Így még elkerülheted a brutál drága javítást: rengeteg magyar autós szívhatja meg ezt a héten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Télen nem csak az autó ablakai fagyhatnak be, hanem a zár és az ajtó is. Ez ellen a meleg víz és a jégoldó kipróbált és tesztelt megoldás, de ápolószerekkel és grafittal megelőzheted, hogy kellemetlenül induljön a reggel. Ám a hajszárító kerülendő, ahogy a hirtelen erőkifejtés is. Mutatjuk, hogy tanácsos kiolvasztani az autódat a jégpéncélból.

A héten már téliesre fordul az idő Magyarországon a friss előrejelzések szerint egészen vasárnapig nem fog még a legmelegebb órákban sem +4 fok fölé menni a hőmérséklet - és a csapadék sem marad el a héten, vegyes halmazállapotban. Az ilyen idő rengeteg bosszúságot okozhat azoknak az autósoknak, akik nem tudják fedett helyen tárolni a kocsijukat. A Német Autóklub összeszedte, hogyan lehet a legkisebb károkkal kiszabadítani az autót a jégcsapdából. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mi fagyott: az ajtó vagy a zár? Az első és legfontosabb dolog ellenőrizni, miért nem nyílik az autó ajtaja: a zár fagyott be, vagy a gumitömítések az ajtó körül. Amennyiben a kulcs nem megy be a zárba, nedvesség gyűlt össze benne, és megfagyott. Ha a kulcs belefér a zárba és elfordítható, de az ajtó nem nyílik ki, akkor a gumiperemekkel lesz a gond. Ebben az esetben szigorúan tilos erővel kirángatni az ajtót! A tömítések ilyenkor hozzáfagynak a fém alkatrészekhez, és csak sérülések árán válhatnak el tőle. A javítás pedig költséges lehet. A németek azt tanácsolják, hogy ilyenkor erőszakos rángatás helyett inkább finoman nyomjuk meg a kocsi ajtaját, így jó eséllyel elválik egymástól a tömítés és a karosszéria. Ha ez se válik be, akkor próbálkozzunk egy másik ajtóval, ne csak a vezetőoldalit erőltessük, az anyósülésről is át lehet mászni, ha az az oldal nincs annyira befagyva. Ilyenkor fontos, hogy mielőtt elindulnánk, fűtsük fel annyira az utasteret, hogy a sofőr ajtaja is nyitható legyen, így egy esetleges balesetnél könnyebb a segítségnyújtás. Megoldás lehet, ha kb. 50 fokosra melegítünk fel vizet, és óvatosan az ajtókeretre öntjük. Fontos, hogy a víz ne legyen forrásközeli hőmérsékleten, mert az szintén károsíthatja a tömítéseket. Az ablaküvegeket véletlenül se érje a meleg víz! A hirtelen hőmérséklet-emelkedés miatt megrepedhet. Ha sikerült kinyitni egy autót, utána töröld át a tömítéseket egy ronggyal. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Ha a zár van befagyva a legjobb zárjégoldót használni, de alternatíva lehet a fertőtlenítő, amiben alkohol is van. Amennyiben ez sem áll rendelkezésre, öngyújtóval próbáld meg az autókulcsot felmelegíteni, és óvatosan megpróbálni kiolvasztani a zárat. Ugyanakkor ez csak a régi autók esetében javasolt, a modern kocsikulcsokban számos elektronika működik, aminek nem tesz jót a hő. Az autóajtó vagy a zár hajszárítóval történő leolvasztása nem segít. Hideg környezetben a forró, száraz levegő olyan gyorsan lehűl, hogy nem éri el a tömítőgumikban lévő jegesedést. De a módszer az ajtót is károsíthatja a magas hőmérséklete miatt. A festék és az alapozó megolvadhat, lepattanhat, és a rozsda gyorsabban jelentkezhet a korrózióvédelem hiánya miatt. Megelőzésképp a németek azt tanácsolják, hogy érdemes lekezelni a megtisztított gumitömítéseket valamilyen gumiápolóval. Ez megakadályozza, hogy a gumi összefagyjon, de a tömítőanyagot a kiszáradástól, törékennyé válástól is megvédik. Az ajtózár fagyása ellen grafittal és rendszeres olajozással segíthetünk.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK