor jelentős különbségek lehetnek a vezetésbiztonság és a környezeti teljesítmény terén. A gumiabroncs vásárlásának fő szempontja a teljesítmény legyen - és ne az ár.

A Tesco által árult gumit ugyanakkor nem találtuk meg a listán. A teszt győztese egyébként a Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 lett, ez az első négyévszakos gumiabroncs, amely "jó" minősítést kapott egy ilyen vizsgálat során. A 2,4-es végső pontszám (ahol a kisebb érték jobb) azt mutatja, hogy ez egy jól kiegyensúlyozott abroncs, amely egyik területen sem mutat jelentős gyengeségeket. Ugyanakkor nem hibátlan: bár nedves és téli körülmények között kiválóan teljesít, száraz, magas nyári hőmérsékleten a biztonság terén csak 2,7-es értékelést kapott.

Ám a megfelelően teljesítő négyévszakos gumiabroncs kifejlesztése kihívást jelent, amit a tesztek is alátámasztanak: hét modell nem érte el a 3,6 és 4,0 közötti átlagos értékelést, míg kettőt "gyenge" minősítéssel (5,1 és 5,4) illettek. A Kenda Kenetica 4S például hóban gyengén szerepelt, könnyen elveszítette a tapadást és gyorsan lecsúszott az útról. Az Infinity Ecofour sem ajánlott: bár téli körülmények között jobban teljesít, nedves útfelületen gondok adódtak, korai alul- vagy túlkormányzási hajlamot mutatott, ami megnehezítette az irányíthatóságot. Mindkét gumi rossz értékelést kapott specifikus gyengeségeik miatt.

A hét elégtelenül teljesítő gumiabroncs megvásárlása a németek szerint nem ajánlott, mivel száraz úton jelentős hiányosságokat mutattak. Nyári hőmérsékleten nem elég biztonságosak, és szélsőséges helyzetekben, például kanyarodáskor túlzottan hajlamosak az alul- vagy túlkormányzásra, ami nehezíti a vezetést és a stabilizálást.

Robbannak az autós akciók

A gumicsere mellett megspórolhatunk még sok ezer forintot más autós termékekkel is. Egy Varta akkumulátor páldául 37 990 forintért vihető, Clubcarddal azonban csak 29 990 forintot kell fizetnünk. 20 százalékos leárazást hirdetett a Tesco a dísztárcsaszettekre is: Clubcard nélkül egy négyes szettet 11 990 forintért vásárolhatunk, Clubcarddal ugyanez a termék csak 8 999 forintba kerül. De még az autós gumiszőnyegnél is nagyot spórolhatunk: ha van kártyánk, akkor 6 499 forintért a mink lehet egy teljes készlet, míg a normál ár itt 8 999 forint.

A boltláncok közül még az Auchan újságjában találtunk a hétre autós ajánlatokat: számos téli gumabroncsra is 25 százalék kedvezményt adnak a Bizalomkártyával!

Emellett akciósak például a Total motorolajok. De 790 forint per kilogrammos áron fagyállót is kaphatunk, a Bosch akksikat pedig 30 990 és 46 990 forint közötti összegért árulják. Emellett számos Turtle wax termékre 25 százalék kedvezményt adnak. Akad fényszóró felújító paszta is 1390 forintért klubkártyával, de az ablaktörlő lapátokra is 25 százalék kedvezmény van. A téli szélvédőmosóból 5 liter 1390 forintért kapható a klubkártyával.