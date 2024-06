Kidobhatjuk a téli és nyári abroncsokat? Meglepő eredmény a négyévszakos gumik 2024-es tesztjén

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Manapság jó választékban elérhetők a négyévszakos gumik. De vajon valóban mire képesek? Még mindig csak kompromisszumos megoldások? 16 jelenleg is kapható, 205/55 R 16 méretű modellt teszteltek, meglepő eredménnyel. A teszteket nyáron és télen is végezték, most először kapott "jó" értékelést egy négyévszakos gumiabroncs.

A négyévszakos gumik hosszú ideig küzdöttek a problémákkal, mivel csupán erős kompromisszumnak számítottak a nyári és téli gumik között. A szezonális termékekkel sosem tudtak versenyezni. Ennek oka világos: a nyári és téli gumik eltérő követelményprofilokkal rendelkeznek, így szerkezetük is különbözik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Míg a nyári gumik keményebb gumiösszetétellel és nagy profilblokkokkal biztosítják a stabil tapadást magas hőmérsékleten, de hóban csúsznak, addig a téli gumik puha gumiösszetétellel és finom lamellákkal jó tapadást biztosítanak hóban és jégen. Magas hőmérsékleten azonban túl puhák, hamar tönkremennek. Az, hogy egy gumi mindkét területen tökéletesen teljesítsen, gyakorlatilag lehetetlen. De újabban komoly változások történnek a négyévszakos gumik piacán. Az növekvő kereslet növeli a kínálatot és a gumiabroncsok minőségét is. Először értékeltek "jó" minősítéssel egy négyévszakos gumit az ADAC tesztjén. Négyévszakos gumi teszteredmények 16 gumiabroncsot teszteltek nyári és téli körülmények között, valamint nedves úton különböző tesztpályákon. A tesztelt gumik sebességindexe V (240 km/h) volt, terhelési indexe pedig 94 (670 kg). Ezek az értékek sok modern személyautó esetében jellemző követelmények. Legjobb gumiabroncs: Goodyear Vector 4Seasons A győztes a Goodyear terméke lett, a Vector 4Seasons Gen-3 lett az első négyévszakos gumi, amelyet "jó" minősítéssel értékeltek valaha ilyen teszten. A 2,4-es végeredmény (minél alacsonyabb a szám, annál jobb) azt mutatja, hogy alapvetően jól összehangolt gumiabroncsról van szó, egyetlen területen sem mutat kiemelkedő gyengeségeket. Mégsem tökéletes: bár nedves és téli úton jó eredményeket nyújt, száraz úton magas nyári hőmérsékleten a vezetésbiztonság szempontjából csak 2,7-re értékelték. A jó környezetvédelmi teljesítményének (1,8-as értékelés) köszönhetően is értékelik kiemelkedően. Magas hatékonysága csökkenti a fogyasztást, minimális a gumikopása, és a várható futásteljesítménye meghaladja a 60 000 kilométert. Második helyen végzett a Pirelli Cinturato All Season SF2 szintén ajánlott a németek szerint, de csak azoknak, akik keveset vezetnek. 33 000 kilométeres futásteljesítményt mértek neki, így a Goodyear-t kétszer annyi ideig lehet használni. Az egyetlen olyan tesztelt termék, ahol jó értékelést kapott (2,3), a vezetésbiztonság. Ez azt jelenti, hogy a gumiabroncs jó eredményeket ért el száraz, nedves és téli úton is. Mind a nedves fékezés, mind a kezelés terén a legjobb értékelést kapta a tesztben. Azonban a Pirelli Cinturato All Season SF2-t már leváltotta a Pirelli Cinturato All Season SF3, amelynek teljesítményéről még nincs információja a tesztcsapatnak. A következő négyévszakos gumiabroncs tesztben azonban már biztosan szerepelni fog. Az ADAC már tesztelte. Gumiabroncsok specifikus erősségekkel A Pirellit négy további gumiabroncs követi: a Hankook Kinergy 4S², a Michelin CrossClimate 2, a Kumho Solus 4S HA32+ és a Vredestein Quatrac. Mind a négy jó környezeti teljesítményt nyújt, de kisebb gyengeségeket mutatnak a vezetésbiztonság terén: a Hankook nedves és havas úton, a Michelin nedves úton, a Kumho nedves és száraz úton, a Vredestein száraz, nedves és havas úton. Szintén kielégítő összesített értékeléssel szerepel a Falken EuroAll Season AS210. Viszont a termék nem éri el a kielégítő eredményeket sem a vezetésbiztonság, sem a környezetkímélő teljesítmény terén, nedves úton jó, de havas úton más gumiabroncsok jobban teljesítenek. Száraz úton fékezésnél a Falken középmezőnyben teljesített A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) 7 elégtelen, 2 gyenge Egy elégségesen teljesítő négyévszakos gumiabroncs kifejlesztése egyszerű, hiszen az értékelések többsége szerint ez nem sikerült: hét modell nem éri el az 3,6 és 4,0 közötti átlagos értékelést, kettőt pedig "gyenge" (5,1 és 5,4) minősítéssel bíráltak. A Kenda Kenetica 4S például gyenge eredményeket mutat hóban, elveszíti a tapadást, gyorsan lecsúszik az útról. Az Infinity Ecofour sem ajánlott: bár télen jobban teljesít, nedves úton problémái vannak, korai alul- vagy túlkormányzást produkált, nehezen vezethető. Mindkét gumiabroncsot specifikus gyengeségeik miatt értékelték rosszul. A hét elégtelenül értékelt gumiabroncs sem ajánlott, mivel jelentős hiányosságokat mutatnak, különösen száraz úton. Nyári hőmérsékleteken nem elég biztonságosak, és a szélsőséges helyzetekben, például kanyarodáskor túlzottan hajlamosak az alul- vagy túlkormányzásra, ami nehezíti a vezetést és a stabilizálódást. Most akkor jó alternatíva? Bár a négyévszakos gumik terén vannak nagyon pozitív fejlemények, például hét ajánlott modell és az első "jó" minősítéssel rendelkező gumiabroncs, az is tény, hogy a tesztelt 16 termék közül kilenc nem ajánlott. Fontos megérteni, hogy a gumiabroncs kiválasztásakor jelentős különbségek lehetnek a vezetésbiztonság és a környezeti teljesítmény terén. A gumiabroncs vásárlásának fő szempontja a teljesítmény legyen, és ne az ár. Az eredményeket saját vezetési profilunknak megfelelően kell értelmezni. Ha gyakran és sokat megyünk autópályán, vagy magas hőmérsékleten és terheléssel (például nyári szabadság alatt), akkor jobban járunk nyári és téli gumikkal. Ha viszont főként országúton közlekedünk, és csak alkalmanként autópályán, akkor találhatunk megfelelő és ajánlott négyévszakos gumikat is. Az ADAC ezen felül a teszt összegzésében még kiemelte: Fontos, hogy mindig ugyanolyan típusú és modellű négy darab gumit használjunk.

Rendszeresen ellenőrizzük a guminyomást.

Nehéz teher esetén a járműgyártó utasításainak megfelelően növeljük a guminyomást.

Ha a futófelület mélysége kevesebb, mint 4 milliméter, cseréljük le a gumit a vezetésbiztonság érdekében.

Ne támaszkodjunk a címkére a vásárláskor - a tesztek szerint a címke nem feltétlenül tükrözi a teljesítményt nedves úton.

Ne vásároljunk olyan új gumikat, amelyek három évnél régebbiek. Az abroncs gyártási dátumát a DOT jelölés mutatja.

Címlapkép: Getty Images

