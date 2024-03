Itt az új EU-irányelv: ilyen gigakamion-karavánok düböröghetnek át hamarosan Európán

A Weights and Dimensions – közúti tehergépjárművek tömegéről és méreteiről szóló – EU-irányelv (96/53) módosítására irányuló javaslat aláássa az EU zöld megállapodásának (Green Deal) közlekedésre vonatkozó céljait. Ennek eredménye: több teherautó, több CO2-kibocsátás és energiafelhasználás, magasabb balesetii kockázat, több költség. Mindennek nem csak a vasúti szektor, hanem a környezetünk és az uniós adófizetők is kárát láthatják - közölte a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület.

2024. március 11-én az európai közlekedés jövőbeni „zöldítéséről” dönthet az Európai Parlament, mikor a közúti tehergépjárművekre vonatkozó ún. Weights & Dimensions irányelv módosítására vonatkozó javaslatról szavaz. Az irányelv módosítás eredeti célja lehetővé tenni az elektromos hajtású kamionok elterjedését azáltal, hogy az akkumulátor többlet hely és tömeg igényének teret biztosít anélkül, hogy a rakomány mennyiségét csökkenteni kellene. Az irányelv-módosítás jelenlegi szövegezése viszont a nagyobb tömeg és méret paramétereket nem csak az elektromos kamionokra, hanem minden tehergépjárműre vonatkozóan is engedélyezné, tehát a dízel hajtásúakra is. Mindemellett az országhatárokat keresztező gigakamion szállításokat is megengedné.

Az eredmény az EU társadalmára és környezetére nézve is jelentős veszteség lesz, a teljes közlekedési szektorra, a közútbiztonságra, a közúti infrastruktúrára és az energiafelhasználásra gyakorolt negatív hatások miatt:

Ahelyett, hogy csökkenne a kamionok száma az utakon, éves szinten 10,5 millióval több közúti teherfuvar és 6,6 millió tonna többlet CO2 kibocsátás várható a módosítás eredményeként az EU-ban. A nehezebb és hosszabb tehergépjárművek miatt emelkedni fog a közúti balesetek száma. A teherjárművek súlyterhelésének 10%-os növelése (40-ről 44 tonnára) 44%-kal jobban rongálja majd a közúti infrastruktúrát. A hidak és az útburkolat többlet karbantartási költsége EU szinten várhatóan eléri az évi 6,7 millárd eurót (~2 690 milliárd Ft) az EU energiahiányára és különösen a zöld energia hiányára tekintettel érthetetlen, hogy miért a vasútnál 7-szer több energiát használó közútnak kedveznek az irányelv módosításával a más, jóval zöldebb és kevesebb energiát fogyasztó közlekedési módokkal szemben.

Ha a döntéshozók nem veszik figyelembe a hatásokat és a szakmai állásfoglalásokat, akkor elérhetetlen lesz az EU-s zöld megállapodás azon törekvése, hogy 2030-ra megduplázzák a vasúti áruszállítás arányát, 18%-ról 30%-ra. Továbbá a Fenntartható és intelligens mobilitási stratégiában meghatározott célok sem fognak teljesülni, miszerint a vasútnak 2030-ra 50%-kal növelni, 2025-re pedig duplázni kell a teljesítményét - áll a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület közleményében.