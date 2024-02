Nagyon komolyat lépett a Mastercard: ennek sok e-autós nagyon fog örülni

A partnerség az innovatív fizetési csatornák bevezetésével az elektromos járművek töltőpont-üzemeltetőit segíti abban, hogy kényelmes töltési élményt nyújthassanak és megfeleljenek az uniós szabályozásnak (AFIR).

A Mastercard és a Last Mile Solutions azzal a céllal fogtak össze, hogy forradalmasítsák az elektromos járművek töltését kísérő fizetési folyamatot. A két cég új megoldása lehetővé teszi a töltőállomások üzemeltetői számára, hogy bármilyen fizetési csatornát zökkenőmentesen integrálhassanak a már létező infrastruktúrájukba. A program célja, hogy egységesítse és leegyszerűsítse a tranzakció-feldolgozás folyamatát.

A Mastercard és a Last Mile Solutions ezzel a lépéssel is szeretne minél több akadályt elhárítani az elektromos járművek európai elterjedésének útjából egy egyszerű és átjárható töltési és fizetési folyamat létrehozásával. A megoldást 2024 elejétől kezdve vezetik majd be Európa-szerte, annak érdekében, hogy a töltőállomások megfelelhessenek a 2024 áprilisában hatályba lépő uniós AFIR-rendeletnek.

Nagyon örülünk, hogy a Last Mile Solutions-szel dolgozhatunk együtt. Az elektromos mobilitás elterjedése kulcsfontosságú a fenntarthatóbb világ megteremtéséhez. Ehhez azonban mind a felhasználóknak, mind az infrastruktúra-üzemeltetőknek zökkenőmentes átállásra van szüksége

- mondta George Simon, a Mastercard európai piacfejlesztési alelnöke.

A fizetési rendszerek és az elektromos járművek töltésének dinamikus világában a Mastercard és a Last Mile Solutions közötti stratégiai partnerség felgyorsítja az elektromos járművek akadálymentes elterjedését. Célunk, hogy segítsük a töltőpont-üzemeltetőket az integrációs folyamatban és az AFIR-nek való megfelelésben. Megoldásunk lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy az alaptevékenységükre összpontosítsanak

- mondta Eric van Voorden, a Last Mile Solutions vezérigazgatója.