Videón a Xiaomi hipermodern autógyára: csak robotok dolgoznak, percenként készül egy kocsi

Bemutatták a Xiaomi pekingi autógyárát, ahol a nemrég bemutatott első villanyautójuk, az SU7 készül. Az üzemben 700 robot dolgozik, emberi alkalmazott mindössze 20 fő van.

Nemrégiben mutatta be új villanyautóját a Xiaomi, az SU7 nevű modellre pár nap alatt több mint 100 ezer megrendelést vettek fel, az első darabokat már el is kezdték kiszállítani. Az SU7 ára 30 000 dollár (kevesebb mint 11 millió forint) alatti kezdőára figyelemreméltó a piacon, főleg azért, mert ez kevesebb, mint a Tesla Model 3-asé.

Most közöltek egy videót is a mobilóriás részben állami tulajdonú, pekingi autógyárát is, ahol a cég szerint 76 másodperc alatt elkészül egy kocsi. Mindez úgy lehetséges, hogy lényegében csak robotok rakják össze az autókat, 700 gép dolgozik az üzemben, emberi alkalmazottból mindösszesen 20 van.

A hvg.hu cikke szerint a legtöbb gép a karosszériaüzemben van, 381 robot illeszti össze az elemeket igen magas precizitással. A Xiaomi szerint ez a technológia lehetővé teszi, hogy kétszer olyan gyorsan gyártsanak, mint az európai vállalatok.