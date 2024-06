Gigászi üzem kapott engedélyt, indul a filléres elektromos autók tömeggyártása: Magyarországra is jut belőlük?

A Nio elektromos járműgyártó engedélyt kapott Kínában egy harmadik, évi 600 000 darabos kapacitású gyár építésére, amely jelentősen növeli a cég gyártási kapacitását és versenyképességét - írja a Reuters. .

A Nio elektromos járműgyártó vállalat engedélyt kapott Kínában egy új, harmadik gyár építésére. Ez az új létesítmény lehetővé teszi a cég számára, hogy éves gyártási kapacitását 1 millió járműre növelje. Ez a szám közel áll a Tesla sanghaji üzemének 1,1 millió járműves kapacitásához, amely jelenleg a világ legnagyobb elektromos járműgyártó központja.

Az új üzem jóváhagyása különösen jelentős a Nio számára, tekintettel arra, hogy a kínai kormányzat 2022 óta fokozott óvatossággal kezelte az új elektromos járművek gyártásának terveit. Az óvatosság oka a túlkapacitás és a csökkenő kereslet miatti aggodalmak voltak. A Nio az előző év végén kapta meg az autógyártási engedélyt.

A cég jelenleg Kínában az eladások alapján a nyolcadik legnagyobb elektromos járműgyártó. Az újonnan jóváhagyott F3 néven ismert üzem Anhui tartomány Huainan városában épül és elsősorban az Onvo márkát fogja támogatni, amelyet a Nio nemrégiben mutatott be. Az Onvo márka célja, hogy megfizethető árú autókat kínáljon a piacra.

Az Onvo L60 SUV modellje példaként szolgál erre az irányvonalra; ennek listaárát 219 900 jüanban (30 300 dollár, kb. 11 millió forint) határozták meg, ami kedvezőbb árazást jelent a piacon jelen lévő más modellekhez képest, mint például a Tesla Model Y-hoz.

Ez az új gyárépítési projekt egybeesik azzal az időszakkal, amikor globális szinten aggodalmak merültek fel a kínai elektromos járműipar túlkapacitása miatt. Peking tagadta ezeket az állításokat és hangsúlyozta a kínai EV-gyárak versenyképességét. William Li, a Nio alapítója és vezérigazgatója kiemelte, hogy ezekkel kapcsolatos aggodalmak inkább külföldi márkákra vonatkoznak, mivel piaci részesedésük jelentős mértékben csökkent Kínában. A China Merchants Bank International által közzétett adatok szerint nagy kínai elektromos járműgyárak kihasználtságai jelentős eltéréseket mutattak 2023-ban. A Nio esetében ez az arány mindössze 33% volt, ami azt jelzi, hogy van tér további növekedésre és optimalizálásra ezen a területen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A piacot és a kínai márkák térnyerését nagyban befolyásolhatja, hogy korábban kiderült, Kína és Európa tárgyalásokat folytat az elektromos járművekre kivetendő vámok megemeléséről. Az intézkedések célja a kereskedelmi konfliktusok enyhítése és a kölcsönös piaci hozzáférés elősegítése, miközben mindkét fél a saját gazdasági érdekeit igyekszik érvényesíteni.

A kínai gyártók egyébként egyre nagyobb szeletet követelnek az európai piacból, korábbi elemzésünkben megítuk, hogy a várakozások szerint a kínai márkák az EU autópiacának 11 százalékát fogják kitenni 2024-ben, és ez az arány 2027-re akár 20 százalékra is növekedhet. Magyarországon is egyre nagyobb a mozgolódás: az MG idén már több nagy európai gyártót is megelőzött a forgalomba helyezések számában, a BYD pedig éppen most kezd felfutni.

Az Allianz Global Auto Outlook jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, a lassuló kereslet és a szabályozási bizonytalanságok nehezítik a közlekedés elektrifikációja felé vezető utat. Bár az autóipar valóban kulcsszerepet játszik a zöldátállásban, a hagyományos német és amerikai szereplőknek ugyanúgy egyre több kihívással kell szembenézniük, mint a trónkövetelő kínaiaknak.