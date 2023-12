Ők voltak a legnagyobb tahók a magyar utakon 2023-ban: mindenki ellen eljárást indított a rendőrség + videó

A Budapesti Autósok Közössége összeszedte az idei év legkirívóbb pofátlanságait, amelyek esetében rendőrségi eljárás indult. Sokan versenypályának nézték az autópályát, vagy forgalommal szembe mentek, mások a gyalogátkelőhelyet nem vetták figyelembe.

A fedélzeti kamerák által rögzített, kirívóan szabálytalan események alapján sok esetben tud a rendőrség eljárást indítani, így történt ez számos esetben 2023-ban is. A Budapesti Autósok Közössége most összeszedte az idei év legkirívóbb pofátlanságait, amelyek esetében rendőrségi eljárás indult.

A hosszú videóban számos renitens büntetőfékező szerepel, de akadnak olyanok is, akik versenypályának nézték az autópályát, vagy forgalommal szembe mentek - félelmetes például az a kamion, amely vélhetően benézte a körforgalmat, és a szembe oldalra keveredett. Többen pedig a bicikliúton kerülték ki a dugókat, más pedig annyira át akart jutni egy vasúti átjárón, hogy még a sorompót is letörte. A gyűjtésbe sok olyan autós is bekerült, akik a zebrán rongyoltak át, és olykor csoda, hogy nem történt tragédia.