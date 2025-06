Véget ért a hosszú hétvége, elesett az M7-es autópálya: óriási a dugó a főváros felé

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több helyen is torlódásra kell számítani az ország útjain hétfőn. Az M7-es autópályán Budapest felé Polgárdi és Székesfehérvár között lassul a forgalom, és a kerülőként használt 7-es főúton is fennakadások vannak. Az M5-ösön Kecskemétnél baleset miatt alakult ki 4 kilométeres torlódás. Baleset nehezíti a közlekedést a 61-es és a 81-es főúton is, több szakaszon csak félpályán haladhat a forgalom. Közben az M8-as Pentele-hídján és az M0-s Törökbálint melletti szakaszán építési munkálatok lassítják az áthaladást.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Polgárdi és Székesfehérvár között az erős forgalom miatt feltorlódtak a járművek. A 86-os és a 70-es km között szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor, de sokan kerülnek a 7-es főúton Polgárdi Szabadbattyán között, emiatt ott is torlódásra kell készülni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán két személyautó karambolozott. A 79-es km-nél a belső sávon megindult a forgalom, de még mindig 4 km-es a torlódás. A 61-es főúton, Tolnanémedi és Simontornya között egy személyautó az árokba hajtott. A 37-es km-nél félpályán halad a forgalom. A 81-es főúton, Magyaralmás térségében több jármű ütközött össze. A 13-as km-nél csak a fél útpálya járható. Az M8-as autópályán, a dunaújvárosi Pentele-hídon felújítási munkákat végeznek. Mindkét irányban egy-egy sávon megindult a forgalom. A dilatációs szerkezetet javítják az M0-s autóút déli szektorán, Törökbálint térségében, a Dulácska-patak hídján. Az 3-as és 2-es km között az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Az M5-ös felé a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították - áll az Útinform tájékoztatásában.

