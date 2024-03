Ej, ráérünk arra még? Eddig lehet halogatni a téli gumi cseréjét 2024-ben

Hiába volt enyhe a tél, március elején még nem érdemes lecserélni a téli gumit - mondta el a Győrplusz TV-nek nyilatkozó szakértő. Sokan már most gondolkodhatnak a gumicserén, hiszen a február extrém meleg volt. Azonban még jöhet hidegebb idő, a meteorológiai jelentések márciusra fagyokat is ígérnek. Hatvani Bálint, a Hatvani Gumiszervíz társtulajdonsa szerint szintén érdemes még kivárni.

Bár Magyarországon nem kötelező a téli gumi, a szakértő példaként említette a környező országokat. Szlovéniában március 15-ig, Szlovákiában március 30-ig, Ausztriában pedig április 15-ig kötelező a téli gumi. Az ingázók erre bizonyára figyelnek, de azoknak is irányadók lehetnek ezek a dátumok, akik határon beül maradnak. Március 15 előtt a szakértő szerint sincs értelme lecserélni a gumikat.

A nyilatkozó szakember szerint a plusz 7 fokos napi átlaghőmérséklet eléréséig nincs szükség gumivserére. A városon belül, nem sűrűn közlekedőknek ajánlja a négyévszakos gumit is. Azt is elmondta, hogy most gyorsan megy a gumicsere, mert nincs még sorbanállás. Viszont felhívta azok figyelmét, akik a korai gumicsere mellett döntenének, hogy számolni kell hidegebb idővel, amikor nem ajánlott használni az autót nyári gumival, ezzel érdemes kalkulálniuk.

A szakértő elmondta, hogy nagyjából 20-25 ezer forinttól lehet jó minőségű gumit kapni, nagy változás ebben nem történt.